同樣有十二生肖的塔姆人曆法下，香港的尼泊爾人也過牛年

文：鄧偉文

2021年2月3日是農曆立春，標志著牛年開始。凑巧在尼泊爾今年也慶祝牛年。尼泊爾是一個多民族國家，而不同族群有各自的曆法，所以在尼泊爾一年至少有九個慶祝新年的日子！古龍族（Gurung）是尼泊爾二百多個族群中其中一個，在古龍語中他們自稱為塔姆（Tamu）。按塔姆人的曆法，新年是在頗詩月（Poush，每年的第九個月，約西曆十二至一月）的第15日，稱為洛查（Lhochhar）。 Lho是年的意思，而 chhar 意指新。塔姆曆與中國農曆有一個相似的地方，就是以12年為一個循環，每一年有其生肖，因此塔姆曆也有十二生肖，不過兩者的生肖動物有同也有異（見下表）， 例如2017年是塔姆曆的鳥年，而對華人來説則是雞年。

古龍族與中國生肖比較

古龍人源自尼泊爾東面和西面的山區，與同住在這地區的族群包括來族（Rai）、 立姆卜族（Limbu）和馬噶族（Magar），被視為善戰的民族，並由19世紀開始受雇於英國和印度的軍隊。他們退休後很多留居海外，並逐漸建立海外尼泊爾社區，因此一些重要節日如洛查，不單在尼泊爾慶祝，在海外很多地方也十分受重視，當中包括香港。

在香港，現今大約有25,000名尼泊爾裔人士。雖然官方資料並無以族群顯示尼泊爾裔中的人口分佈，但估計古龍族應是最大的族群，佔尼泊爾社區人口一半以上。在英治時期，尼泊爾人多數住在軍營，1997以後留居香港的尼泊爾人散居在不同地區，而古龍族的人口亦持續上升。

現在古龍族是一個文化多元的族群，成員來自不同故鄉、有不同的宗教和語言。因應群體的需要，成立了不同族群組織，例如Tamu Toh Hyula Hong Kong（香港古龍協會）在1998年成立，是香港最早成立的古龍組織，而Tamu Pye Lhu Sangh Hong Kong（香港古龍薩滿教協會）和Tamu Samaj Hong Kong（香港古龍社）亦分別在2003年和2015年成立。這些組織有著不同的服務目標，如古龍協會著重社交活動，古龍薩滿教協會則著重古龍族文化遺產，而古龍社是兩者的結合。這些差異，也體現於各團體在不同日期和地點慶祝的新年（見表2）。

古龍協會的新年活動

香港古龍協會舉辦的洛查一般選1月1日在馬騮山（金山郊野公園）慶祝。當天有很多不同的遊戲，如Chelo hanne（推石） 是一個在空地上舉行的比賽，參賽者都是男士。「勇士」們輪流作賽，先舉起一塊大石頭，然後在一條賽道上跑，最後奮力一扔，把石頭扔得最遠的就成為勝利者。至於女士則參加音樂椅游戲和跳古龍民族舞蹈。要數當天最受矚目的活動，一定是古龍服飾比賽（Gurung bhes bhusa），當中參賽的女士們穿上傳統服裝，以古龍語自我介紹和回答主持人的提問，優勝者可以得到古龍小姐（Miss Gurung）的稱號。

圖片由作者提供

另外一個十分受歡迎的節目是都賀立（dohori）音樂會，當中兩位男女歌手演唱，由樂隊用傳統樂器如馬答爾鼓（madal）、薩朗基琴（sarangi）、和目拉理笛（murali）伴奏。都賀立的形式是男女對唱，先由男歌手唱出向女歌手示愛的歌詞，而女歌手就會唱出考驗他的歌詞；最引人入性的是這對“情侶”會即興創作歌詞，令整個節目更為刺激。下面是2012年對唱的例子：

男：今晚天氣很冷，哪裡才可以找到一間屋，而裡面還有人在溫習（暗指女士）?

女：你與我兩眼雙接，但為什麼你不能叫我作你的表妹（按古龍族傳統，這暗示對方為交表婚姻中的結婚對象）?

