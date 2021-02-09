【關鍵眼中盯】相較於藍綠背後鼓動，「公民意志」才是罷免成功與否的真正驅力

2月6日，台灣近年來首個「要求大家都出來投票」的罷免案，最終由不同意票65258大於同意票55394，沒有超過72892的罷免門檻，得出一個連羅智強都要「挫折疲倦」而閉關三天的雙重否定。

有趣的是，從王浩宇到黃捷，許多名嘴都隨著風向不斷修正預測，王浩宇選前認為黃捷罷不掉，王浩宇選輸後判斷黃捷危險，黃捷安穩度過後，便說國民黨之後提的所有罷免案，全部都會失敗。

這類判斷模式常有一個特色，就是把選區內藍綠誰多作為判斷的唯一基準，並特別強調藍綠兩黨表態之下的動員力，好像某個政黨說要支持，所有曾經投過那個政黨的人都會緊緊的跟著太陽走；若是冷處理，就和韓總所說「不投我都是朋友」一樣足不出戶。

然而看看王浩宇和黃捷兩次「沙盒」下投票率與得票率的數據，大家都該想想「支持罷免王浩宇大都是國民黨動員出來的」和「反對罷免黃捷大都是民進黨動員出來的」這兩個假設是否有誤？相較於政黨鼓動，公民意志會不會反而才是罷免成功與否的真正驅動力？

換句話說，今天這樣的結果並不只是中壢的國民黨動員力多高，鳳山的民進黨立委催票能力多強，而是當地選民真的就是討厭王浩宇，沒那麼討厭黃捷？

藍綠「決定」對決之前的民調，和最終的投票結果其實相差不多

黃捷與民進黨這次早早設下「希望大家都出來投票」的定調，確實對支持者帶來指示的作用：如果覺得黃捷不該被罷免，這次應該要出來投票。但民進黨在選前大力催票又真的有造成「我本來沒感覺，但因為民進黨叫我去救黃捷，我就去救了」的效果嗎？

因為選票是不記名的，我們無法知道這次領票的人和上次投票的人是不是同一群人，更不知道那些投反對票的人，2020年投的是民進黨、時代力量，或者是國民黨。

有一個觀察指標，是1月24日流出的國民黨內部民調，講到同意罷免者只有4萬多票，不同意罷免者則有5到6萬票。

當時，國民黨和民進黨中央對黃捷仍保持著一定的距離，直到1月30日——也就是選前一週多——才聯手將罷免案上升到「藍綠對決」的層次，之後也沒有公布更新的民調數據。確實，台灣的民調（特別是國民黨的民調）大多不太準，但若把這唯一的數字對比到最終開票結果，會發現兩黨搖旗吶喊之後開出的票數雖有多過當時的民調，但差異皆不高。

Photo Credit: 中央社

所以，這些人真的是被「動員」來的嗎？

就算真的是，但若今天兩大黨都已把這場罷免看成「為韓國瑜平反」或「避免一連串罷免骨牌效應」的大事，藍綠「動員」到最後，投票率卻和只有一方動員的罷韓時差不多。

我寧可相信一個人會不會被罷免不是黨有無動員，而是他本人做過哪些事

從韓國瑜到黃捷，國民黨和民進黨只要在罷自己人的時候，都指控對手在動員仇恨，但同時卻也不斷計算各選區的票數，想把對手黨的民代罷掉。在我看來，這些把藍綠和自己黨的動員力看成罷免成功失敗的唯一因素，就像那種選舉時只想靠藍綠對決算票數勝選的心態。

都是一種舊政治的思維。

每場選舉都有愚忠的投票部隊，但我寧可相信「公民獨立自主的思維」是關鍵驅力，寧可相信大多數選民會不分黨派為自己所支持價值的候選人投票，因為若此為真，未來的選舉才能回歸價值倡議而非選區數人頭或政黨代表的競爭，真正的根絕所謂動員仇恨的惡鬥。

也只有這樣，那些仍然糾結在動員罷免的政黨政客，方能繼續遭受他們應得的挫折疲倦和失敗。

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核稿編輯：翁世航