川普彈劾案9日開審，民調指4成國民反對定罪、逾6成共和黨員願隨川普出走

美國參議院將於當地時間9日起審理前總統川普的彈劾案，由於彈劾門檻高，需要共和黨17名參議員倒戈，預計不太可能達成，然而過程和後續效應仍值得關注。調查顯示有40%美國人認為川普不應被定罪，僅比支持彈劾者少7%；若川普另外成立新黨派，有逾6成共和黨人和近3成無黨籍民眾願意加入。

美國國會上月6日發生國會暴動事件後，眾院以川普有煽動之舉，對他發動彈劾程序，其中有10名共和黨籍眾議員也投下贊成票，包含眾院共和黨團主席錢尼（Liz Cheney，小布希執政時期的副總統Dick Cheney長女）。

彈劾即將開庭，川普稱不會出場

彈劾案的審理形式類似法庭，原則上由最高法院首席大法官主持，川普為被告，眾院推派代表作為檢察官角色，全體參議院為陪審團。川普律師與眾院代表進行舉證與答辯，最終由參院來決定是否有罪；若三分之二參議員同意有罪，則彈劾成立，可進一步決定是否褫奪川普卸任禮遇及未來再任公職的權利。

不過，由於首席大法官羅伯茨（John Roberts）、參院議長賀錦麗皆婉拒主持彈劾案，依慣例將由參議院多數黨現任最資深議員接下主持任務，此人是佛蒙特州參議員雷希（Patrick Leahy），他從1975年就開始擔任參議員。

《哥倫比亞廣播公司》報導，眾院代表和川普律師都已遞交彈劾文摘和辯護備忘錄。川普陣營將以程序問題為論膽，強調國會對卸任總統沒有管轄權，因為憲法對於彈劾成立後的處罰是「免職」，但川普已經沒有職位可以讓國會「免」了。此外，川普律師還指眾院在發動彈劾前沒有舉辦聽證會、沒給川普自我辯解的機會，這有違程序。

然而即使有聽證會，也很難說川普會否出席，因為就連參院彈劾審議庭，川普也已表態「不會出席作證」。

待雙方完成質詢答辯後，100名參議員將會輪流起立宣布自己認為「有罪」或「無罪」；必須有67人說出有罪，彈劾案才會成立。參院上月底針對「彈劾川普是否合憲」進行投票時，僅5名共和黨人投下「合憲」、45人投「違憲」，很大程度已預示了共和黨對彈劾案的結果。

Photo Credit：AP / 達志影像 參議院1月26日表決彈劾川普是否合憲，共和黨僅5人與民主黨人一起投下合憲。

僅1成共和黨人支持彈劾定罪，逾6成願跟隨川普出走

《美聯社》上周五最新民調結果顯示，普遍而言，47%美國人認為川普應在彈劾案中被定罪，40%反對，12%未有肯定答案。這個調查結果與黨派高度關聯，8成民主黨人支持定罪，共和黨人僅1成。

大多數共和黨人都不覺得川普需要為了國會暴動負責，約3成認為他需要負部分責任。那些極少數認定暴動主要責任在於川普的共和黨人，逾半數支持彈劾；而認為川普只有部分責任的共行黨人，僅約19%同意應彈劾。

懷俄明州選民史托克斯（Bill Stokes）受訪表示，他覺得川普「也許」要為國會暴動付一點責任，但不需要彈劾，「我們現在是要開始彈劾所有我們不愛的前總統嗎？」總統票投給川普的史托克斯說，川普稱不上是邪惡，「他要求支持者去那裡（國會）和平抗議，可能他不太了解暴民心理」；史托克斯認為，說川普煽動暴動，這是政敵的欲加之罪。

調查也指出，全美66%國民認為大選合法，不過65%共和黨人至今堅信拜登非法偷走了選舉，另33%不這麼認為。

先前傳出川普謀劃自辦媒體、並另組黨派，黨名都已想好稱作「愛國者黨」（Patriot Party）。《國會山莊報》民調指出，如果川普另外成立新黨派，64%共和黨員願意加入，其中32%表示機率相當高；值得注意的是，還有28%無黨籍者和15%民主黨人也說很可能會入黨。整體而言，37%選民表態有意成為川普專屬黨員。

民調機構執行長納修（Dritan Nesho）表示，如果川普自己創建黨派，將可能取代共和黨成為美國兩大黨之一；同時他也吸引了對共和黨與民主黨都不滿的選民，能使黨派支持度超過三分之一。數據說明了即使發生國會暴動，川普仍擁有不可忽視的政治勢力。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