關鍵評論網2021年2月主題徵文：談場異國戀，嘗遍人生五味

因為航空，因為網路，國家的界線越來越稀薄，人的感情追尋也從同村莊、同城市、同國家，逐漸打破疆域界線。直到今日「異國戀」已經是一點也不奇怪的事。

話雖這麼說，當台灣人與外國伴侶在路上並肩同行時，還是會招來不一樣的眼光，在網路上，CCR、ㄈㄈ尺的討論一波接一波，卻好像也沒多少人知道這些詞彙的差異。被海洋圍繞的小島台灣，面對來自各方的文化衝擊，如何調節真是一門課題。

你有過異國戀的經驗嗎？或曾聽說有趣的異國戀故事嗎？

不論性別年齡、不論一夜情或恆久遠、不論發生在台灣、網路或是地球的另一端；可以談感情、談文化差異、談疫情下如何遠距、談友善或不友善的眼光；當事人或許是你、你的兄弟或閨蜜、也可能是街坊或親友。

你眼中的異國戀，或許和大多數人想的不一樣，請與我們分享這些酸甜苦辣的故事吧！

活動內容

徵文主題：談場異國戀，嘗遍人生五味

活動辦法：請將你個人或周邊發生的「異國戀」故事，寫成1500字以上（無字數上限）評論文章一篇。作品內容需為首次發表，同時嚴禁抄襲，如有參考資料請附上。

徵稿時間：2021年2月10日－3月15日截止。

獎勵辦法：本次徵文活動將選出十名投稿者的優秀作品，發表於關鍵評論網。並從中優選前三名，分別贈送三千元、兩千元、一千元的誠品禮券。

結果公布：獲選的投書作品，作者姓名將於2021年3月19日（五）公布於本活動網頁，同時寄發email告知。未錄取者恕不另行通知。

投稿方式：請將稿件寄至oped@thenewslens.com，信件標題需註明【2021年2月主題徵稿】。投稿請附上真實姓名、電話聯絡方式，以及地址（獲獎時使用）。

參考文章

►《關鍵評論網》刺文化專題：台女、洋腸、ㄈㄈ尺：你其實沒那麼懂「CCR」

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航