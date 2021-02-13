從〈慈烏夜啼〉反思國文教學：不要小看國中生的思考力，反面教材也有思辨的價值

文：Pin Wu（國中教師、台大中文所博士）

日前，筆者的學生以〈白居易〈慈烏夜啼〉不符合新課綱精神，別以教育之名洗腦學生〉投書《關鍵評論網》，文章被刊登之後，引發不同的聲音。有讀者讚賞「一個國中生可以寫出結構跟立論如此完整，且邏輯脈絡通達的文章」、或佩服其「論述與學養」。也有讀者由該文的句式、用語等文字功力，「不大認同這只是國中生能寫得出的文章」，甚至懷疑是「是大人借小孩子名字寫出來作品」。還有不少其他讀者的回應，在在顯示出：一般人對於國文教育的想像仍頗貧乏，或許這也正是傳統的國文教育引發某些詬病的原因之一吧！以下將試圖藉由回應這些「不解」或「誤解」的聲音，談及國文課或語文課可以怎麼上。

在談論之前，暫且回到筆者學生的投書。相信對於該投書有所質疑的讀者們，應該都是在自身過去所受的國文教育之經驗基礎下，而發為疑問，會有此疑，其實是人之常情。傳統的國文教學多半強調形音義等訓詁層次的詞義理解，或文意、篇旨層次的理解，而讓文法、修辭學只是成為簡單的分類學。﹙這些面向並非不重要，但只停留於此，並不容易引發興趣﹚，較不重視思辨。因而若僅僅接受上述的國文教育模式，要寫出一篇有觀點的論述，誠非易事。

筆者的學生曾通過新北語文資優方案鑑定，目前接受資優課程達一年半。該投書的確是學生本人在語文資優課堂上的部分思考成果，因表現頗優，筆者鼓勵他將其深化並投書。身為教師的筆者，在教學過程中，所提供的僅僅是「視野」，更具體說，就是提供《史記・吳起列傳》，以及陳啟鵬《不宮鬥也能強大》、王偉《權力密碼：當歷史遇見經濟學》二書中涉及吳起的篇章，以上文章在教學現場並不作解說，僅文言文提供譯文。老師的講解僅止於運用當代媒體識讀的概念引導學生作跨文本比對。

受過學術訓練的人，應該能明白：即使由同一老師提供相同的視野和資料，並非所有修課的學生都能寫出像樣的論文。重點在於學生從資料中看出什麼，並在自己的學養基礎上產出觀點，形成論述。因而，也並非所有接受語文資優訓練的學生都能寫到這樣的程度。然而，即使提供資料，成人都未必能寫出這樣思路清晰的文章，只能說，該生真的是箇中佼佼者。

投書前，筆者只幫其順幾個句子，至於該文中，筆者不認同或認為不夠成熟之處﹙以受過學術訓練的眼光來看﹚，保留原貌，尊重其這個年紀的思考成果，畢竟一位十多歲的國中生，能有此種表現，獲得刊登，並引發討論，已屬不易。至於有讀者認為該投書「搞不好上了什麼寫作補習班要求交作業，然後老師已經批改過才出來投書」，就筆者所知，一般補習班或許能訓練出制式化的作文技巧，若有人發現能訓練人寫出一篇有觀點的思辨文章的，拜託，請告訴筆者。

「怎麼讀」比「讀什麼」更重要，反面教材也有思辨價值

回到該投書標題，〈慈烏夜啼〉一詩是否「不符合新課綱精神」？結合這幾年來關於國文教學的論戰來思考，筆者認為：「怎麼讀」或許比「讀什麼」更重要，因此即使是反面教材，也有思辨的價值，誠如該生文章中所呈現的。白居易詩「昔有吳起者，母歿喪不臨」句，若僅以典故層次，將「吳起」視為「不孝」的代表，這樣的用典問題是不大的，人事物的全貌一旦濃縮為典故，本來就只能是「部分事實」。但「嗟哉斯徒輩，其心不如禽」的價值判斷，的確簡化了人性的複雜面貌。或許，我們可以考慮：在當時的文化氛圍下，作者所意圖要傳達的東西，而去質疑「閱讀」這個行為。

布赫迪厄（Pierre Bourdieu）曾言：「建構對象的前提是去掌控與對象之間的關係，而這個關係經常是無意識的、隱密的。這就是我所說的相當一般性原則的應用：我們能否閱讀任何東西，卻不質問『閱讀』是什麼，不去質問閱讀的可能性的社會條件是什麼？……施加自己詮釋的詮釋者，不僅是在語文學的爭端中的得勝者。也經常是政治鬥爭中的得勝者。」﹙以上見《所述之言：布赫迪厄反思社會學文集》﹚。在〈慈烏夜啼〉一詩中，創作者兼讀者的白居易讀出了吳起的「不孝」，並作了「其心不如禽」的詈罵。白居易不僅是中唐時期掌控詩壇話語權的領袖人物，也是詩壇教化主﹙所謂新樂府運動﹚，在這樣的社會條件下，出於教化的需要，對於歷史人物在不考慮其行為脈絡下，作出片面解讀，是可以理解的。

