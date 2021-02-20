蔡素芬《藍屋子》小說選摘：他的遭遇宛如夢境，他賣了藍屋子裡的物品，算犯法嗎？

文：蔡素芬

〈獅頭門環〉

深眠中醒來，也清楚知道心裡掛意的是什麼。他不疾不徐到浴室盥洗，換一身乾淨舒適的衣服。他要確認自己是像平時那樣過著清晨的生活。他走到廚房打開冰箱，拿出吐司，放入烤麵包機，以咖啡機泡一杯咖啡，每個動作都是平時的動作，將早餐做好放在桌上準備享用前，他終於轉身面對昨晚放錫杯的流理臺角落。

是的，那錫杯在角落發光。

他一邊用餐，一邊凝視那畫，也凝視客廳另一牆的鏡子中反射的自己，長相和昨天一模一樣。但他感到自己體內的器官也許在變形，促使自己長成一頭怪獸，只不過仍以舊皮囊包裝著罷了。

出門上班時，他將錫杯放入公事包，裡頭還有他的設計圖。從走入辦公室那刻起， 他感到不踏實，好像自己已經不是原來的自己，他坐在位子上，不時摸摸公事包裡的錫杯，證明錫杯確實存在，去茶水間或洗手間回座位，也要摸摸錫杯，中午吃便當，他特地買平時吃的排骨飯，確定目前所存在的這個空間是真的，到走入會議室，設計師聚集起來聽業務報告，投影幕升起的速度仍是慢慢的，足以讓人打兩三個哈欠，有人在咖啡機那裡沖泡咖啡，一切都是確實存在的。

他心神不定熬到下班，多走了幾條街，這都是平時會走的街，每個店家都跟日常一樣運作，沒有變形，也沒有消失。走入一家日本料理店，坐在平時慣坐的位置，和老闆寒暄，點愛吃的鰻魚飯，伸手摸摸公事包裡的錫杯。還在，冷硬的觸感，杯身的弧度詳述了杯子的樣貌。

一直到回到家，他取出錫杯，放在客廳茶几中央，他坐在自己的長形工作桌，望著那杯子，再望望畫，這一切如此不可思議，使他決定再一次試驗真實性。他走向立燈燈光投射所在的畫，伸手觸摸那金光閃閃的門把，一推，瞬間，身子一陣輕緩的顫動，他就置身在上回一模一樣的場景，這裡仍是白天的景象，時間感停留在畫中的白晝時分，鐘錘仍擺動，他走過臥室走過儲藏室，來到廚房，又到後院繞了一圈，一模一樣的花草樹木，回到廚房，爐上的水壺仍是同一隻，而爐邊什麼也沒有，原來的錫杯已被他拿走。

他拿起那隻壺，來到主廳，隨手又拿了一隻展示檯上的銅製長型燭台，走向大門， 扭動門把。與上次一樣的經驗，眼前先是一陣黑，接著便感應到自己家裡的光線，仍然是躺在沙發上的姿態，一隻手裡握著茶壺和燭台。

他坐直身子，撫摸這兩樣東西，感受物品的質地，靜默的注視，內心感到無限的孤獨，這個奇幻般的遭遇，竟沒有一個人可以分享。是他私心裡，覺得還不到分享的時刻，這該是個秘密。

幾天後，他將那燭台和錫杯拿去老胡的藝品行，問老胡可曾看過這樣的東西，老胡仔細端詳這兩個物件，說：「這燭台滿像中世紀時代歐洲教堂裡的用品，錫杯又像東南亞錫產地的用品，做工相當講究，是手工打造，和現在的機器生產不同。這東西有來歷。相信是藏家的東西吧？」

