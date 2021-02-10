讓你舒服過好年的對話術（上）：觀察親戚屬性，收服過年限定的神奇寶貝們

文、圖：對話千層派・全民聊未來

「有交往對象了嗎？」「這次年終多少啊？」小時候會期待拿紅包，長大後卻只想要逃跑。等等，先別跑！今年，讓我們陪你一起過年吧～

「親戚寶貝」百百種，有不討喜的，但也有可愛的（沒有就算了嗚嗚）。讓我們在過年前花一點點時間，試著知己知彼，描繪心中想要的過年，接著根據親戚寶貝的屬性，練習探索適合自己且舒服的收服之路。

送給大家這份對話工具包作為新年賀禮：釐清三個問題→依循四個步驟→心存兩個提醒

祝福大家都能舒服過好年囉～也歡迎大家把這份懶人包分享給需要的朋友，自己的過年自己守護！

其實關鍵就是觀察「親戚屬性」的研究精神。想像一下，如果你是神奇寶貝大師，當眼前是一隻火屬性的神奇寶貝，你會選擇用什麼戰術去應對？

在我們開始收服神奇寶貝（親戚）之前，應該要先釐清幾件事！

釐清這些能做什麼？

步驟都在這裡，但要如何實際運用呢？

本文由對話千層派・全民聊未來授權轉載，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航