蒙古帝國只排第二？史上面積最大的國家

圖文/影片:皮毛小知識

當提到歷史上面積最大的國家時,你會不會想起蒙古帝國呢?這個答案雖然不正確,但也不是完全錯。

其實有史以來版圖最大的國家就是大英帝國,大英帝國高峰期的實際土地面積比排第二的蒙古帝國還大50%左右。

好了,說完答案之後就會詳細講一下排名的首幾位,和一些有趣而你可能意想不到的事實。

首先是第一大的大英帝國,大英帝國在1920年一次世界大戰之後,從德國得到了非洲的殖民地,領土範圍達至頂峰。土地面積達至3,550萬平方公里,佔全球土地26.35%,領土剛剛超過地球四份一的土地。範圍包括當時仍然擁有主權的加拿大、澳洲、紐西蘭、非洲由埃及至南非南到北連貫的殖民地,再加上本土英倫三島。所以大英帝國曾被稱為「日不落帝國」(the empire on which the sun never sets)。然而大英帝國其實已經是歷史上第二個被稱為「日不落帝國」的國家。以下再講講排第2到第11位的國家,和一些有爭議的例子!

相關文章:

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Alex