老胡的說法使他心中遲疑，問：「可以在你這裡寄賣嗎？看有沒有行家有興趣？」

「這應該拿到古董行寄賣，我這裡只是一般的藝品，放這兩樣太尊貴了。」

老胡不知道他從這裡買走的畫帶給他的驚奇體驗，這兩件物品本出於老胡店裡的畫，他想把物品放在這裡，等待有緣人。

「不如就放在你店裡，看有沒有人有意思，賣不賣得成都沒關係。」

老胡堅持那是古董店裡的東西，不肯收，只替他介紹了一位開古董店的朋友，說可以拿去那裡估價。

基於好奇，他來到古董店，古董店老闆掂著物件，沉思甚久，追問物件來源，他只說，是朋友相送，覺得用不著，來估個價看有沒有巿場。老闆說：「沒看過這樣的東西，很難估價。若不反對，就放在店裡，給有興趣的客人自己出個價。」

過幾天，那老闆來了電話，說有客人要了那燭台，開了數萬元的價。這讓他感到很驚嚇，有人願意買下那來路不明的器物，那麼到底藍屋子裡的東西有多少價值，又是什麼時代的呢？

為了解謎，他又數次進入藍屋子，每次去就提一隻大提袋，袋裡塞滿物品即刻離開。每次屋子都悄無聲音，卻一樣一塵不染，在那空間，他感到缺乏存在感，但看到花園的花有凋謝有新生，卻又詑異不已，在這裡仍有自然界的時間感，那麼為何每次進來都是畫面上的白天，而擺動的鐘錘所指示的時間也都是三點。下午三點，那就是畫面時間，也是藍屋子永恆不變的時間。

他將數次進出所蒐集的物件放在客廳裡新裝設的展示架，某個週末夜晚，他又請彼得等幾位好友到家裡喝酒，這是他們維持友誼的一種規律，每隔一段時間，就會到他的窩裡東聊西扯，主要是他單身一人，空間自由。

友人也很輕易發現他新設的展示架，玻璃層架放置形狀大小不一的瓷瓶、銅雕、漆器，和近乎如水晶般透澈的玻璃杯器。有人就問：「你哪裡搞來這些東西？」

彼得對那些展品仔細端詳，說：「這些東西的工藝性不俗，樣式也不是坊間的商品，應該有點來歷吧？」

「你看這些值錢嗎？」他問，他知道彼得識貨，同是空間設計界好手，對藝術品有一定程度的見識。

「值錢，看來源如何，也有可能身價不凡。不會是國寶吧？」

「國寶？隨便拿得到啊？這些不過是我一個親戚寄放的，要我好好保管，我就鎖在展示櫃裡。」 彼得問：「親戚是商人？」

「要這麼說也可以，跑船的，跟商船四處去。」

「難怪，是滿有見識，帶回一些寶物。」其他朋友說。

雖然他胡謅了一個跑船的親戚，但證明了朋友們對這些物件價值的認定。他現在像個飄浮的人，在兩個空間進出，可以把那個空間的寶貴東西帶到這個空間來。他想起，不如自己來開家高檔藝品店吧，貨品不必多，但求有緣人，他好奇什麼樣的人對從藍屋子帶出來的物件有興趣。

兩個禮拜後，他在附近常去的街上找到一家小小的店面，他根據藝品行老胡的指導，跟一些藝品品質較高的進口商進了大部分的商品，留一個專屬的特製櫃子，噴上藍漆，擺放藍屋子拿來的物件，這藝品店只能算是他的兼差，他雇請一位年輕男助手阿忠，在下午三點鐘開店門，店名就叫「三點鐘藝品」。他傍晚下班後過來，九點前後離開，讓阿忠照顧藝品行到夜裡十點打烊。假日時，則待更長的時間。凡有人想買下藍櫃子裡的物件，都特別註記，願意留下客戶資料的，也詳加登記購買的品項和金額，不願留資料的也不強求，但會大略記下長相性別外觀等。

