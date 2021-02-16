小孩子才做選擇，姻緣、財富我全都要！滿足你各種心願的七家「專業廟宇」指南

文：徐維芷

2021年是嶄新的一年，過去的種種已然離去，而新的一年，除了祈求親朋好友們都能平安，大家還有什麼其他心願呢？是期望能找到新對象，在今年順利脫單？還是想要考上好學校？希望買彩券能中大獎、一夜爆富？又或者是像地方媽媽所期待的台股突破兩萬點？

我全都要，這也是很常見的說法呢。

那麼新春開運，大家究竟要去哪些地方拜拜，才能全都要呢？以下，就由筆者跟大家介紹，一起去滿足心願的「特殊廟宇」參拜吧。

孤單寂寞覺得冷，拜月老就對了

#01：台北霞海城隍廟

以拜月老聞名的台北霞海城隍廟，如果想避開人擠人的時段，在新春早早參拜，要幾點過去比較合適呢？根據霞海城隍廟的官方網站，他們的服務時間為「每日早6：16分至晚上7：47分」。這是什麼特殊時間？是有看時辰開廟還是什麼原因嗎？

原來太多國內外遊客常詢問廟方營業時間，為了方便記憶，廟方以飛機型號作為營業時間，早上6：16是以輕型單人機D616為由，晚上7：47分是以波音747來記憶。這樣大家就不會忘記了。

注意事項：

拜月老需注意不要戴帽子與墨鏡進廟，這樣對神明不敬。 廟方有準備甜茶，是若是有成功訂婚或結婚，記得一定要帶著喜餅回來還願。

#02：中和烘爐地南山福德宮

等等，烘爐地不是拜土地公求財的嗎？怎麼放在月老這一欄？說到這，諸位年輕的讀者就不懂了，烘爐地南山福德宮位於海拔300公尺的南勢角山上，是台北觀賞夜景的知名景點之一。廟方24小時對外開放，大部份信眾也都是晚上參拜。

從停車場一路走上土地公廟，是一條漫長的健行階梯；而在爬階梯的時候，可以說說笑笑偶爾扶一下對方，保證感情慢火加溫。辛苦走上去之後，看到美麗的夜景，再拿出自己攜帶的小型煙火釋放，愛情的火花也隨之誕生。

注意事項：

人很多的時候很難停車，只有山上停車場可以停，可能要排隊停上山，不然就要從山下走上山——當然，如果最後必須排隊等上山，孤男寡女在車上聊天也是個好選擇。 爬階梯的時候要小心，我曾看過有對年輕男女在下階梯的時候忙著聊天，結果男生差點摔下去，這一幕實在是讓人感覺前途堪慮。

#03：貓空指南宮

傳說指南宮的主神呂洞賓仙師會斬斷姻緣，但其實祂是斬壞姻緣。若情侶彼此間認定是終生伴侶，祂絕對會保佑這段感情長長久久（編按：當然，如果你有段想分分不掉的感情，不妨也約對方來這裡走走，看仙師願不願意順手幫個忙）。

回到重點，筆者認為指南宮最值得推薦的重點是「地點」。新春時節人潮難免擁擠，排貓空纜車的時候可以擠在一起聊聊天，參拜完後再順便去附近喝個茶，一次安排好整天的行程，也讓感情更加溫。

小孩子才做選擇，正財偏財我都要

#04：南投竹山紫南宮

年關將至，不管是買年貨、發紅包、還是一年一度的家中大整修，處處都要錢。古早為了過年，可能需要跟銀行或是地下資金周轉，而現代人則流行跟神明周轉，借金轉運勢。

話說民國50年代，台灣由農業社會轉為工業社會，這時候中小企業像電器、紡織、塑膠等輕工業快速成長。企業主有時年關難過，難免會在參拜寺廟時跟神明訴苦。而南投竹山紫南宮，在農曆正月十五、十六這兩天，開放社寮地區居民可向土地公求取「福德金」，提供經濟上的周轉。後續因神蹟不斷，演變成借「發財金」轉運。

