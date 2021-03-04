為什麼該訓練寶寶「規律作息」，而不是「固定作息」？

當爸媽之後，視週休二日為一片浮雲，每天24小時on call。其實爸媽的「休息」單位不適用「日」來計算，而是要把握時刻喘息的機會，安插在每天的生活中。

這時候，睡眠的「節奏感」就很重要

因為只有孩子熟睡時，爸媽才能好好放鬆、專心的做某件事。這時候，睡眠的「節奏感」就很重要。

如何抓到寶寶的睡眠節奏呢？很重要的一點是「了解睡眠發展」以及「小睡的規律」，我們才可以合理推估睡眠時間。而不是每天像摸彩一樣，等著寶寶開獎今天是「好睡」還是「不好睡」的日子。

注意喔，我這裡說的是「節奏感」（規律），而不是「固定作息」。

為什麼Peggy從來不貼作息表？因為多數的孩子不可能每天照著作息表操課。僵硬的作息，是讓時間掐著我們走，而讓育兒生活備感壓力。所以規律作息，會比固定作息來得適合多數家庭。

為什麼是規律，而不是固定？

寶寶變化快：1.5～2歲以前的孩子，會經歷多次的睡眠轉換、作息變化，大約每隔1～2個月就需要調整，新生兒則是每2～4週就有變化。 小睡不穩定：許多寶寶（尤其是小月齡）小睡還在建構，時長時短，或是通通都很短，短小睡的狀況下，固定作息不容易。 造成育兒壓力：這是Peggy個人的觀察，不少研究或落實作息的台灣家庭，已經是育兒很認真的家長。再加上我們的工作文化注重KPI，固定作息有時候會導致不必要的壓力。比方說追著寶寶有沒有在時間點睡著、睡了多久、一週達成幾次等等（紀錄是好的，但沒必要每天紀錄）。

凡事走到極端都不好，為了讓孩子在時間點睡覺，照顧者直盯著時鐘看，或是不好安排戶外行程，對大人小孩都不是好事。雖然睡眠很重要，但育兒不是只有睡眠而已。

「固定作息」比「混亂作息」還好

講了這麼多，可能會讓人以為Peggy是反對固定作息的。不是喔！「固定作息」還是遠比「一片混亂沒有作息」還好。我想說的是，規律會比固定來得適合多數家庭。我諮詢時，對於某些家庭還是使用固定作息而且運作順利。

如果符合以下兩點，固定作息就適合你的家庭：

寶寶的生理時鐘很固定也穩定 照顧者喜歡固定行程的育兒方式

無論是固定作息還是規律作息，都可以讓育兒生活更有預期及規劃，照顧者跟寶寶都能從中找到安全感。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

規律的作息就像參加一場音樂會

你可以想像安排作息就好像參加一場音樂會，我們從節目單知道大致的曲目是什麼。第二樂章結束之後，是中場休息，接著是下半場演出。我們可以預估中場休息發生在某個區間，但不能保證幾點幾分這首曲子會結束。曲目是固定的、音符也是一樣的。但每次彈奏出來的旋律、氛圍卻有所不同。

音樂會的比喻也很像寶寶的睡眠，即便偶爾會走音，但只要爸媽穩穩地指揮，還是會回到正軌（是啊，我們是指揮者，不是演出者）。

本文經好眠師Peggy授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航