經營「三點鐘藝品」三個月，藍櫃子區的供貨還不虞匱乏，每次他進入畫中的藍屋子，光儲藏室的物件，就似乎源源不絕的，他怎麼拿，物件仍堆疊滿室，到底有哪些品項，無法細覽。來店裡的真正行家不多，通常靠直覺的美感和可親的價格購買， 願意買藍櫃子區貨品的客人較少，但通常品味與財力等高，客人會對貨品來源詳加追問，他多半說是國外商行帶回來。阿忠也不疑有他，因為藍櫃子區的貨品都是他親自帶來，而其他區的貨品是藝品進口公司送來由他們挑選。

買藍櫃子區貨品的客人有些會常來看看這櫃有什麼新進貨，或者詢問他特定的物件，他會在進入藍屋子時，特別留意能不能發現客戶指定的物件。而他的設計師朋友們，耳聞他兼差開店賣藝品，也偶爾來看看他店裡有無他們的設計案中用得上的品項。這樣一個經營藝品店的門外漢，在這條熱鬧的街上也逐漸受到矚目，維持一個往上升的營業額。

而更可怕的是，有些物件，他標很高的價格，也能遇上有緣人將物件帶走，這是完全沒有本錢的生意啊。夜裡他坐在家裡看著藍屋子畫作，鹵素燈星燦的投射光下，畫作宛如夢境，他的遭遇亦宛如夢境，他賣了藍屋子裡的物品，算犯法嗎？那邊空無一人，法律存在嗎？他只是很想知道誰會喜歡上藍屋子的物件，他們買走了藍屋子的物件，生活會有什麼變化？門把上端的獅頭門環，閃閃發光，不可思議的兩個空間的交界，為他帶來財富。這也是他要留下客戶資料的原因。他懷疑，這幅畫作是否也是藍屋子流出來的，世上真的有這樣一座藍屋子嗎？畫作怎麼會輾轉來到老胡的藝品店，老胡的藝品店還有什麼奇寶？

有了這想法後，他又陸續去老胡那裡買了些看來奇特的藝品，但帶回家後沒發現什麼特別之處，倒是老胡以為他有了自己的藝品店還往他店裡買藝品，再奇怪不過了。他只說：「本業是設計師嘛，看到適合某種空間的物品，就會想搬回家。」他將家中的一個空置房間拿來當儲藏室，放置這些買來的藝品，和陸陸續續從藍屋子拿出來的物件。

有天，有個窕窈的小姐，短髮俏麗，短裙迷人，戴著墨鏡，來到店裡，她巡視了一番店裡的藝品，然後摘下墨鏡掛到鵝黄色棉Ｔ胸口，看了一會藍櫃子區的物件後， 問說：「請問有門環嗎？」

「門環？」那天週六下午，店剛開，三點，他坐鎮在店裡，聽說要找門環，他直接問：「哪一種門環？」

「我一直在找造型特殊的，最好是獅子頭門環？」

「哦，特殊用途？現在的房子很少用門環。」

「新家的布置，有扇復古門的設計。」 小姐講話不疾不徐，但聽得出很想找到理想中的門環。

「大概希望在什麼價格帶？」他試探性的問。

小姐正眼瞧他了，而他正好可以將小姐看個仔細。細眉，櫻桃嘴，微有鳯眼，輪廓有形，鼻子小巧，大耳垂吊著鋼圈耳環。古典中散發時尚感。小姐說：「沒有價格限制，你開什麼價就什麼價，如果那正好是我需要的。」

「很貴也沒關係嗎？」

「要貨先看到滿意。」 那小姐離開的身影輕巧俐落，一轉身像風一樣消失在門前，他追出去，在她背後說：「小姐明天下午三點後來看貨吧！」

那小姐說好呀，很快走入逛街人潮，一溜煙般消失。

那天店裡來了不少客人，週末總是這樣，消費者逛街兼採買，來店裡的客人買的大都是一般的藝品，藍櫃子區一件也沒賣掉，畢竟這區標價高，賣一件就足以支付店面一個月的開支，有些特別的物件，他還擺在家裡的儲藏室惜售。