時至今日，借完發財金之後，大多數人不再像從前那樣拿去發薪水，而是直接買彩券去了。而史上最長47連摃的威力彩，就是在紫南宮旁邊的彩券行開出來的，只能說發財金威力無窮。

注意事項：

借金記得要帶身份證，廟方會核對證件。 當地交通不便，民眾都是自行開車前來。新春車流量多，停車位不好找，需注意。 一般參拜土地公時，可以準備土地公喜歡的發粿（發財）、麻糬（吉）、花生糖（步步高昇）、麻荖（長壽）等供品，祈求平安好運。

#05：新港奉天宮虎爺

民間傳說，虎爺會「張開虎口咬錢來」，所以求財除了找各路神明之外，也可以請虎爺幫忙。一般虎爺都是待在神桌底下，但是新港奉天宮的虎爺因神格較高，所以待在桌上。來到這裡不僅可以跟虎爺求發財金，還可以求錢水、換錢母，希望來年財運旺旺來。

不過切記，實現好財運後記得要回來還願給虎爺，不是拜罐罐，是拜生雞蛋喔。

注意事項：

一般虎爺因為保有動物特性，喜歡吃生雞蛋，是可以拜糕餅或是生肉。而奉天宮虎爺民間傳說其神格較高，因此使用熟肉祭拜，這是需要注意的地方，但總之用豬雞魚肉就對了。 關於虎爺是否愛吃蛋捲、雞蛋糕、肯德雞之類的問題，請自行擲筊詢問虎爺或是廟方即可。

平安健康就是最好的禮物

#06：南廠保安宮

在台灣眾多神明中，除了保生大帝可以祈求健康之外，有時也可以跟隨附祭祀的神明祈求。位於台南市中西區的南廠保安宮，雖然主要供奉的對象是王爺，但若想要求健康的話，可以跟宮裡的白蓮聖母拜託看看。

白蓮聖母是誰呢？話說乾隆年間台灣發生了林爽文事件，平定亂事之後，乾隆皇帝建造了10座以贔屭來扛的記功碑，送來台灣表揚戰功。結果沒想到在運送過程發生意外，其中一隻贔屭掉在台南外海。一直到了1911年，贔屭像才終於被撈起來並送到南廠保安宮，並被地方民眾稱為「白蓮聖母」，從此香火不絕。

若身體有疑難雜症想求來年健康，可以跟白蓮聖母「求水」——雖然這水的外觀看起來就是一般的罐裝水，但據說經聖母加持後，治療眼疾相當靈驗。

想求好考運，拜課本作者也可以

#07：屏東內埔昌黎祠

考試要拜孔廟或文昌帝君，已是身為台灣人的常識。像是台南孔廟曾經是全台首學，許多考生會來到這裡膜拜孔子、祈求成績表現優異。但上榜這麼難、考生那麼多，還有沒有其他廟宇可以拜呢？

當然有，直接拜課本作者也行。

屏東內埔有間昌黎祠，主祀世稱「昌黎先生」的唐代文學家韓愈，每逢考季，廟內都會掛滿考生的准考證影本，希望能跳過複雜的許願系統，讓心願直通作者。此外，值得一提的是，每年九月九日重陽節是韓愈的農曆生日，地方還會舉辦「昌黎祠韓愈文化祭」邀請大家來為昌黎先生慶生。

祭祀要點：

記得帶准考證影本，讓韓大師記一下准考證號，上通天庭。 拜昌黎祠拜跟文昌一樣，不要拜雞蛋跟丸子類的東西，因為這樣子分數會零蛋。 拜文昌帝君通常要拜蔥，代表聰明。家長可以帶芹菜去拜，祈求小孩勤勞，唸書當然還是勤勞最重要，不然神明也無法救。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

台灣有超過1萬2000多間廟宇，萬事皆可求，全家一起拜，什麼都求，什麼都不奇怪。各位加油，過年前後人很多，請盡可能表現出您的誠心與需求，帶著親朋好友大家一起上。

最後，也千萬切記，人生中的各種大小事，神明都只是幫忙推一把而已。靠著自己的力量、努力實現心中的願望，才是最可靠的王道。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航