然而，身為文學史中的重量級作家，其作品又常被選入教科書。或許學生投書標題中的「以教育之名洗腦學生」過於言重。然教科書選文，在很大的程度上會塑造國人的集體記憶，學生若沒有接觸其他文獻，就會形成吳起只是「不孝子」的單一、片面印象。不知吳起此人的歷史事蹟，或許影響不大。但若僅以善／惡二分法的模式來認識一個人，在當前複雜的社會與人際互動中是顛躓難行的，這是在教育學生時宜考慮到的面向。

題外話：說到白居易，比較令人疑惑的是，文學史或文學理論史等大學教科書中的白居易總是「唯歌生民病」之類的面目，然而筆者曾將白居易所有詩粗略地瀏覽過一次，卻有例證顯示：一個宣稱「唯歌生民病」的人，竟然對他人痛苦無法理解與想像？使得其文學訴求與實踐，頗流於「宣言」式的說教。

詞彙量愈多，對世界的思考越有可能趨於細緻

接著，結合該生投書被質疑的用語問題，談談語文教育。教師或父母常常會覺得應該用學生或小孩聽得懂的遣詞對其說話。然而，認知語言學的觀點認為：詞彙是人把捉現實的工具，是人認知與想像世界的憑藉，沒有相應的詞彙，就無從有這樣或那樣的認知途徑。多年的教學和育兒經驗讓人發現：我們有時以為學生或小孩不懂的概念或詞彙，若能舉些淺顯例子，經過適當引導，他們是可以理解，並形成自己的認知資源的。即使再小的孩子，在有效引導下，一旦真的懂得詞彙意思後，以精簡詞彙概括事件情況的精準度是頗出乎大人意外的。

曾經，在育兒的那幾年，剛好自己因寫論文的需要而關注語言議題，也因而特別好奇小孩的語言狀況。於是發現：多跟小孩說話，對於增加其詞彙量真的有很大幫助。也發現：每當小孩多了一些新詞彙後，他對人事物的觀察往往也就多了一個新角度。此現象也印證了「孩子的大腦無時無刻的在對大人說出的話『取樣＋分析』。你跟他講的話越多，他就越能建立該語言的『資料庫』」﹙見網路文章〈父母多說話、說好話，寶寶3歲前就能形塑思考模式！〉﹚丹娜．蘇斯金（Dana Suskind）《父母的語言》一書也持類似觀點。無論引導的對象是學生還是孩子，都讓人發現前述類似經驗。所以，若要孩子可以更得心應手地以語言把握這個世界，或許就不要再以他們不懂為由，盡用些淺顯的詞彙。語言是思考工具，是一個人理解與解釋世界的媒介，詞彙量愈多，對世界的思考也就越有可能趨於細緻。

再者，有讀者針對投書，回應道：「道德教育麻煩排在公民課上，國文課麻煩教教文學好不好，如何點題、如何用典、如何排序，這些在現代社會，比起三百年前的八卦來的重要多了」、「無論是道德觀或歷史觀都不是國中國文課該注意的事，只要知道白居易的寫作手法就行了」，這些讀者，或許還不清楚：跨域、素養教學是新課綱的訴求之一。事實上，跨域思考在學術研究上並不是什麼新的方法或觀點，學術界早已行之N年。只是在新課綱後，「跨域」觀念才在教育領域中被重視起來。即使在中學的考題中，跨域試題的出現，也早已存在多年。現實世界中的問題，往往不是用單一學科能解決的，這也是素養導向教學的考量點之一。

跨領域、跨學科的學習模式，目的是讓學生具備整合運用、探究與解決問題的能力，且能與現實的生活情境接軌，以培養適應生活與面對未來挑戰等能力。而跨域閱讀所指的，不只是去閱讀不同學科的文本，更強調一篇文本，可透過不同學科的視野去解讀、詮釋，從而讓文本彰顯出不同的意義與運用面向。這幾年，已有不少學者或教育工作者朝著個方向努力，而出現一股跨域思維的古文、歷史新解風潮，在此不煩贅述。

不要小看學生的思考力，文本「意義釋放」的關鍵在於詮釋能力

若暫時撇開新課綱問題，回到國文教學的本質，思考「學生為什麼要學國文」？「教什麼」、「怎麼教」的問題就浮現了！不可否認的，國文教科書選文在某種程度上，偏好中（國）文系的趣味，出現的作者也是文學史上認為重要的作家。若加上：選文的觀點或許已經過時，或者侷限於階級品味的選文，種種因素使得課文難以獲得學生的共鳴，只是因為考試制度的保證，而使課文獲得「必得被讀」的特權。

