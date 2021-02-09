終院裁定「黎智英保釋案」原審犯錯，黎須還押但可再申請保釋

壹傳媒集團創辦人黎智英被落案起訴《國安法》勾結外國勢力罪，高等法院早前准許他保釋，但遭律政司上訴，香港終院今日認為高等法院原審法官錯誤理解國安法保釋門檻，裁定律政司上訴得直，黎智英繼續還押。然而，法庭亦裁定如經考慮過所有相關資料後，法官認為有充足理由時，應繼而考慮所有與批准或拒絕保釋相關的事宜，並引用有利於保釋的假定，向被告批出保釋。

（中央社）香港終審法院今（9）日推翻壹傳媒集團創辦人黎智英的保釋裁決，並指高等法院原審法官批准黎智英保釋時，錯誤將國安法第42條的問題與刑事訴訟程序條例所列的酌情考慮混為一談。

73歲的黎智英於去年8月被警方逮捕，當局原本只起訴詐騙罪，後來加控他「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」；期間黎智英先後兩次被拒絕保釋外出。

去年12月23日，高等法院國安法指定法官李運騰批准黎智英保釋外出，條件是繳交港幣1000萬元保釋金、不得離開住所及交出旅遊證件等。

綜合各方報導，高院批准黎智英保釋，所依據的是刑事訴訟程序條例；相關條例大致規定法官可以批准被告人從羈留中釋放，以及保釋條件等。

但律政司質疑高院法官批准的保釋裁決與香港國安法第42條規定不符，於是向終院提出上訴，終院於本月1日審理此案，今天頒下判決。

香港國安法第42條規定，「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋」。

律政司認為，高院法官批准黎智英保釋犯了原則性錯誤。

綜合媒體報導，終院的裁定指原審法官李運騰在審理黎智英的保釋時，錯誤將國安法第42條的問題與刑事訴訟程序條例所列的酌情考慮混為一談，沒有根據國安法第42條作出妥善評估。

判詞又指出，這次上訴的爭議，在於對香港國安法第42條有關保釋的詮釋，終院認為，第42條為保釋加入了嚴格的門檻要求，但原審法官錯誤地將國安法第42條視為對刑事訴訟程序條例所規管的保釋機制沒有甚麼影響。

《人民日報》曾發文：「黎智英命運早已寫定」

香港終審法院今天推翻壹傳媒集團創辦人黎智英的保釋裁決，黎智英繼續收押。終審法院這項裁決前，黨媒《人民日報》三天前發文斷言稱，「叛國亂港黎智英，命運早已寫定」。

《人民日報》手機app於6日發表題為「叛國亂港黎智英，命運早已寫定」的千餘字文章，嚴詞批判近年大力支持「占中」、「反送中」等香港民主運動的黎智英。

文章稱黎智英為「叛國亂港四人幫之首」，指責他「不遺餘力地搞亂香港」，並指他創辦的壹傳媒、控制的蘋果日報「早已徹底爛透，成為播毒機器」。

這篇文章更指責「美西方反華勢力」透過干涉、搞亂香港來牽制中國的發展，而「自視甚高並執著自我拔高的黎智英之流，不過是美西方精心培植的『棋子』，助其插手香港事務的『工具人』」。

文章還以「窮途末路」形容黎智英目前處境，並指他「一旦徹底失去利用價值，成為隨用隨棄的『棄子』只是早晚的事」，還說「叛國亂港又豈會有好下場。從昔日『風光無限』，到而今官司纏身、深陷牢獄之災，黎智英的命運，早已在預料中」。

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