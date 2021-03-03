2021/03/03,
健康

我能自己解決「包莖」問題嗎？割包皮手術的好處是什麼？

我能自己解決「包莖」問題嗎？割包皮手術的好處是什麼？
Photo Credit：Depositphotos

我們想讓你知道的是

對於許多男人來說，自己的GG就像是第二生命，要在它上面動手動腳，想到都會頭皮發麻。雖然現在已經有新式包皮槍的手術，讓割包皮的疼痛感及傷口恢復程度都大大加快，但還是有不少男性想要自己先試試看。

在診間看診時，不管是碰到怎樣的狀況或是疾病，常常都會被病人問到同一個問題：

「有沒有可以不用開刀、或不用吃藥的方法，還是吃什麼健康食品就能改善？」（病人總是帶著期盼的眼神看著我）

「醫生醫生，是不是有一種神奇的藥膏，可以擦一擦就解決包莖的問題？」

今天的主題就是要帶大家了解，到底有沒有辦法自己解決包皮過長的問題？

我到底有沒有包皮過長？

我想這是一個很困擾大家的問題，因為不能與他人暢所欲言的討論，只能把自己的疑問默默放在心中......「我這樣真的算包莖嗎？」

在這裡鳥科學先生提供幾個簡單的小步驟，讓大家自我檢查看看，到底有沒有包莖的問題：

  • 有沒有辦法很順利把包皮推下露出龜頭
  • 包皮推下之後推不回去

如果您兩個問題中，有其中一個問題是YES，那就符合包莖的定義了。

若還是有點遲疑，您可以再問自己看看以下這三個問題，若符合其中一項，那會極度建議需要處理包皮過長的問題：

  • 是否有過包皮或是龜頭疼痛的經驗？
  • 推下包皮的時候是否會感覺到疼痛？
  • 是否有過龜頭無法順利清潔乾淨的經驗？

有沒有自救的方法？我想先自己嘗試推下包皮

對於許多男人來說，自己的GG就像是第二生命，要在它上面動手動腳，想到都會頭皮發麻。雖然現在已經有新式包皮槍的手術，讓割包皮的疼痛感及傷口恢復程度都大大加快，但還是有不少男性想要自己先試試看。（延伸閱讀：割包皮的方式比較割包皮手術後照顧

在我提供正確、安全自己推下包皮的方法之前，大家需要先將幾件事情銘記在心：

  • 溫柔再溫柔：當嘗試將包皮推下時，請動作不要太用力，當感覺疼痛時就應該停止。
  • 使用油性軟膏：輕輕按摩讓緊縮的包皮可以比較容易推下。您可以在泌尿科診間，請醫師幫您開立一些類固醇藥膏，這是一些常見的處方藥膏。
  • 尋求醫師的幫助、不要覺得害羞：若您已經嘗試使用類固醇藥膏幾個禮拜了，還是無法順利推下或是仍感覺疼痛，請務必回診泌尿科請求專業醫師的協助。

以下是推下包皮的步驟：

  1. 將油性軟膏塗在包皮的窄環上。
  2. 輕輕按摩包皮：有點像是搓揉的方式輕輕按摩包皮組織，直到軟膏被吸收。
  3. 小心將包皮往後推下：當感覺到不適有疼痛感時就要停止。

每天需要重複以上三個步驟大約2－4次，可以嘗試持續4－8週，直到包皮能在完全不疼痛的狀況下推下。也可以嘗試看看在泡澡或是淋浴時嘗試推下包皮，高溫也能幫助包皮稍微鬆弛。

但要注意的是，以上的方式只能嘗試讓龜頭露出，而無法真正實際將包皮變短，要讓包皮變短的方法還是只有割包皮。

割包皮手術的好處？包皮槍是什麼？

要一勞永逸、不用再與過長包皮糾纏的方式，還是需要進行手術。目前割包皮的手術主要分成傳統割包皮，以及新式包皮槍。大家可以依據自己的狀況以經濟能力選擇自己適合的方式。

割包皮的好處除了清潔容易以外，可以大幅度減少反覆發炎感染的狀況；根據研究，也可以減少性傳染病發生的機會，像是菜花、愛滋病、生殖器皰疹。另外當龜頭露出之後，也可以降低龜頭的敏感性。（延伸閱讀：斬雞頭的兩種方法割包皮手術後的照顧割完包皮後該怎麼照顧傷口割包皮痛不痛？痛點分析大公開

1__ys-8VB_5ymXCZV6utr33A
Photo Credit: 鳥科學先生

何時需要就醫？不要再害羞啦

根據統計，大約有1/3左右的男性有包皮過長的問題，但由於種種因素（覺得不好意思、害怕手術疼痛、反正沒人知道），讓病患常常不敢踏出勇敢的一步。

不瞞大家說，顧醫師自己也割過包皮，可以了解大家不敢就醫的心情。當時一方面害怕痛，另一方面覺得要露出自己的私密處感覺到不好意思。不過當我成為泌尿科醫師後身為執刀者，由病人的角色轉換成醫師後，可以拍胸脯跟大家說，醫師都是帶著很嚴肅認真的心情在看待每一位病人，希望可以幫他們解決問題。而且其實工作很忙，根本沒有時間多想其他的事情啦。

當您已經使用藥膏幾個禮拜，怎樣的狀況還是需要就醫呢？

  • 包皮太長導致排尿不順
  • 當排尿時感到疼痛或是敏感
  • 包皮龜頭處感覺到紅腫、刺激或是搔癢
  • 包皮龜頭有白色或是混濁的分泌物
  • 龜頭腫脹疼痛
  • 將包皮推下後，無法將包皮推回前端（嵌頓性包莖）

最後提醒大家，包皮過長本身並不算是一個疾病，但是男性常常會因為包皮過長導致清潔不易而發炎。若平時已發現因過長導致容易藏污納垢，建議還是需要尋求專業醫師的處理，可以避免許多後續的感染情況發生喔。

  • 原文標題：包皮退下！我能自己解決包莖問題嗎？

本文經鳥科學先生──泌尿科顧芳瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航