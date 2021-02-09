澎湖擱淺貨輪燃油已抽油完成，但船隻要3個月後才能處理

1月18日澎湖西吉嶼北方岸邊發現一艘擱淺貨輪HM FOUNDATION，船東身份未明。發現時船艙已破裂，且有油花流出。為避免污染，航港局委託海事公司在2月6日完成抽油，共抽出重油550公升，滑油200公升及機艙油水混合約100噸。目前已依商港法第54條，對目前船東未明情形公告，如果貨輪所有人在三個月不出面主張所有權，航港局將逕為處理貨輪。

Photo Credit: Google Map 澎湖西吉嶼位置。貨輪 HM FOUNDATION擱淺在澎湖西吉嶼北方岸邊。

Photo Credit: 交通部航港局 HM FOUNDATION貨輪在西吉嶼的擱淺位置。

海巡署第八（澎湖）海巡隊在1月18日獲報澎湖西吉嶼北方岸邊（北緯23度15分11.7秒，東經119度37分10.7秒，位於澎湖南方四島國家公園內）發現一艘擱淺貨輪，前往查看發現船名為HM FOUNDATION（IMO 9012379），船上無人也無貨物。發現時船艙已破裂流進海水，同時也有油花流出，為了避免污染，海巡人員在19日時在船周遍設置吸油棉索，預防污染擴大。

Photo Credit: 中央社 交通部航港局25日說，一艘不明國籍貨船HM FOUNDATION在18日擱淺於澎湖縣西吉嶼北方，為避免殘 油外洩，船上約120噸殘油將等海況良好時立即抽除。 （航港局提供） 中央社記者汪淑芬傳真 110年1月25日

航港局之後委託海事公證人檢查船上燃油，發現為重油有可能造成污染，所以委請海事公司前往抽油。抽油團隊在1月26日從高雄港前往貨輪擱淺處。作業期間因為氣象海象不佳，而無法作業，直到近日氣候穩定才順利完成抽油作業。在2月6日完成抽油，共抽出重油550公升，滑油200公升及機艙油水混合約100噸。

Photo Credit: 交通新聞稿 抽油工作平台船及擱淺貨輪HM FOUNDATION空拍照。拍攝日期2月6日。

根據航港局調查，這艘貨輪船舶識別碼為IMO 9012379，在2018年登記為菲律賓籍，菲律賓船東表示已在2020年轉賣給中國買家，但不願透露中國買家資訊。因此為了能早日處置此船，恢復環境，所以依據商港法第54條所規範，在所有人不明或無法通知的情形下，航港局將其基本資料、位置、數量公告3個月，3個月期滿後，如果貨輪所有人不出面主張所有權，航港局將逕為處理。

根據Maritime Bulletin的報導，HM FOUNDATION貨輪建造於1991年，最後已知的船東為HUA MING SHIPPING GROUP INC公司，公司位於菲律賓馬尼拉。依據AIS（Automatic Identification System，自動識別系統）資料顯示，這艘貨輪最後的位置訊號是在蘇祿海（Sulu sea）位於菲律賓與馬來西亞之間的海域，訊號日期為2020年12月31日。

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