今年大規模地震變頻繁，氣象局：可能是釋放能量，也可能是大地震前兆

東部海域今（9）日凌晨接連2起規模5以上地震，但相較於7日許多民眾收到超過10則以上的國家級警報，昨天雖然很多人認為「超級晃」手機卻靜悄悄；中央氣象局長鄭明典則說明，主要是因為地震的規模和震度都沒有達到發布標準。

為何短短幾天內會有這麼多有感地震？地震測報中心主任陳國昌分析，今日的地震應該是7日餘震，相同地區頻繁的地震有可能是能量釋放，也有可能是大規模地震的「前兆」。

為什麼這次沒收到國家級警報？

凌晨接連兩起有感地震，讓不少民眾從睡夢驚醒，2起震央都在宜蘭，第一起在深夜0時56分，2分鐘後發生第2起地震；2起地震搖晃程度跟7日凌晨的地震相去不遠，卻沒收到國家級警報通知，許多網友紛紛打趣表示：是不是系統今天休息？還是前幾天連發太多次，壞掉了？

中央氣象局長鄭明典今天在臉書上說明國家級警報的發布條件，是當偵測地震預估規模5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上。這2波地震都未達發布標準，系統一切正常。

根據中央氣象局最新資訊，今天0時56分發生芮氏規模5.5地震，地震深度69.3公里，震央位於宜蘭縣政府東偏南方73.0公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。

接著在0時58分發生芮氏規模5.7地震，地震深度23.9公里，震央位於宜蘭縣政府東南方47.9公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣4級。



中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，這些預估要搶時間，難免有些誤差，這是科學上比較難解的題目，未來會更精確精準。







台灣東部海域7日凌晨1時36分發生芮氏規模6.1地震，氣象局國家級警報超過10多則連發，驚醒許多民眾。當時鄭明典表示，這次地震地處台灣東北較遠海域、震源深，使得速報系統受到計算誤差影響，多次更新預警訊息，已立即針對速報系統優化改進。

應是7日餘震，不排除有大規模地震

綜合《中央社》和《聯合報》報導，今天凌晨東部海域連兩起規模5以上地震，陳國昌表示，2起地震都屬於隱沒帶地震，目前認為都算是7日台灣東部海域規模6.1地震的餘震。

他分析，清晨兩次地震都是發生在隱沒帶，跟2月7日地震成因相同，因此會歸類在2月7日的餘震，當初氣象局推估的「三天之內規模超過4以上的餘震」發生，目前看起來是符合的，加上這幾次地震多發生和平海盆附近，未來是否會有更大的地震產生，氣象局也不敢掉以輕心。

陳國昌指出，比較特別的是第二起地震深度較淺，之前同樣位置幾乎沒有這麼淺的地震，目前推測是因為隱沒帶活動時，該地區的地質條件較複雜，造成破碎、扭曲，所以地震深度才僅23.9公里。

陳國昌表示，今年起東部地震活動較以往頻繁許多，過往規模5以上地震年平均為18起，自今年1月起至今已經7起規模5以上地震，以為最大，與次之。

按照地震規模大小，依序是：

2月7日規模6.1地震

1月9日規模5.7地震

2月9日（今天凌晨）第二起規模5.7地震

2月9日（今天凌晨）第一起規模5.5地震

1月17日台灣東南部海域規模5.4地震

1月25日台灣東部海域規模5.2地震

1月28日台東近海規模5地震

《風傳媒》報導，2020年至今確實相較以外發生大規模地震的頻率較高一些，去年共計有25次規模5以上的地震，規模6以上的則有4次。2021年才過去1個多月，就已經發生了5次規模5以上的地震，情況相當特殊，氣象局表示未來會持續觀察。氣象局預估未來3、4天內可能還會有規模4左右的餘震。

《ETToday》報導，陳國昌提到，目前兩種說法，一是頻繁的釋放能量就不容易累積、以後比較不會造成大地震；另外一種說法則是，有可能在醞釀更大的地震。



他舉例說2011年日本東北地震，在發生7天前曾經發生過規模7.7地震，當初大家以為就是主震，結果最後7天後發生規模9.0大地震。「現在地震無法預測，但是任何狀況我們都不會疏忽，現在地震忽然變頻繁，且在相同地區屢次有地震發生 ，我們會持續注意這個地震後續的發展。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範