《大坊珈琲店手記》賴明珠譯後記：38年寶貴經驗，匯集成這本獨一無二的咖啡寶典

文：賴明珠

《大坊咖啡店手記》 譯後記

二○○八年，我和朋友到東京青山的表參道附近，經過一家咖啡店時，聽說口碑不錯，村上春樹和安西水丸、和田誠、糸井重里等許多名人，都曾經去喝過咖啡，抬頭看看那招牌『大坊珈琲店』字體相當別緻，心想哪天去喝喝看。

去年，朋友問我有沒有興趣翻譯咖啡的書，我讀了原文，竟然是大坊勝次寫的『大坊珈琲店手記』，大坊咖啡店在二○一三年十二月因大樓改建不得不關店。可惜沒機會去喝了。

很巧就在二○一三年台灣的鳳梨酥「微熱山丘」請日本建築師隈研吾設計的檜木造型建築落成，年底開始營業。你永遠不知道明天會發生什麼事情。

另外一棟著名的建築「表參道Hills」，是在有80年歷史的「同潤會青山公寓」舊址上改建的都市更新計畫，由森大廈公司開發，建築師安藤忠雄設計。

青山是個文化藝術和商業氣息濃厚的地區。根津美術館、Prada、青山靈園，神宮球場、明治神宮、神宮外苑都在附近。也是個日新月異不斷更新進步的國際都會美麗城區。

大坊珈琲店主人大坊勝次回憶自己當初高職畢業，來到東京先進銀行上班四年，轉到小公司上班不久，聽到一位同事說想開咖啡店，正和自己想法相同，於是一起出來到「大路咖啡」，跟著從頭學習開咖啡店的大小事情。然後終於在青山自己創業開了「大坊珈琲店」。

剛開始還不太有自信，生怕在這前衛的街區走在時代尖端的人群間，是否能夠跟得上，後來想到即使是創意工作者，或自由撰稿人，內心住的都是同樣的人……這樣一想就能坦然接受了。只要把顧客的一切，包括職業、地位等標籤拿掉，無論鄉下人、都市人、油漆工、創意家，人人都是平等的，剩下的就是品嘗咖啡時的味覺而已。大家都能互相尊重。大坊珈琲店的基本方針，就是堅守這件事。

每天早晨七點開始泡出自己不斷研究改進的美味咖啡，如何把店裡佈置得優雅舒適，開始插花、掛畫、擺飾陶藝作品。讓客人放鬆自在，純粹品嘗咖啡的美味。

讓客人漸漸成為愛顧的常客。每隔一段時間又會自動上門。

回想這三十八年來，總是希望每一位客人喝了這裡的咖啡能感到滿意，因此客人一個一個增加，於是一杯又一杯地沖泡，就這樣過了三十八年。只靠一個個口碑，一點一點慢慢累積。

咖啡的味道來自烘焙的手感，手搖烘豆機在瓦斯爐火上喀拉喀拉轉動，調整瓦斯火力，豆子顏色會改變，逐漸從綠色轉變成接近黑色的焦褐色。在進行加熱深焙過程中，酸味會逐漸減少，到接近零。實際試喝，以自己的舌頭感覺。

大坊先生將這一點設定為7。在這7的前後會出現甘味。烘焙就是為了提引出這甘味。但深焙到這個程度時，苦味也會跟著出現，而且會逐漸增加，更深則會發出焦味，因此這酸味、甘味、苦味的拿捏，從酸中帶甘，甘中帶苦，或苦中帶甘，就全憑烘焙時的火力和時間的控制了。

很多客人說，以同樣的方法沖泡，卻沒辦法沖出同樣的味道。大多是因為速度還不夠慢。這也全憑經驗的累積。

難得的是，大坊先生真是大方而毫不藏私地把自己多年來的經驗和研究心得詳細記錄下來，讓有心開咖啡店的新人，或想試著在家烘焙咖啡豆，自己沖泡咖啡的人，也能泡出更美味的咖啡來。

而且出乎意料之外的是，大坊勝次先生對花、對陶器，對詩和畫，都具有濃厚的興趣和高度的素養。我在一邊翻譯本書的過程中，彷彿跟隨他參觀了平野遼、鹽崎貞夫的畫展、金憲鎬的陶藝展、並欣賞了西脇順三郎的詩詞。

本來大坊先生高中時還想過要當記者，也參加過戲劇社團，到鄉間的學校去表演過，是個多才多藝的文藝青年。其實很多咖啡店的老闆都有這種傾向。就像村上春樹在寫《聽風的歌》成為小說家之前，也開過彼得貓咖啡店一樣。