然而，畢竟大部分的中學生未來不是要去念中文系，他們未必一定只能去讀一些中文系認為「重要」的文章，也不一定要以傳統中文系所揭示的讀法去讀文本，始能增進語文能力。他們需要的是將來能在社會上生存，能提供更深入思考的語文能力。而任何學習都需要動機，對學生來說，和他們面臨的生活問題切身相關的東西才能引發學習興趣。

舉例來說，筆者常以「人際關係」的角度切入詮釋國文課文，且在某次這樣的「實驗」之後，一位頗受人際問題困擾的男孩寫札記回應道：「覺得老師在講解課文時，有種在跟我交談的感覺……說不定這課會成為我收穫最大的一課」。畢竟，「人際相處」是除了課業之外，中學生所面臨的最切身問題。筆者也曾以簡單的社會學概念詮釋文言文，揭發作者可能存在的人性陰暗面，而引發現場一片驚呼聲。社會學很難嗎？經過適當引導與解說，學生其實能懂而且頗受用，而這些皆需動用跨學科的教學方式。

有一陣子，「國文」被吵得最兇的焦點之一，就是白話文、古文的比例之爭。若撇開意識形態的意義爭奪戰，一篇文章要能引發共鳴，如何「詮釋」或許是重點所在。根據以往「作實驗」的結果，若能將古文與當今的現實時空或人性的共通點作連結，並透過不同角度的詮釋方式讓文本釋放出迥異的意義，往往能使一篇看似無趣、了無新意的文章活起來，引發共鳴。教育界也曾經有一度頗流行「翻轉教學」，然而思維角度若不翻轉，只是主客易位的「翻轉」方式，學生是否真能「主」得起來？是否真能鬆動既定的僵化思考？

當前各個版本的國文課本編排方式，仍習慣在課文前，附上作者、題解等，而題解又簡單的揭示了課文的主旨，形成師生解讀文本時的固定框架。這種編排方式可能出現的問題是：根據被節選的課文片段所得來的主旨，可能與作者原本的全文主旨出現扞格，或者忽視文本所產生的時代脈絡，筆者曾將某篇文言文的產生背景拉出來一起看，思考作者為文的可能動機，結果得出與「題解」大相逕庭的詮釋。大人有時會一廂情願的把自己對文本的詮釋與理解硬塞給孩子，教導孩子讀文章時也往往一定要讀出一個「啟示」。

從文化研究的角度看來，並不限於被書寫下來的文字，任何文化產物均有可能成為有待解讀意義的文本。根據筆者經驗，只要引導者（教科書或老師）不要壟斷文本的詮釋權，而是提供不同角度的看法，甚至直接讓學生以自己的方式面對文本，有時反而會有出人意外的想法，真的不要小看學生的思考力。讓閱讀的方式、角度與目的存在多種可能性，而非定於一尊，始有趣味的可能。而使文本「意義釋放」的關鍵在於詮釋能力，然此能力的獲得，除非閱讀面向夠廣，不然通常得經過學術訓練始能獲得。或許，在師資培育的過程中，詮釋能力的養成才是關鍵吧！有人責備國文老師不會教，但國文老師或許也只是師資養成教育「方式」的受害者。此外，國文課本選文，經過「篩選」，只剩下些正面、偉大、應然、無菌卻可能「失真」的所謂「典範」。

筆者曾不無誇大的跟學生說「國文課本某種程度上是古人的模範生標本室」﹙當然，來自家長與社會期待下的選文壓力也不能不納入考量﹚，在此並非否定典範的價值，只是疑惑：那些被判定為「兒童不宜」或負面的東西，難道沒有教育價值嗎？人不該被教導「如何觀看」嗎？人畢竟不是生長在「無菌室」裡，錯誤、無知以及失敗經驗等占人類歷史的大部分，不該學習嗎？更何況，全然「正面」、「偉大」的東西或許是被「切割」出來的，真實的生命現場充斥的更多是：價值與價值的無盡衝突，道德矛盾的困境，學生難道不需要學習面對這類事情的處理方式？

回到該篇學生投書，投書作者是程度較佳的語文資優生，若是一般學生，以此教法，適合嗎？根據筆者經驗，只要學生有基本的語言理解能力，讓他接受不一樣的思考刺激，試圖引導其「另一種看世界的眼光」，長時間下來，多少都能發現平日分享的觀念在學生或孩子腦子裡發酵，影響其看事物的角度。誠如唐鳳所言：「正因為待過太多不同的學校，反而體認到一件重要的事，那就是『課本』在不同的老師手上，會展現出不同的意義，因此如果只靠格式的課本和考試，便無法形成更厚實的知識。」﹙參考自〈唐鳳：我想做的，都是無法完成的事〉一文﹚

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航