國車國造：國防部以雲豹甲車為基礎，打造105公厘戰車砲的「輪型戰車」
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國防部藉由「國防自主」政策強化三軍戰力，除了持續量產「CM34」雲豹甲車裝步戰鬥車，以及尋求國造砲彈的可能之外，根據軍方規劃，陸軍為強化打擊力，由雲豹甲車為基礎、搭載105公厘低後座力戰車砲的「輪型戰車」二輛原型車將在2023年完成測評。
《自由時報》7日報導，國防部藉由「國防自主」政策強化三軍戰力，除了持續量產「CM34」雲豹甲車裝步戰鬥車，以及尋求國造砲彈的可能之外，根據軍方規劃，陸軍為強化打擊力，由雲豹甲車為基礎、搭載105公厘低後座力戰車砲的「輪型戰車」二輛原型車將在2023年完成測評，隨後視軍種需求量產；另有搭載迫擊砲的車款，雖尚未見諸於國防部近年預算中，但據了解，未來將視需求建案投產。
以雲豹甲車為基礎，打造輪型戰車的「獵豹專案」
《聯合報》報導，陸軍現有兩百輛「輕型戰車」需求，計劃用以取代爲數不多且老舊的M41D與M41A3戰車，軍備局「獵豹專案」研發的「105公厘戰砲甲車」是首選，可望落實「國車國造」。在陸軍已獲得M1A2T戰車下，為突破兵科建軍思維限制，嚴德發因此下令將獵豹案定名爲過去遭裝甲兵監嚴拒的「輪型戰車」。
《上報》報導，根據國防部公開預算書內容，軍備局105公厘輪型戰砲甲車研製案的時程為：2019年為武器系統規劃、料件獲得及專業訓練；2020年為系統整合、技術指導；2021年為整合測試；2022年2輛戰砲原型車進行研發測評；2023年為初期作戰測評。
《聯合報》另一篇報導指出了計畫的具體步驟，「獵豹專案」計劃試製兩輛105公厘輪型戰砲甲車案，經軍備局202廠與中科院勇虎計劃室評估後，選擇以商購模式先向美國沃特夫利特兵工廠（Watervliet Arsenal）採購兩門全新的M68A2 105公厘低後座力戰車砲，預估2021年初可抵台，與中科院射控系統整合，再與「輪型迫砲車」M2樣車為基礎進行研改成戰砲甲車。載台目前已展開焊製，計劃2021年5、6月可展開測試，後續與中科院研製的砲塔進行整合。
《中央社》報導，軍方人士透露，雖然105公厘戰砲甲車樣車的砲管為外購，但未來量產型將以技術轉移方式在台研製，戰砲甲車後座力將可有效減少超過70%，不僅符合台灣作戰環境，也具備跨區增援、快速打擊能力，將編裝在新成立的聯合兵種營；同時軍備局也正進行機具更新，以達成砲塔、砲管自製的目標，也與國家中山科學研究院合作，進行全車整合設計，降低研發風險。
除了「國車國造」，國軍也有自製雲豹甲車砲彈的計畫
《自由時報》報導，國軍籌獲數百輛國造雲豹八輪甲車以後實裝甲戰力，其中搭載30機砲的「CM34」裝步戰鬥車亦已成陸軍、憲兵重要戰力。但有鑒於現使用砲彈皆為對美採購，國軍計畫技轉以滿足自製需求。國防部7日表示，第二階段自製作業均符合規劃期程，預計在2021年底完成初期作戰測評。
新聞來源
- 雲豹輪型戰車2023完成驗證 迫砲車視時機建案（自由時報）
- 「獵豹專案」戰砲甲車 嚴德發下令定名為「輪型戰車」（聯合報）
- 「獵豹專案」試製2輛105公厘輪型戰砲甲車 向美商購戰車砲明年初抵台（上報）
- 國軍獵豹輪型戰車 對美採購關鍵戰車砲明年九月輸台（聯合報）
- 軍方：105公厘戰砲甲車 新型砲管可減少7成後座力（中央社）
- CM34甲車砲彈拚國造 國軍：今年底完成初期作戰測評（自由時報）
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：楊士範