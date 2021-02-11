既然產婦是COVID-19高危險族群，專家建議她們打疫苗解危嗎？

產婦是COVID-19的高危險族群，與非懷孕女性相比，產婦本身從發病到住院的時間都比較短。

孕婦的肺更易受到損害

COVID-19病毒主要攻擊肺部系統，產婦的心血管與肺本來就由於懷孕而加重負荷，更容易受到損害。當懷孕時，胎兒逐漸長大，產婦的肺更會受到壓迫，容易感到呼吸困難。

越靠近第三孕期時，因為生理變化，肺餘容積下降，若遇到病程轉重症時，病情惡化可能會比較迅速。

一項紐約的研究分析675位產婦，發現即使感染病毒，也有79％的孕婦沒有症狀。但懷孕的影響會持續到產婦生產後，研究者發現在感染COVID-19病毒的產婦中，出現「發燒、低血氧、再度住院」的比例為13％；而在沒有感染的產婦組別中，只有4.5％有這些重症現象。

另外產婦進入加護病房的比例，也比非產婦高出50％，需要用到呼吸機的比例也高出70％。

另一篇研究中，學者發現感染COVID-19後，產婦死亡的可能性是非產婦的1.7倍。在有症狀的產婦中，其死亡率為每1000例患者1.5例；而未懷孕但有症狀的婦女，則為每1000例病例1.2例。

對於胎兒的影響

《美國醫學會雜誌》（JAMA）發表了兩篇Research Letter，當中提到一個案例，是母親及胎兒RT-PCR檢測皆為陰性，但血液中的抗體IgM與IgG皆升高，推測病毒有通過胎盤進入胎兒體內，造成IgM升高。胎兒本身是可能被COVID-19病毒傳播的。

COVID-19是否會造成子宮內感染或親子垂直感染？答案仍然是無法排除可能性，尚未有直接的證據證明，不過可能性較低。而COVID-19感染容易造成母親血氧下降，可能引起早產、早期破水、新生兒窘迫、新生兒窒息等狀況。

另有一篇研究，分析尼泊爾2萬位孕婦後發現，在開始封鎖管制以後，死產率由千分之14增加為21。印度的小規模研究狀況和尼泊爾類似，都是封鎖管制期間，到醫院生產的孕婦數量變少，死產比例也增加。

而在醫療發達的英國，位於倫敦的聖喬治私立醫院，在疫情開始前3個月的死產率為千分之2.38，之後攀升為 9.31；另外記錄完整的蘇格蘭也觀察到類似狀況。（台灣2006到2013年的死產率為千分之2.4）

美國的小規模研究則發現，感染孕婦的胎盤出現血栓等狀況的機率較高，可能影響母體對胎兒氧氣、養分的供應，造成胎兒危險。

產婦可以打疫苗解危嗎？

即然產婦是COVID-19高危險族群，她們是否可以打疫苗解危呢？

對於這個問題，世界衛生組織（WHO）和美國疾病控制與預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）卻做出了相互矛盾的建議。這兩個組織都沒有明確禁止或鼓勵對產婦打疫苗；又在有限研究資料下，它們提供了不同的建議：

WHO建議：產婦不要接種疫苗，除非產婦由於工作的暴露或慢性疾病，有極大風險可能感染COVID-19。

美國CDC諮詢委員建議：產婦在接種疫苗之前，得先諮詢醫生。這一決定，將決策權推給了準媽媽及醫師的手上。

美國CDC和WHO之間的意見分歧並非源於科學證據，而是缺乏科學證據。目前為止，產婦被禁止參加Moderna或Pfizer-BioNTech疫苗的臨床試驗，這一決定符合將產婦排除在生物醫學研究之外的悠久傳統。但現在這一個傳統受到了挑戰 ──沒有科學證據能告知大家產婦接種疫苗是安全的。

根據Moderna和Pfizer-BioNTech的藥物指引是這樣：

儘管懷孕使婦女面臨嚴重COVID-19的風險更高，但很少有數據可用來評估產期疫苗的安全性。由於數據不足，世衛組織目前不建議產婦接種疫苗。不過，根據對疫苗的了解，我們沒有任何理由相信，接種疫苗給產婦風險會大於益處。 因此，那些可能暴露於COVID-19的高風險產婦（例如醫護人員），或合併症會增加他們患嚴重疾病的風險，可以與醫師討論進行疫苗接種的可能性。 世衛組織不建議在疫苗接種後，停止母乳餵養。

目前為止，專家仍普遍認為疫苗是安全的。因為自從1960年代開始，即使沒有在嚴格的臨床試驗下，也對產婦進行了很多流感和其他疾病的疫苗接種。在疫苗接種後，很少有產婦發生嚴重副作用。

但官方世界衛生組織（WHO）和美國疾病控制與預防中心得說一下官話，才安全、不會丟官，對嗎？

參考資料

本文經黃軒醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航