男：來到香港後，我感到不快樂。如果能與你一起，我再不需要別人。（男歌手之後轉向觀衆，解釋他來到香港後其實很快樂。）

女：我們愈來愈親密，但你來自斯昂加（Syangja，男歌手的故鄉），我很怕你會違背諾言。（族群間流傳斯昂加人經常言而無信。）

最後，女歌手得知男歌手已經結婚，因而拒絕男歌手的追求。當歌手在唱歌時，觀眾都圍在他們身旁跳舞，而在歌唱中途，他們會按著節奏停下來；例如當男士示愛時，大家都在跳舞，然後所有人會停下來等候女士的回應。因爲女士的回應多數是挑戰那位男士和作弄他，唱出來就引起哄堂大笑，然後大家又再次跳舞。都賀立可説是一個很互動的音樂活動，這種歡愉的氣氛每年也維持一整個晚上。

古龍薩滿教協會的新年活動

古龍薩滿教協會著重保存傳統宗教佩檀魯檀（Pyetañ Lhutañ），也稱為博恩（Bön，是一個薩滿宗教）。很多人認爲古龍族基本信奉藏傳佛教，但古龍薩滿教協會回應說，佩檀魯檀才是他們的文化遺產，並且認為復興這個宗教是非常重要的。薩滿教協會一般在屯門小欖燒烤場舉辦新年活動。他們會在台上建造一個祭壇，並由祭師以小米麵粉捏出小人型，用作崇拜儀式。

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當會眾抵達會場時，他們會進行一個象徵更新的儀式。首先會眾須要脫去鞋子，將腳放在一隻竹碟上，竹碟上盛著各種各類的豆和葉；然後祭司用一株葉子從銅壺內沾一些水，灑在參加者的手掌上，參加者須飲用部分手上的水，再將剩下的水由前額塗抹至後腦。此外，祭師會將一條黃色的汝巴（rupa 保佑繩）繫在參加者的頸項上，這個儀式稱為satho boluni，意思是「召喚真氣」。會眾相信這個儀式可以幫助他們回復健康，並提防壞的影響。

除了這些儀式外，負責人也預備很多食物和音樂表演。這些表演也都很互動，在表演途中，觀眾可以走到台上用金錢獎勵表演者，他們會沿着鈔票的長度對摺鈔票，將鈔票放進表演者的頭飾，或者送表演者一頂佟比帽（topi），再將鈔票放進頭髮與帽子之間。這是並不是一般的打賞，而是一個祝福的儀式，尤其是由長輩向年輕一代進行的祝福。

古龍社的新年活動

古龍社是一個新成立的組織。它在馬騮山舉辦過兩次洛查活動，兩次都是在聖誕假期舉行。他們的慶祝活動既有文娛活動，例如推石、古龍舞蹈和歌唱比賽，同時也有宗教活動，如博恩和藏傳佛教的儀式。在過去兩年，他們都在會場入口安排兩個攤位，分別給博恩的祭司和藏傳佛教的僧人進行儀式。會衆可按著自己的信仰，到其中一個攤位或是兩個攤位進行宗教儀式，這安排能尊重不同參加者的信仰。

鳥年洛查慶祝活動

全球化與古龍族新年活動

儘管香港不同的古龍族組織在慶祝洛查時各有重點，但同時也有很多相似的地方。相似的可數在所有的慶祝場地入口，都掛起一幅印上12生肖年曆的大型展板；另外，差不多一半的參加者都會穿著古龍服飾──男士會穿上榜噶拉（bhangra，交叉綁在胸前的白色棉布袋子），而女士會穿上葛樂克（ghalek，從一邊肩膀對角披上的繡花紅色絲絨披肩）和戴上首飾如頗提（pote，綠珠項鏈）和目格（muga半寶石項鏈）。

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此外，各個協會都會邀請一隊攝製隊，把整個節目錄影起來和製成DVD。參加者從前會購買DVD和將DVD寄給他們海外的親友。現今網上社交媒體流行，協會就將影片上載到Facebook或YouTube。這些影片有廣大的觀眾群，例如古龍薩滿教協會在2014年所辦的洛查活動，就有超過200,000的人次觀看。透過觀看這些洛查記錄片，古龍族觀眾能夠見到世界各地的親友，參加了一次又一次的團拜，促成一個了全球性的古龍社區建立。

作爲一個文化多元的社會，香港的跨文化教育卻嚴重不足。例如尼泊爾社區往往被視為一個單一的族群，事實上它包含了多個族群和次社群。以古龍族新年洛查為例，多個群體舉辦的慶祝活動正體現了不同次社群的類別。政府康樂及文化事務署將少數族裔的文化習俗列入香港的非物質文化遺產清單，但這個清單以國家文化來作分類，無視同一族群中間的差異。不同民族文化和次社群文化對香港來說都是同樣重要的文化遺產，社會的認識和正式認同是理所應當的。期待政府能從速制訂政策，以保存香港的多元文化遺產。

（文章原題目為「香港的尼泊爾新年」。）

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責任編輯：Alex

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