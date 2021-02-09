特斯拉砸421億投資：比特幣大漲14%、交易所故障，下一個買比特幣的會是誰？

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）昨（8）日宣布已投資比特幣（Bitcoin）15億美元（約新台幣421億元）；消息激勵比特幣大漲14%，突破4萬4000美元創下歷史新高。因為需求高漲，主要加密貨幣交易所今天成交量暴增導致出現故障情形。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的一言一行牽動了全球投資市場，專家分析，特斯拉的投資代表主流對比特幣接受度提升，預期其他企業近期也可能加入。

比特幣大漲14%，成交量暴漲交易所故障

（中央社）美國電動車大廠特斯拉今天表示，上月砸下15億美元（約新台幣421億元）投資比特幣，比特幣聞訊大漲14%，突破4萬4000美元。

《路透社》報導，特斯拉執行長馬斯克10天前在他推特個人資料中，加入#比特幣（#bitcoin ）的標籤，也帶動當天的比特幣價格大漲。馬斯克幾天後雖把個人資料中的#比特幣標籤移除，但仍繼續向他的4600萬推特跟隨者喊高比特幣和其他的加密貨幣，特別是狗狗幣（Dogecoin）。

馬斯克去年12月拋出將特斯拉資產負債表的一大部分交易轉換成比特幣的可能性。

比特幣走勢扶搖直上，繼去年大漲超過300%後，今年以來漲幅近50%。

在特斯拉投資後，主要加密貨幣交易所今天成交量暴增導致出現故障情形。

《路透社》報導，特斯拉此舉代表主流對比特幣接受度有提升趨勢，外界預期其他企業近期也將加入資產管理公司貝萊德集團（BlackRock Inc），以及Square和PayPal等行動支付商力挺這種加密貨幣的行列，導致比特幣價漲10%。

總部位於舊金山的加密貨幣交易所Kraken指出，今天稍早因流量過大導致平台連結短暫故障後，已重新恢復登入；Gemini和Binance等交易所也表示系統出現問題。

Kraken的發言人以電郵表示：「最近需求遠超過預期增加情形，較前歷史最高量攀升逾5倍。」這名發言人還說，Kraken今年1月處理的數位資產交易量達560億美元，已經超過2019年全年交易量。Kraken表示已在致力擴大處理能力，以應付未來需求增加。

2012年創立、同為全球最知名加密貨幣交易平台之一的Coinbase表示，旗下交易平台今天未出現任何問題。

為什麼特斯拉要投資比特幣？

《科技新報》報導，最近馬斯克在新的社群應用程式「Clubhouse」表示，他是比特幣支持者，並稱「這場盛宴他來晚了」，比特幣將被傳統金融人士廣泛接受。

《自由時報》報導，特斯拉在買進這筆比特幣前，馬斯克去年12月曾在美國軟體公司微策略（Microstrategy）的執行長賽勒（Michael Saylor）的推文底下問「將特斯拉的資產負債表從美元轉換至比特幣，如此大筆的交易是否可行？」賽勒給出肯定答案。

賽勒受《彭博》採訪時表示，在擴張的貨幣環境中，大家需要稀缺資產，而世界上最稀缺的便是比特幣，這是數位黃金。他表示，黃金將在資產重新分配中輸給比特幣，一旦人們意識到他們想要非主權、避險價值存儲，比特幣更能發揮以往黃金的作用，所有機構流動會從黃金變成比特幣。

《工商時報》報導，據特斯拉向美國證券交易委員會（SEC）申報資料顯示，大手筆買進的目的是讓其持有資產組合更多元化，使現金部位的報酬率最大化。除了購買比特幣外，特斯拉也計畫開始接受客戶以比特幣買車，可望成為第一家接受比特幣付款的大型汽車製造商。不過特斯拉也在申報文件中警告投資人，比特幣價格走勢具有劇烈波動的特性。

Wedbush分析師Dan Ives認為，投資比特幣對於特斯拉而言可能是利多。他說，投資人將開始評估特斯拉對比特幣等加密貨幣的投資，可望帶動更多買盤投資特斯拉，市場也會關注是否會有其他企業跟進。

下一個買比特幣的會是誰？

《鉅亨網》報導，加拿大皇家銀行 (RBC) 預測，蘋果可能是下一個購買比特幣的大型企業，Apple Wallet能成為加密交易所，料將為蘋果帶來數十億美元的機會。

加拿大皇家銀行分析師 Mitch Steves稱，Square、PayPal（已將比特幣整合進入應用程式中，方便主流投資者買賣和持有虛擬貨幣) 等企業，以及像 Coinbase 交易所，都證實了該比特幣交易模型是真實的業務，如果蘋果透過 Apple Wallet 進入該行業，將能立即取得市佔。Mitch Steves還提到，他雖然長期看好蘋果進軍電動汽車產業，但短期內，蘋果最大的機會將是建立加密貨幣交易所。在有限的研發規模下，年營收有望超過400億美元。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範