桃園醫院群聚又新增一人確診，案863護理師一家7口全染疫

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增4例境外移入，以及1例本土「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例（案934），為日前染疫護理師的家人，先前這個家庭群聚已6人染疫，照顧染疫者的家人如今也確診。



案934為本國籍50多歲女性，為案863、864、865、907、909及910之家人。案863為部桃護理師，與她同住的先生、女兒先確診，後來另1名女兒、公公和婆婆都確診。案934為護理師的50多歲大姑，同住照顧公婆，一開始沒有染疫，但因高風險，留在醫院隔離。

陳時中表示，案934匡列為案864、907、909及910的接觸者，自1月19日起進行居家隔離，隔離期間曾接受5次採檢，結果皆為陰性。個案2月7日曾出現發燒、鼻涕倒流情形，2月8日自覺已無症狀，因申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院採檢，於今日確診。

陳時中也說明，案934的隔離時間非常長，遠多於14天；不管居家隔離或醫院隔離，一開始是在醫院隔離，多次採檢之後都是陰性所以讓他回家居家隔離，所以案934都沒有到社區中。是在居家隔離中因為需要辦理後事，所以才申請請假外出，但因為採檢出現陽性，所以最後就沒能外出奔喪。



案934同住家人4人先前已匡列為案864接觸者，且已隔離期滿，但為求慎重將延長4人之居家隔離期間至2月22日。

Photo Credit:指揮中心提供

另外新增4例境外移入病例（案930至933），分別自美國及法國入境。

案930為本國籍20多歲女性，去（2020）年8月至美國就學，12月22日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家完成居家檢疫及自主健康管理，迄今無症狀；個案因出境需要，於今（2021）年2月6日至醫院自費採檢，因結果顯示為無法判定，2月7日進行2採複驗，並於今日確診；另個案血清抗體呈現IgM陰性、IgG陽性，研判於美國感染的機會較高。已匡列同住接觸者共2人，列居家隔離。



案931、932為本國籍60多歲女性及20多歲女性，2人為親戚，其中案931長期居住法國（去年2月自臺灣出境）；案932於2019年至法國就學，期間曾至比利時，今年1月21日返回法國與案931同住。2人於1月28日返臺，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。

案931於1月29日出現咳嗽症狀，案932於1月30日陸續出現喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、嗅覺異常及腹瀉情形，兩人因症狀持續，2月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握兩人同班機前後2排座位旅客共2人，列居家隔離，機組員11人未入境，將透過IHR通知相關國家。

案933為本國籍50多歲女性，去年12月與1名家人一同至美國探親，今年1月29日一同返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。個案於2月4日出現喉嚨異物感及咳嗽症狀，因症狀持續，2月6日由衛生單位安排就醫採檢，結果為陰性，2月7日再次採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者1人，為同行返國家人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計16萬5840例武漢肺炎相關通報（含16萬2619例排除），其中933例確診，分別為817例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡、850人解除隔離、74人住院隔離中。

桃園醫院全數解除隔離，北北桃地區醫院回復開放探病

陳時中今天也在記者會更新部桃清零計畫進度，人員PCR檢測，有3024人已採檢，檢驗結果皆陰性；血清採檢部分，第二階段應採1759人，有1742人已採檢，其中664人檢驗結果出爐，全數都是陰性。部桃須隔離14天人數較昨日新增1人，升至4346人，其中醫院須隔離人數已歸零，社區仍有845人隔離中，回溯3501人。回溯採檢3318人，檢驗結果都是陰性，其餘待採檢。

指揮中心今天也宣布，由於啟動擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離，及部桃清零計畫等措施後，評估該院及社區感染風險降低，因此北北桃地區所轄醫院自明（10）日起，回歸現行陪探病機制。

指揮中心進一步指出，北北桃地區所轄醫院明日回歸現行探病機制後，住院病人之陪病者（含照顧服務員）仍以1名為原則；訪客探視（病）每日固定1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。

指揮中心並再次呼籲，民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。

案925在台染疫？指揮中心否認

指揮中心日前宣布從美國移入1名武漢肺炎病例，為40多歲男性（案925），去年10月外派美國，曾與確診者接觸，今年1月返台時持有登機前3天內的病毒核酸檢驗陰性證明，且無症狀。他1月25日開始上班，因近期又要赴美工作，再度自費採檢，結果確診。

《蘋果日報》獨家爆料，案925為南部上市紡織大廠員工，他在隔離期滿後進公司上班，且未確實戴上口罩，甚至足跡遍布全工廠，在確診公布後，公司並未進行大規模消毒。外界也有質疑，案925回國多時才被確診，不一定是境外移入，也不排除在台灣遭感染。

對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案925的核酸檢測Ct值很高，研判更早就感染，且感染一段時間，個案血清抗體IgM和IgG都是陽性，但IgM會維持多久因人而異，有些人會維持很久。若說不是隔離期間感染，則機率低，周遭也沒有病毒，應該是先前感染的。

至於925疫調有隱瞞，以及遭指沒戴口罩；指揮中心發言人莊人祥則表示，疫調是由疾管署區管中心跟地方衛生局人員一起去個案工作地點，向個案的同事們詢問個案坐哪裡、去什麼地方。後來針對個案在辦公室內未保持1公尺距離、相處多於15分鐘者，匡列居家隔離及採檢，共16人；其他人接觸未超過15分鐘，就列為自主健康管理。

莊人祥說，若有員工覺得應該被匡列卻沒匡列，可告知衛生局人員；至於個案有沒有戴口罩，疫調有詢問其他同事，並沒說他沒戴口罩，而是案925周遭的同事沒有戴，才會匡列16人。



責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範