忙到回家倒頭就睡，隔天一早一睜開眼，那位短髮小姐的俏麗身影浮現腦海。快速盥洗，用過早餐，從工具箱裡拿出兩支不同寬度尺寸的起子和鉗子放入褲子口袋， 隨即來到畫作前，伸手按住門把，注視門把上的一對獅頭門環。多少次他進入這門， 從來只推門把，門環對這屋子來講，只是一個裝飾物，連當門響的功能都用不上，因為裡面沒人。

他推門而入，裡頭依然空無一人，為了確定門內的同款門環可以取下，他毫不浪費時間的把褲子口袋裡的所有工具掏出來，放在門邊的櫃子上，連昨天就放在口袋裡的手機也放在櫃子上，口袋清空，方便他蹲下來研究如何拆內門的門環。這是個特殊的屋子，有門把還裝門環，而且內外門都裝，每個門環都是兩顆螺絲釘釘上去的，要拆並不困難，他挑了寬度較小的那把起子，轉動螺絲，一下子就拆掉了一個門環，連鉗子都用不上。

拆下另一個門環後，門上只剩四個螺絲孔和原來的把手。他將四顆螺絲放進褲子口袋，將起子和鉗子也放進口袋，門環拿在手上，急著想試看看少了門環的把手能不能推開門。手一扭動門把，眼前先是一陣黑，又是一陣亮，他知道他回來了，而手中仍緊緊握著門環。

坐到工作桌，將注意力放回新接的一個展演空間設計圖，先畫了一個空間分區的草圖，再就主展區想一些細節，時間也就一點一滴過去了。自己動手做了簡單的三明治午餐即到店裡，和阿忠碰面，並將帶來的金色獅頭門環以絨布擦亮，找到一個精緻的禮盒，將門環置入，四顆螺絲也裝在一個套袋裡，放入禮盒襯底的緞布上。

準三點，店面開張，展示架上的燈光投射在物品上，燈光彰顯藝品寧靜的質感， 三點零五分，俏麗的短髮小姐戴著墨鏡如約前來。進店後，她拿下墨鏡，他捧出禮盒， 那對門環的金色光芒潤澤溫暖，獅頭毛髮栩栩如生。那小姐驚叫了一聲，說：「對， 太完美了，我要的就是一對像這樣的門環。」他隨口給了一個百萬價格，小姐二話不說掏出黑卡，刷卡了結，即提著那禮盒消失於街上人群。

連年輕的阿忠整個臉都僵住了，大概心想不過是一對漆色上得很均勻的門環啊！ 他則懷疑是否自己不識貨賤賣了門環呢？真想拆下正門的門環給古董行家估估價，但他知道正門的門環呈現在畫上，是拆不下的。真想找個人聊聊，了解一下門環到底有什麼學問。他掏手機，想打給彼得，口袋左摸右摸，沒有手機，唉呀，忘在藍屋子的櫃子上了，那時只記得把工具放回口袋，忘了手機。將店面交給阿忠看管，他得回藍屋子拿手機。

回到家裡，就直接到畫作前，伸手觸摸門把，扭動推門，但怎麼推都推不動，他後退幾步，詳觀畫作中藍屋子的門把和上頭的門環，一模一樣，並沒有任何改變，他再次扭動門把推門，仍然如如不動的站在自己屋中。

他頹然坐入沙發，又站起來走動，又試著走入畫中，一整個下午，一整個晚上， 重複著這樣的動作，但徒勞無功，像魔法瞬間幻滅。

他打電話給阿忠，問有留下那位小姐的資料嗎？阿忠說，賣的時候太慌張，成交在瞬間完成，忘了請小姐留資料。他想，也許可以透過信用卡銀行查小姐資料，但銀行絕不會透露客戶個資。

他整晚打電話給自己的手機，沒有人接聽，接聽才有鬼呢，那屋子除了一大堆物件， 什麼人影也沒。那支手機是充飽電的，他只是要確信，即使進不了畫作中的藍屋子，那個空間還是存在的。手機有響聲讓他相信，確實有那個空間的存在。

