《觸不到的她》：孤獨這種痛，科學也可測試到

《觸不到的她》(Her,台譯《雲端情人》)的上映,講述着定位於住在未來世界的城市中受別人委託撰寫溫馨的私人信件給情人、親人為生的男人——Theodore,在他飽受將結束一段婚姻而迷惘時,他在購買了最新科技的聲控電腦系統,邂逅了人工智慧(AI)——Samantha,及發展至愛情。電影雖然帶出了人的生活與科技漸交疊的思考,但更重要是引出了孤獨的命題。

什麼是孤獨?

孤獨,很多人都認為是與客觀上缺乏朋友或缺乏社交技能的原因有關,但是,根據J. T. Cacioppo和S. Cacioppo的研究(2018),這些歸納的特徵並不總是正確的。孤獨是即使在熱鬧的人海裏,自身感知自己是社會性被孤立(social isolated)、被排斥(socially rejected)的獨特情況。故此,因為孤獨(感知上被孤立)和社會孤立(客觀上缺乏社交)分別是兩種不同的構想,所以目前不同用戶在轉用MeWe或Signal對其追蹤者數值都會產生不同的觀感:有人可以在排山倒海的訊息通知中感到孤獨,亦有人可以在只有Me沒有We的情況下感到自在。

孤獨是一種痛楚嗎?

「我偶爾會想,我曾步著過人生的頂峰,感受著前所未有的感覺。因此從此刻開始,我再也不會感受到嶄新而陌生的感覺了——剩下的感受比我曾經歷過的少。」除了「Her」,許多文學都形容孤獨為一種心痛,甚至是一種空洞的感受。而這些都是有科學根據的!根據Perini及其團隊的研究(2018),功能性磁振造影(fMRI)顯示了當人在受排斥時感受到的疼痛(social pain)所激活的大腦部分:背側前扣帶迴皮質(Dorsal anterior cingulate cortex)、較高階的的次級體感覺皮質區(secondary somatosensory cortex)等大腦疼痛相關區域(pain matrix)在感知到生理上的痛楚時同樣會被激活。

圖片來源:電影《觸不到的她》劇照

當然,從觀察到的神經活動中推斷出心理活動(稱為逆向推理的過程)是困難的(Poldrack, 2006),目前亦有不少研究爭議大腦疼痛相框區域被刺激並不反映人在面對社會排斥會承受與生理疼痛同等的痛苦,而是另有其他因素:例如此區域在處理負面情感(Fellows & Farah, 2005) 或在檢測認知衝突中亦擔起了重要的角色(Botvinick, Cohen, & Carter, 2004)。雖然生理上的痛楚和社交上的痛楚未必是如出一轍的,但是兩者都帶給人愁苦、煩擾(Eisenberger, 2015)。

孤獨如何影響我的社交行為?

Düzel及其團隊的研究(2019)顯示了越容易感到孤獨的人傾向於在左小腦(left cerebellum)、左杏仁核(left amygdala)和左旁海馬回(left posterior parahippocampus gyrus)擁有較少的灰質(gray matter)。這些區域所負責的社交訊息處理(social processing)、情感處理(affective processing)能讓人能準確地推斷他人的動機、群眾的氛圍,故在擁有較少的灰質下,孤獨的人或較難完善地處理社交訊息、情感。

加上,孤獨者的大腦對社會威脅(social threat)保持較高度的警惕,孤獨者傾向於視自身所在的環境為充滿威脅、嚴苛(Cacioppo & Cacioppo, 2014),故此長期的孤獨感不僅使人們感到焦慮、害怕接受負面評價,亦有機會促使人對他人更冷漠(Cacioppo, Hawkley, Ernst, Burleson, Berntson, Nouriani, & Spiegel, 2006))。如電影中孤獨的Theodore般,因為和妻子的感情沒有好結果,孑然一身的情況下令他更封閉自己,在遇上Samantha前便是一意孤行拒簽離婚手續、拒絕朋友的邀約,在停濟不前的半年裏過著不斷地被離婚律師催逼的渾噩日子。

圖片來源:電影《觸不到的她》劇照

孤獨的負面影響

如上文所述,雖然孤獨帶來的痛楚和生理痛楚在感知上是不同的,但是社交疼痛亦會使人悲傷、受苦,而社交痛楚的增加將會提高了人定義痛楚的門檻及對其的容忍度(Dewall & Baumeister, 2006)。故此,剛經歷了社會排斥(social rejection)的人對情緒的敏感度將伴隨對社交疼痛的敏感度一同下降,致情緒系統短暫性地難以正常運作(Vangelisti, 2009)。孤獨的人不但對自身的情緒不敏感,亦對他人所感受情緒上的痛苦(emotional pain)不敏感,使他們難以理解別人情緒化的緣故及難以預料他人對事情所衍生的情緒(Vangelisti, 2009),形成了情緒麻木(emotional numbness)的情況。

加上,在孤獨使人更冷漠的情況下,使人們可能在他們定義為負面環境中更專注於保護自己及自己的需求(Cacioppo & Hawkley, 2009a),故此對他們而言,和他人共感(empathy)是一件困難的事(DeWall & Baumeister, 2006)。然而,人有歸屬感的需求,在難以理解他人下,此需求較難被滿足,而無法被滿足的歸屬感則是人擁有自殺念頭、罹患抑鬱症的一大因素。除了心理層面的影響外,孤獨亦會破壞大腦的認知及執行職能(executive functioning),增加血管阻力影響健康及降低深層睡眠的時間(Cacioppo & Hawkley, 2009b),故此,孤獨會如其他情緒般,從生理和心理層面上影響人類健康。

圖片來源:電影《觸不到的她》劇照

小結

即使孤獨為人類帶來了許多負面的影響,孤獨卻在生存中發揮了很大的作用:在增加繁衍中,它可促進在基因庫中基因的傳輸,這感覺是一個信號去驅使人維繋賴以生存和自我提升的聯繫(Cacioppo & Hawkley, 2009a)。人是需要社交的群體動物,當我們擁有歸屬感的時候,感受到的社交疼痛(social pain)及社交危機(social threat)便會隨之消逝,使人可活在與人連結的當下(Vangelisti, 2009)。

相信在社會撕裂、氣溫乍暖還寒、疫情肆虐的形勢下:限聚令、封區下亦使人更難與朋友相處,人難免感到孤獨,但或可作出苦中作樂的嘗試:zoom meeting舉辦派對、善用social media都有助緩解人的孤獨,當我們感到有歸屬的時候,便會降低抑鬱的情感及對周遭的警惕(Vangelisti, 2009)。現在的日子或許很煎熬,所以我們更需要和其他人保持維繫,不論是參與社區團體或是和親友傾談,願你可在彼此的扶持下,再次感受到活着的愉悅感。就如Samantha回應Theodore般:

我見過你感覺到喜悅,見過你對東西感到驚奇,或許你此刻並未感覺到,但那是能理解的,你最近已經經歷了很多事,你失去了部分的自己,但至少你的感覺是真實的。

(Acknowledgment: We would like to express our gratitude to Dr. Nichol Wong from the Department of Psychology for his very kind advice. With his guidance and support, students are given the valuable opportunity to explore Psychology in our Monthly Academic Journal.)

