我能自己解決「包莖」問題嗎？割包皮手術的好處是什麼？

在診間看診時，不管是碰到怎樣的狀況或是疾病，常常都會被病人問到同一個問題：

「有沒有可以不用開刀、或不用吃藥的方法，還是吃什麼健康食品就能改善？」（病人總是帶著期盼的眼神看著我） 「醫生醫生，是不是有一種神奇的藥膏，可以擦一擦就解決包莖的問題？」

今天的主題就是要帶大家了解，到底有沒有辦法自己解決包皮過長的問題？

我到底有沒有包皮過長？

我想這是一個很困擾大家的問題，因為不能與他人暢所欲言的討論，只能把自己的疑問默默放在心中......「我這樣真的算包莖嗎？」

在這裡鳥科學先生提供幾個簡單的小步驟，讓大家自我檢查看看，到底有沒有包莖的問題：

有沒有辦法很順利把包皮推下露出龜頭

包皮推下之後推不回去

如果您兩個問題中，有其中一個問題是YES，那就符合包莖的定義了。

若還是有點遲疑，您可以再問自己看看以下這三個問題，若符合其中一項，那會極度建議需要處理包皮過長的問題：

是否有過包皮或是龜頭疼痛的經驗？

推下包皮的時候是否會感覺到疼痛？

是否有過龜頭無法順利清潔乾淨的經驗？

有沒有自救的方法？我想先自己嘗試推下包皮

對於許多男人來說，自己的GG就像是第二生命，要在它上面動手動腳，想到都會頭皮發麻。雖然現在已經有新式包皮槍的手術，讓割包皮的疼痛感及傷口恢復程度都大大加快，但還是有不少男性想要自己先試試看。（延伸閱讀：割包皮的方式比較、割包皮手術後照顧）

在我提供正確、安全自己推下包皮的方法之前，大家需要先將幾件事情銘記在心：

溫柔再溫柔：當嘗試將包皮推下時，請動作不要太用力，當感覺疼痛時就應該停止。

使用油性軟膏：輕輕按摩讓緊縮的包皮可以比較容易推下。您可以在泌尿科診間，請醫師幫您開立一些類固醇藥膏，這是一些常見的處方藥膏。

尋求醫師的幫助、不要覺得害羞：若您已經嘗試使用類固醇藥膏幾個禮拜了，還是無法順利推下或是仍感覺疼痛，請務必回診泌尿科請求專業醫師的協助。

以下是推下包皮的步驟：

將油性軟膏塗在包皮的窄環上。 輕輕按摩包皮：有點像是搓揉的方式輕輕按摩包皮組織，直到軟膏被吸收。 小心將包皮往後推下：當感覺到不適有疼痛感時就要停止。

每天需要重複以上三個步驟大約2－4次，可以嘗試持續4－8週，直到包皮能在完全不疼痛的狀況下推下。也可以嘗試看看在泡澡或是淋浴時嘗試推下包皮，高溫也能幫助包皮稍微鬆弛。

但要注意的是，以上的方式只能嘗試讓龜頭露出，而無法真正實際將包皮變短，要讓包皮變短的方法還是只有割包皮。

割包皮手術的好處？包皮槍是什麼？

要一勞永逸、不用再與過長包皮糾纏的方式，還是需要進行手術。目前割包皮的手術主要分成傳統割包皮，以及新式包皮槍。大家可以依據自己的狀況以經濟能力選擇自己適合的方式。

割包皮的好處除了清潔容易以外，可以大幅度減少反覆發炎感染的狀況；根據研究，也可以減少性傳染病發生的機會，像是菜花、愛滋病、生殖器皰疹。另外當龜頭露出之後，也可以降低龜頭的敏感性。（延伸閱讀：斬雞頭的兩種方法、割包皮手術後的照顧、割完包皮後該怎麼照顧傷口、割包皮痛不痛？痛點分析大公開）

Photo Credit: 鳥科學先生

何時需要就醫？不要再害羞啦

根據統計，大約有1/3左右的男性有包皮過長的問題，但由於種種因素（覺得不好意思、害怕手術疼痛、反正沒人知道），讓病患常常不敢踏出勇敢的一步。

不瞞大家說，顧醫師自己也割過包皮，可以了解大家不敢就醫的心情。當時一方面害怕痛，另一方面覺得要露出自己的私密處感覺到不好意思。不過當我成為泌尿科醫師後身為執刀者，由病人的角色轉換成醫師後，可以拍胸脯跟大家說，醫師都是帶著很嚴肅認真的心情在看待每一位病人，希望可以幫他們解決問題。而且其實工作很忙，根本沒有時間多想其他的事情啦。

當您已經使用藥膏幾個禮拜，怎樣的狀況還是需要就醫呢？

包皮太長導致排尿不順

當排尿時感到疼痛或是敏感

包皮龜頭處感覺到紅腫、刺激或是搔癢

包皮龜頭有白色或是混濁的分泌物

龜頭腫脹疼痛

將包皮推下後，無法將包皮推回前端（嵌頓性包莖）

最後提醒大家，包皮過長本身並不算是一個疾病，但是男性常常會因為包皮過長導致清潔不易而發炎。若平時已發現因過長導致容易藏污納垢，建議還是需要尋求專業醫師的處理，可以避免許多後續的感染情況發生喔。

原文標題：包皮退下！我能自己解決包莖問題嗎？

本文經鳥科學先生──泌尿科顧芳瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航