隔天他去辦了新手機，接下來的日子，下班後常站在自己的店門口，守株待兔般等待那小姐的身影，一日兩日，小姐沒有出現，他也每天嘗試進入畫中，仍無法進入。所有過去的經歷真的像一場夢，可堪安慰的是，從藍屋子帶出來的物件仍在儲藏室和店裡，這些物件證明了那邊空間的存在。

他吩咐阿忠，藍櫃子裡的物件不賣了，只做展示。然後他翻閱過去買過藍櫃子裡的藝品的客戶資料，請阿忠開始聯繫客戶，以詢問滿意度為名，看客戶會不會透露出任何有關那藝品帶來的奇幻經驗。

數日後，阿忠說他打了幾通電話，客戶對買回去的藝品滿意，除此之外，沒表示什麼。華生便不再作聲，他怎能要求阿忠問客戶，買去的藝品對他生活有影響嗎？那太踰越一個店家的商業行為了。

他只能不斷打電話給遺留在藍屋子裡的手機，以確保那空間還在。手機仍然響了一會兒後就轉入語音留言。電池的電力會耗盡嗎？如果耗盡了，是否以鈴聲聯繫的藍屋子空間就如斷線的風箏，不再存有？無論如何，他仍舊打電話，確認那空間仍在， 明知最終都是轉入語音留言。

某個週末，他坐在店內櫃檯，盯著外頭經過的人影，期盼那位俏麗的短髮小姐出現。過盡千影皆不是，他百無聊賴，自從進不了藍屋子後，他一直以來彷彿魂掉了一半，做什麼事都不起勁。他把玩手機，隨手撥了一通電話給舊手機，響了十聲，等著它轉入語音信箱，卻是一個接通聲，手機聲筒傳來一聲女性的聲音，喂。

他瞬間毛髮直豎，腦門充血，連同椅子跌得四腳朝天，眼光穿過阿忠驚嚇蒼白的臉色，落在天花板上的一片粉白，頓時周遭一片朦朧，在過度曝白的視覺裡，那聲喂像個囚銬，那邊的人聲像法令，無形無狀的把他網羅其中，他覺得自己在飛，也好像在跌落，他要手機，他要手機，和那邊對話，卻只聽到自己不斷喂喂喂，喉嚨乾緊，眼前一片霧白。

書籍介紹

本文摘錄自《藍屋子》，聯經出版

作者：蔡素芬

「這世上真的有這樣一座藍屋子嗎？」

小說家蔡素芬，用一千五百個日子打造出

文字、結構、節奏，行雲流水之傑作！

一幅畫開啟一扇名為藍屋子的門，

一幢港埠邊的旅館揭開淡水航海貿易年代；

封緘古物裡的故事，

藏存書寫裡解謎的欲望⋯⋯

走進小說所搭建最奇詭的異時空入口。

一只錫杯、一塊菊花鑄鐵片、一座鐘或指南針，每個物件，都應有屬於它的故事，是誰所遺留下？曾投注生命熱情的擁有者，何以將其遺忘？它們又將傳遞至誰的手上？

空間設計師華生，無意地從藝品行帶回了一幅內有一幢藍屋子的畫作，洋式風格鑲嵌著一副東方獅頭門環，閃著異國想像的光澤，吸引他走近、撫觸……竟由此涉入了一段異質空間的歷程，並牽引出對於物件的執迷慾望。同一時，他分別多年的女友露西從日本宮崎回來，到淡水港埠邊的旅館工作，為了替華生搜尋過去海洋年代的物品交易故事，走進了幾代人興建旅館的生命史。

小說家蔡素芬藉由《藍屋子》尋索深藏於物件「流浪的故事」。當畫作中的藍屋門深掩，一場關於時空、歷史往事，及至情感難解的謎，最終將收藏何處？

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