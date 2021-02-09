年廿八「洗邋遢」，脊醫教你大掃除前3招伸展運動

文：楊雋頎（脊骨神經科醫生）

長期做家務的人都知道，這絕對不是輕鬆的工作，特別是去年一整年大家在家抗疫，需要花上更多的心力維持家裡整潔，所以有不少媽媽都出現媽媽手、肩周炎、肩頸腰痛等痛症。農曆新年快到了，免不了繼續大掃除，但您知道嗎？只要在大掃除前，確實地做好伸展運動，不僅能減低做家務時受傷的機率，更可以舒緩痛症，今天就教大家3項大掃除前的熱身運動！

長期維持姿勢清潔 易引發痛症

大掃除需要爬上爬下、搬重物、用不符合人體工學的姿勢清掃髒污，所以很容易引發痛症，像是做高處清潔時長期維持同樣的姿勢，就很容易造成肩頸、腰部拉傷；重覆性的扭毛巾，也會造成手肘手腕的痛症。所以開始打掃之前，建議充份的伸展肩頸和脊椎周圍肌肉，就能降低因受傷或是引發痛症的風險。

而本身已經有舊患的人，建議使用腰封、護腕、護膝加強保護。如果需要爬高清潔，注意梯子擺放的周圍環境，以免撞到其他傢俬發生意外。盡量使用符合人體工學的清潔工具，能讓所有事情事半功倍的完成，也可以健康平安地迎接新年到來！

大掃除熱身動作：

1）頸部伸展

－坐直或站直，輕輕低下頭將下巴向後移

－緩慢的向右後方旋轉一圈，再向左後方旋轉一圈

－重複此動作2至3次，每次旋轉可以心裡默數5秒

－如出現刺痛或強烈疼痛請暫停次動作

2）肩部伸展

－站直或坐直，兩臂向下垂

－輕輕向後旋轉兩邊肩關節，嘗試保持手臂放鬆

－維持動作30秒，然後以相反的方向重複

－如出現刺痛或強烈疼痛請暫停次動作

3）上背伸展

－從坐姿或站立姿勢開始

－將手臂舉高伸展到頭部上方

－挺直腰桿向上伸展，正常呼吸且維持動作20秒

－向右傾斜，保持雙臂向上伸展，維持動作20秒

－向左傾斜，保持雙臂向上伸展，維持動作20秒

－重複動作3次

－如出現刺痛或強烈疼痛請暫停次動作

文章獲授權轉載，原文看作者網站。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex