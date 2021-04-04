《閱讀夏Lala》Ep.15：過年尬聊破解大法，一杯酒不能解決的就喝兩杯

文：林夢媧

年前工作忙不完，全部擠在一起，家裡還要大掃除，廚房和廁所都是難題，親戚朋友間又要送禮，購物清單買不停。這就算了，過年的意思其實是，會有許多一年一會跟牛郎織女一樣但完全不記得他是誰的親戚如雨後春筍（？）般冒出，連開口打招呼都不知道怎麼稱呼，該怎麼辦呢？不用害怕，本集《閱讀夏LaLa》推出過年尬聊破解大法之書上都有寫——《蔡康永的情商課2：因為這是你的人生》與《家．酒場：67道下酒菜，在家舒服喝一杯（或很多杯）》。

說話的藝術，來自你對自己理解的程度

尷尬的時候到底該說些什麼才適合，可以參考工作就是說話，而說話是門藝術，他又常常將藝術發揮得令人欣賞的人。第一本書要推薦是就是蔡康永的《蔡康永的情商課2：因為這是你的人生》（如何出版）。在說話之前，人需要理解自己、與自己共處，思考梳理別人的期待和自己的願望的差異，仔細拿捏分寸。而到底界線在哪呢？蔡康永這樣回應：「活著就要有活著的樂趣，有時候我們高估了人生的快樂和意義，應該放鬆一點，恰當的看待這些事情。」

夏宇童談起這本書令她印象深刻之處：「看這本書的時候，我一直在想，要怎樣才可以那麼冷靜的面對意義、快樂跟愛情，這其實很難。不知道如何可以突然頓悟這樣的事情。」陳夏民答：「我覺得是時間。像我們之間差了十歲，人是真的要成長到某個階段，才會知道很多情感或情緒都是當下的，你會在當下受到影響。但你只要轉身離開，就算只是去買杯咖啡，那件事就被忘記了。不要急著回應這個世界，給自己一點時間，拉開距離去看，有時候會看得更清楚。」

這樣的心態其實可以套用於很多狀況，「比如過年就是，大家可以用不一樣的心境在過年的時候和家人相處，做自己，也會感覺更自在。出社會後因為工作上有人際關係需要處理還有其他很多需要顧慮的，很難真的做自己，但若在與父母共處的環境裡，還是無法放鬆，就會容易有埋怨，關係也會慢慢轉變。這些其實在這本書中也有提到，在目錄上分為兩個部分，一個是自己，一個是朋友。」夏宇童覺得這本書用酒吧、酒保和一個過氣主持人來串起故事軸心的表現很有趣，「藉由不同的客人開啟的話題，去談人生、工作還有人際關係。」

有一篇深深地打中夏宇童，那段寫著，通常我們這一輩子能夠跟爸媽相處的時間，通常比不過我們跟同學、同事相處的時間，很妙的是我們不會要求同學同事要多了解自己，卻會要求父母應該了解。陳夏民表示我們常常會對父母、長輩、親人特別嚴苛，但沒有什麼是理所當然的，在意識到這樣的情況同時，也應該要把自己從這樣的侷限當中拉出來，放寬心。

過年其實也沒那麼可怕，一杯酒不能解決的，就喝兩杯

分享完心態轉換的內在調理，陳夏民要推薦的是關於餐桌上使用度極高且使用後一切好說的外在互動方式──酒，比才的《家．酒場：67道下酒菜，在家舒服喝一杯（或很多杯）》，有鹿文化出版。陳夏民從作者介紹起：「比才其實有點神祕，大家比較少知道她都在做些什麼，她其實是『比家的日式餐桌』私廚主人，本業是編輯。喜歡讀跟吃有關的書，收集古老的餐具器皿，編輯都會有求知的欲望，所以也花很多時間在研究食譜跟飲食文學。她想讓大家理解吃東西這件事也可以很快樂。」

陳夏民認為這本書最神奇的地方，就是你打開就會立刻感覺肚子餓，連夏宇童都立刻被玉子燒吸引：「每個菜色都吸引人！這本書分成十二個章節，每個章節都會設定主題，比如在家設宴款待朋友吃飯可以做什麼菜，或者喝酒喝到最後，想吃點東西作為收尾可以吃什麼比較剛好。《家・酒場》很大的一個主旨是，我們這麼快樂就是因為喝酒，喝酒可以直接喝，不用管有什麼下酒菜，所以挑酒也是很重要的一部分。整本書放在過年根本超實用！」

這本書希望翻轉酒在讀者心中的既定印象，陳夏民細細說起作者在書中寫下的觀念：「很多人認為喝酒不好，喝酒負面，但很多時候我們若能好好的坐下喝酒，反而能從中得到很多樂趣，這樣的樂趣能夠為人消解生活中的痛苦。」比才在某一段寫道，沮喪的時候，再多的咒罵、抱怨、訴苦，都抵不過替自己雪中送炭的一杯美酒。另一段，她這樣寫：「療癒食物的存在，真的有其必要，必要的時候，它能救命保身。別聽別人說什麼不要喝悶酒的鬼話，悶的時候又是要好好喝一杯，配點像樣的下酒菜，才能把灰色的情緒一掃而空。」

說起酒，夏宇童覺得開心與不開心都可以適當小酌，但不要狂飲，重要的是為自己倒一杯酒，仔細品嘗，而不是喝得不知道自己都喝了什麼。身為擅長喝酒基本很難喝醉的酒國子民，陳夏民喝酒戰績輝煌，曾經一晚和朋友一起喝掉一瓶龍舌蘭和一些小酒，然後續攤到KTV喝完一箱台啤隔天還神清氣爽沒宿醉。而空有酒膽沒有酒量的夏宇童則其實不太會喝，但喝得很開心，這才是喝酒最重要的地方，為自己解憂，為自己快樂。酒是給自己的禮物。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航