翁山蘇姬主政後改善了華人的公民地位，這次政變華人不再為「中國因素」而選擇沉默

文：清風（就讀台大哲學系的緬甸華人，祖籍雲南騰沖，是遷徙到緬甸的第三代華人，雲南話是嫻熟的家鄉話，自幼在緬北撣邦的當陽市生活，那裡有各個種族群生活在一起，民風淳樸，其樂融融）

緬甸華人在緬甸是一群特殊的群體，為何說它特殊？因為它不是緬甸官方承認的少數民族之一，卻在緬甸的經濟上扮演著重大的角色。緬甸官方承認的少數民族多達135個，其中包括因1897年《中英續議滇緬條約附款》的簽訂而劃歸緬甸的果敢族，很多人誤以為華人與果敢人一樣為緬甸法定的少數民族，其實兩者在緬甸公民身份證上有著顯著的差異。緬甸政府將緬甸國內的華人視作外國人，在政府採用的分級公民制度下，緬甸華人只能領到外僑證（FRC）。因此，很多華人為了拿到正式的緬甸公民身份證（俗稱紅卡）會隱瞞自己是漢族的身份，謊稱自己是與少數民族混血。

華人一直痛恨政府的差別待遇，但是這並不影響華人融入緬甸的社會，華人與緬甸各民族相處融洽，大家其樂融融。2月1日緬甸軍方的政變，震驚了整個緬甸，人民對緬甸軍人齷齪的行為，痛心疾首，憤憤不已。歷來對於緬甸國內政治三緘其口的華人，這次終於打破沉默，竟相在臉書換上翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）的頭像，與緬甸人民站在同一陣線，抗議軍人的暴行。

緬甸與中國山水相連，兩國長期保持睦鄰友好的關係，緬中兩國的「胞波」情誼一直為中國官方所樂道，中國長久以來都是緬甸的第一大貿易夥伴，在緬甸隨處可見中國的影響力，不管是來自中國的商品或是來自中國對緬甸的各項投資建設，中國在緬甸都扮演著無可替代的角色。儘管如此，近期緬甸發生的政變中國的態度模棱兩可，中國外交部發言人對緬甸軍事政變蜻蜓點水，絕口不提「政變」一詞，令在緬甸出生的華人群體相當遺憾！

Photo Credit：Reuters / 達志影像 為了迎接2020年1月17日中共總書記、國家主席習近平來訪，緬甸政府在首都奈比多橫掛宣傳看板，其中「胞波」是中緬民眾對彼此的親切稱呼。

聯合國安理會內部文件遭洩露，顯示中國在會上阻止安理會譴責緬甸軍事政變的聲明，消息一傳出，令緬甸華人一片嘩然，一些激進分子乘機在臉書發表排華的言論，華人人人自危，各式各樣警惕的消息在華人的朋友圈層出不窮，雖然與1967年「6.26」排華事件已遠離半個多世紀，華人在緬甸的言行依然相當低調，不管是在穿著上，飲食文化上，宗教信仰上都積極融入當地。每當緬甸政局動盪不安的情形下，華人仍舊會膽戰心驚，生怕自己被羅織莫須有的罪名，招來不必要的煩惱。

去年11月8日的緬甸大選，華人第一次在社交媒體上表態支持翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟（NLD），當時一位華文教師發表一篇文章談到他為何支持翁山蘇姬，談到過去華人身份在緬甸社會遭遇到種種不公的待遇，尤其是辦理一張合法的身份證，是緬甸華人共同的一部心酸血淚史，翁山蘇姬上台後替仍然不具公民身份證的華人辦理身份證，華人的權益得到保障，緬甸民主化後華人對緬甸國內的政治也比往常關注，在緬甸也開始有中文報紙報導緬甸相關的政治經濟局勢。這位教師的發言引起了華人的矚目，很多人都為他的由衷之言所感動，把文章分享至網絡上，其中也有部分人批評他不該明確表態支持某一個政黨，以免華人蒙受不白之冤。但是這次軍方的政變，華人都異口同聲地譴責對於軍人政變的不滿之情，很多人都積極加入晚上敲打器皿以示抗議的行列，也有部分華人參與這幾天的示威遊行。

（週二晚間仰光民眾於於家中敲打鍋子、器皿，表達對政變的不滿）

中國文化大革命的「革命外交路線」間接導致緬甸1967年的「6.26」排華事件，當中國因素又再次出現時，華人立即跳出來與中國切割關係，在微信及臉書上表示對中國共產黨的不滿，由衷的表達華人堅定不移地與緬甸人民一起抵抗軍方的惡劣行徑。緬甸華人青年協會用緬、中、英三國文字發表書面聲明，其聲明如下:

（一）緬甸華人青年協會對於2021年2月1日緬甸軍方突然發起的政變表達不滿並強烈譴責其行為，這不僅違背了2020年的選舉結果也嚴重的影響到緬甸民主化的進程，更加損失緬甸在國際上的聲譽。 （二）我們要求軍方停止軍事政變並立即釋放被拘留的總統溫敏，國務資政翁山蘇姬以及其他政治人士。 （三）我們發現社交媒體上出現了排華言論，我們對此感到擔憂，我們身為緬甸華裔屬於緬甸的一部分，我們需要認識到中國共產黨並不能代表所有的中國公民及緬甸華裔的立場。 （四）我們支持和平理性的示威活動，支持公民不服從運動且會積極參與其中，緬甸華裔與反對軍政府的緬甸人民同在！

自1962年奈溫政變以來，緬甸人民就長期處於軍人的統治之下，在奈溫統治期間民不聊生，人民生活痛苦不堪，緬甸本是天然資源最為豐富的國家之一，在他的統治下逐漸淪為成亞洲最為貧窮的國家之一。緬甸人民在軍人統治期間看不到國家的未來，一直到1988年翁山蘇姬的出現才給了人民無限的希望，雖然在1990年代的大選中，翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟（NLD）大獲全勝，但是軍政府拒絕交出權力並把翁山蘇姬軟禁起來，人民所期待的變天就此落空。

2010年底翁山蘇姬被釋放出來後，再次點燃了人民的希望，人民多麼渴望國家能夠向前邁進，因為在2010年之前緬甸這個國家的建設幾乎處於停滯的狀態，數十年如一日。這次的政變不同以往，它打擊了緬甸十年來所享有的自由風氣，徹底泯滅了人民心中的希望，在新冠疫情肆虐期，人民的生活已入不敷出，很多華人家庭都蒙受失業的痛苦，在近期緬甸疫情已逐漸趨緩，正當人民渴望回歸正常生活之際，緬甸軍方卻投下政變這顆震撼彈，令人民頓時感到絕望。

現在緬甸各地已出現大規模的示威遊行，華人也陸續加入其中，不僅是在緬甸的華人，身在海外的緬甸華人也以各種不同的方式支援緬甸的示威活動，遷徙到台灣的緬甸華人也在2月6日這天發起示威遊行，反對緬甸軍人政變，並要求立即釋放翁山蘇姬。翁山蘇姬在緬甸人民心目中一直是位國民女神，人民對於她的喜愛不亞於緬甸任何的明星大腕，她所到之處人山人海，人民都親切地稱呼她為「素媽媽」，她就是緬甸人民心中的「國母」。她代表著緬甸的民主，代表著緬甸的心聲，代表著緬甸的未來。她，代表著緬甸一切的希望。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元