咖啡店關店之後，大坊勝次先生經常受邀到各地教授咖啡的沖泡技術。

日本最負盛名的兩位咖啡達人，一位是東京的大坊勝次，一位是九州的森光宗男，兩位曾經出過一本生動的對談集『咖啡人生』。

最近虛懷若谷的大坊勝次先生更將自己三十八年的寶貴經驗單獨整理成這本獨一無二的咖啡寶典《大坊珈琲店手記》。能有機會翻譯本書深感榮幸，也希望熱愛咖啡的朋友歡喜閱讀，多多指教。。

相關書摘 ►《大坊珈琲店手記》：我覺得咖啡在追求自由，也在感覺著自由

書籍介紹

本文摘錄自《大坊珈琲店手記：把在這裡的時間，變成重要的時間》，新經典文化出版

作者：大坊勝次

譯者：賴明珠

「好想再喝一杯大坊的咖啡啊！」

讓村上春樹、向田邦子、小澤征爾、糸井重里、平松洋子等

日本文化人士流連駐足的傳奇愛店

啟發「藍瓶」開店的日本職人38年間的咖啡之道

這裡是許多客人一待就是一下午的大坊珈琲店。

沒有熱情招呼的老闆，

沒有特別的裝潢與擺設，

也沒有太多豆子可選——

有的只是，讓人自由獨處的咖啡時光。

「這裡雖然是不太多話的店，至少也會跟客人問候，不過，

倒有不少客人一句話也沒說就離開了。感覺像是每一個人，

都把在這裡的時間，變成重要的時間。」——大坊勝次

11篇關於咖啡、生活、藝術的個性隨筆+

20幅精美寫真，追憶大坊珈琲店的咖啡光景

日本喫茶文化的傳奇「大坊珈琲店」不在了

二○一三年十二月，位於南青山表參道站十字路口的「大坊珈琲店」，在咖啡愛好者的嘆息聲中拉下店門。自一九七五年開店，大坊勝次三十八年來始終沒改變店家風格經營著。大坊先生自行烘豆、調配配方豆，甚至以日本獨有少見的法蘭絨濾布沖泡咖啡，沖出醇厚的甘酸適中，包覆圓潤苦味的美味咖啡。

「大坊」吸引不少文化人光顧，只為這一杯花五鐘沖完的甘甜深焙咖啡。例如村上春樹在「大坊」點一杯三號咖啡，甚至他出國時會帶上一包同款配方豆，一解鄉愁；糸井重里美稱這裡猶如寺廟般的莊嚴恬靜，根本像是個可以打坐的心靈場所。

沖一杯咖啡五分鐘，難以複製的大坊精神

的確也有不少一般客人前來，欣賞店主在店內親自烘焙的全神貫注、一滴一滴沖著咖啡的精準動作。而這些都來自大坊先生本人的有條不紊，始終如一。店內的原木吧台、牆壁被烘豆子的煙霧燻黑，增添了不少歲月的沉靜氣息。背景音樂響起音量調控適宜的爵士樂。從杯子、書本、掛畫、插花……每個細節都讓人感受到店主的用心，是品嘗咖啡最舒適的空間。

無論這幾十年間，外頭的咖啡世界發生了什麼樣巨大變化：義式咖啡連鎖店的興起、外帶咖啡店的冒出、精品烘豆店的盛行……大坊先生這樣堅持的老派精神與喫茶店文化，讓店裡始終像個與外部世界隔絕的心情避難所。

關於咖啡店，大坊先生說——

咖啡店既不是職場，也不是家庭，而是讓人從自己的角色中解放出來的場所……讓人能獨處，但又不是完全孤獨……我們可以說話，或不說話，安靜自在坐在自己的位子。這種場合並不常有。沒有比可以一直靜靜地待著更自在了。可以在自己心裡做自己。

關於喝咖啡，大坊先生說——

想喝濃一點，想喝淡一點，都很隨興自由。當然有時會想，今天既然烘得這麼好，希望能喝濃一點。喝咖啡時，就隨喝的人自由享用。喝得開心是一切，含進口中那一瞬間的美味就是一切。

關於烘咖啡，大坊先生說——

時候覺得烘得不錯時，反而倒希望苦味多一點。一邊想著如何去掉苦味，希望苦味消失，卻又追求必須有這不討喜的味道，好不可思議。似乎有點在強求沒有的東西。烘豆子總在擧棋不定中進行的。

關於客人，大坊先生說——

來喝咖啡的人，一個個即使不說一句話就回去了，因此什麼都不了解也是理所當然的，但最終，總有一天能成為志同道合、互相了解的夥伴、朋友。

關於藝術，大坊先生說——

從來沒有想過自己擁有會為藝術作品感動的素養，不過那時候才明白，人類的精神狀態是會自然地為親眼所見的東西感動。那是我的初體驗。

Photo Credit: 新經典文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九