在可預見的未來，美中頂多是「競爭為主的脆弱合作關係」罷了

美國進入了拜登時代，川普雖然還有彈劾案卡在參議院，他也表示不會理會參議院的要求，但可以確定的是川普已經退去，終究必須下龍座回歸平民的身分，當然他還是可以去當他曾擁有過的商場大亨，也可以繼續在政治口水戰中發難逐一席之地。

不過，那曾經意氣風發的四年雖已成過去，畢竟曾登上全球最有權勢的大位，川普狂人的風格勢必會在美國總統史上註記，而且他在任期間釋放了國內深層的政治意識及社會矛盾，這不會因為川普下台而告一段落，猶如幽靈般繼續纏繞且寄生在往後的政治議程中。

美國強化多邊主義，引領盟友共同維護基本價值

對台灣而言，必然得關注拜登上台後的對台政策，這會和美國整體的對外政策有關，尤其是美中關係會往何處發展。

當然，拜登團隊上台後立即表示美國將走回「多邊主義」（Multilateralism），也就是回到國際建制的路線來處理全球事務，這與川普最大的不同在於，拜登的對外政策將和盟友攜手合作，不再只強調「美國優先」，而是會考量各國的利益進而共同研擬可行的方案，而對於中國也將不再只有競爭，會以美國國家利益的判斷來決定可能的合作議題，外界認為美中之間將進入「競爭與合作」的關係。

當然，美國新政府對中政策定調為「競爭與合作」的路線並不意外，主要在於選前拜登曾表示將在公共衛生、氣候變遷及核武擴散等議題與中國進行交流，「合作」對照川普全面抗中的作為更顯凸出，這或許也是台灣內部對美國政局改變的擔憂。然而這是過度臆測的想像，畢竟不是只有美國面臨中國崛起的壓力，美國許多盟友也有相同的意識，這並不完全表示各國都將採取對抗中國的策略，但至少對於中國滲透國內政治運作及區域軍事布局都有共同的威脅感。

也因此，美國要鞏固全球領導角色，不可能和中國站在同一邊。其實在拜登和中國進行合作的說法相當模糊，這從他在二月初表的外交政策談話中可以窺知一二。

他強調中國與俄羅斯已是對美國繁榮、安全及民主價值的威脅，尤其中國在經濟、人權、區域安全及全球治理上，都是美國與之競爭的項目；顯然，拜登政府知道問題在哪，也清楚表述美中關係的衝突相當廣泛，從國務卿布林肯在一月下旬的聽證會中表示，美中之間是「科技民主」與「科技威權」的差異。

言下之意，兩國進行的是「制度之爭」，這攸關著全球秩序與領導的走向，美國根本不可能放任中國為所欲為，甚至被取代。

對中人權會放大檢視，美中雙邊競爭下的合作是脆弱

更不用說，拜登的國安團隊一字排開可以說是民主黨「鷹派」陣營，雖然可能在部分全球議題上和中國展開合作與交流，但在大是大非的立場卻無法撼動或改變。

簡單來說，當布林肯表示會延續龐佩奧對於中共打壓新疆是「種族滅絕」的行徑，便可以看出中國的人權問題會是美國放大檢視美中關係的重要環節，也因此，當香港政治抓捕擴大，美國政府不會裝聾作啞輕輕放下，拜登也嚴厲批評俄羅斯囚禁反對派領袖納瓦尼、緬甸軍方政變取代翁山蘇姬領導的民主政權，有意表達民主跟人權是沒有妥協的餘地，美國也會加以關注。

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與此同時，拜登也一再宣稱將會和價值相近的盟友進行合作，「美國回來了」意指美國不會單面作戰，而是會拉攏全球民主國家組建民主聯盟的「全球隊」，一起維護基本價值的同時，也能守護盟友的安全與制度穩定，同時在國際組織與制度中去發揮團隊合作的效應。

德國總理梅克爾在近日的世界經濟論壇中，即表示多邊主義的重要性在於「透明」，以及直接批判中國對全球疫情的傷害，這不但和美國的立場相近，也可以看出美歐重修美好關係的可能性。有趣的是，拜登雖然談及與中國合作的可能，但卻沒有講明合作的項目，反而更明確點出中國對美國的具體傷害，可以說美中是「競爭大於合作」的關係。

持平而論，美國與中國不可能全面競爭，因為矛盾不斷螺旋上升的風險太大，尤其如果出現戰爭的話，將不只是局部、區域的衝突，爆發世界第三次大戰的可能性相當高，可能帶來毀滅性的結局並不符合美國及其盟友的利益，這也包括了中國。但是，雙邊要回到過去戰略合作的關係也不符合現實，畢竟各懷鬼胎的博弈心態昭然若揭，「合作互信不足、價值矛盾清晰」，儼然是不動如山的基本格局，可以達成共識的成分相當少，難以形塑具穩定性且長期的關係。

以美國內因素的影響，會影響各議題的談判進程，加上美國日益強化的危機意識，可以預見的未來，美中頂多是「競爭為主的脆弱合作關係」罷了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航