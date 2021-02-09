國車國造：國防部以雲豹甲車為基礎，打造105公厘戰車砲的「輪型戰車」

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國防部藉由「國防自主」政策強化三軍戰力，除了持續量產「CM34」雲豹甲車裝步戰鬥車，以及尋求國造砲彈的可能之外，根據軍方規劃，陸軍為強化打擊力，由雲豹甲車為基礎、搭載105公厘低後座力戰車砲的「輪型戰車」二輛原型車將在2023年完成測評。