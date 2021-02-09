俄羅斯與歐洲3國互相驅逐外交官，德國強調北溪天然氣2號管線施工不受影響

※封面圖為德國民眾在岸上拍攝要出港的北溪天然氣2號管線俄國施工船。

俄羅斯本月5日驅逐德國、瑞典、波蘭3國各1名外交官，理由是他們涉嫌在1月23日參與莫斯科民眾呼籲釋放反對派領袖納瓦尼（Alexie Navalny）的遊行；作為還擊，這3個國家昨（8）日亦宣布各驅逐1名俄國駐當地外交官。歐盟本月下旬將討論進一步制裁，不過德國已表示，不會影響德俄之間天然氣管道的鋪設；俄國創業家和商人受訪時指出，商業受到衝擊是出於社會動盪，而外國制裁只是裝飾性的，其實無法改變俄羅斯政權或法治狀況。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼上月回國後即被捕，引發數十座城市連續兩個周末（1月23、31日）大規模抗議；本月2日，莫斯科法院撤銷納瓦尼緩刑，判處他須為過去涉及的詐欺案服刑至2023年9月。

西班牙籍的歐盟外交與安全政策高級代表（編按：相當於歐盟外交部長）博雷利（Josep Borrell）上周五赴莫斯科與俄國外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）面談，沒想到俄國當天稍晚就宣布驅逐德國、波蘭、瑞典外交官，並指責歐盟是「不可靠的夥伴」。

歐盟外長主動出擊慘遭滑鐵盧

《Politico》報導，博雷利堅持要此刻赴俄，但顯然準備不足，沒有明確設定出訪目標，訪談過程慘不忍睹，多次無意間承認了一些個人立場，讓拉夫洛夫可藉題發揮，或挑撥美國與歐盟之間的分歧、或批評歐盟總是雙標又虛偽。這場談話被眾媒體與外交官直擊，數名歐盟官員私下表示相當沮喪，博雷利的外交技巧和經驗遠輸拉夫洛夫。

Photo Credit：AP / 達志影像 歐盟外交高級代表博雷利（左）與俄羅斯外交部長拉夫洛夫（右）在莫斯科會面。

博雷利出訪失利，7日返歐後面臨巨大譴責。愛沙尼亞籍的歐洲議會議員特拉斯（Riho Terras）要求博雷利辭職下台，並與另外73名議員連署致信歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，若博雷利不主動請辭，執委會就該採取行動。不過范德賴恩已表態支持博雷利。

被驅逐外交官的德、波、瑞典3國只好靠自己。德國外交部昨譴責，俄國驅逐歐洲外交官毫無道理，德國駐俄使館人員在1月23日莫斯科示威中，只是負責回報現場狀況，行為符合《維也納外交關係公約》明列的權利；德國外交部同時宣布，將1名俄國駐柏林使館官員列為「不受歡迎人物」，進行驅逐。

瑞典和波蘭也發出類似聲明，各驅逐1名俄國外館官員。波蘭外交部表示，此舉是根據外交互惠原則，並與德國、瑞典討論過。《法新社》報導指，歐盟各國外長將於本月22日開會，討論是否對俄國進行新制裁，這需要27個成員國一致同意。

若制裁，敢碰天然氣管線嗎？

歐盟若想制裁俄羅斯，德俄之間的「北溪天然氣2號管線」（Nord Stream 2）是最有力工具，但這也將影響德國能源經濟。待北溪天然氣2號管線竣工後，俄國能夠每年向德國輸送1000億立方公尺天然氣；《自由歐洲電台》報導，全長逾1200公里的北溪2號管現在只剩150公里就要完成，其中120公里在丹麥水域（含經濟海域與領海）、德國水域只剩30公里。

美國2019年12月以國防因素為由，透過制裁阻撓北溪2號管的鋪設。美國堅稱，這條管線將增加歐洲對俄國能源的依賴，且管線使天然氣不用經過烏克蘭就可送到德國，有害盟友烏克蘭的利益；拜登上任後，也稱北溪2號管是「對歐洲不利的交易」。

德國和北溪天然氣管線公司去（2021）年決定無視制裁，恢復鋪設工程，丹麥部份也在上月24日開始施工。《歐洲動態》報導，俄國因納瓦尼事件而驅逐德國外交官之後，德國總理梅克爾（Angela Merkel）本月5日與法國總統馬克宏討論後表示，會保留制裁俄國的權利，特別是針對個人的制裁，並譴責說俄國驅逐外交官「不合理」、是俄國政府又向法治退了一步的舉動；但是，「暫時不會影響北溪天然氣2號管線的狀況，各位也知道政府對於這項建案向來的立場」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 法國總統馬克宏（左）和德國總理梅克爾（右）在俄國宣布驅逐歐洲3國外交官後進行記者會。

梅克爾強調，北溪2號管是個商業專案，亦有政治意義，在「跨大西洋地區」有重要作用。馬克宏受訪時也表示，他譴責俄國對納瓦尼下毒和逮捕、譴責驅逐外交官，但對於北溪2號管線：

「我們已經鋪設了歐洲管線，也將堅持下去。若法德兩國不密切合作，就無法達成任何事。我們希望能有更自主的能源轉型，也希望與俄國推進更嚴肅的討論。」

這凸顯北溪天然氣2號管線不僅僅是商業建案和能源問題。梅克爾口中的「跨大西洋地區」是指歐洲與美國，馬克宏更直接說出「自主」，這代表法國和德國並不接受美國對北溪2號管的批判，畢竟美國想出口自家頁岩油氣的心，路人皆知；對歐洲而言，美國頁岩油氣也許很便宜，但穿過大西洋後就很貴。

德國經濟部長阿特邁爾（Peter Altmaier）可能是最緊張的人。在納瓦尼2日被判處再入獄、及德國外交官5日被驅逐後，阿特邁爾趕緊警告外界不要將此事牽扯到北溪2號管；德國《周日畫報》7日刊出阿特邁爾專訪，他強調「已經存在數十年的商業關係和建案是一回事，侵犯人權又是另一回事」。

制裁？苦的永遠是平民

俄羅斯不是沒遭遇過制裁，但無論是對俄羅斯或是對其他專制國家，制裁帶來的效果往往不盡人意，專制國家不會變得更開放，但政局和社會更加混亂，最貧困而痛苦的是平民、不會是政客，委內瑞拉、伊朗、北韓都是例子。

納瓦尼被判入獄後，俄語獨立媒體《The Bell》刊出一篇訪問集，詢問俄國各行業人士對判決的看法。受訪者表達對於政府和執法單位濫權的譴責之餘，有創業背景的受訪者普遍提到，可以預見俄國盧布貶值、外資流出、人口外流，線上俄語教學平台Skyeng合夥人拉揚諾夫斯基（Alexander Laryanovsky）更說：

「我覺得俄國商業環境已經不會再更糟了，因為已經爛到無法再爛，過去俄國政府的行動刺激了商業環境惡化，加上納瓦尼事件可能會引起的社會動盪和衰退，西方資本未來幾年也都不會回到我們身邊。」

受訪者大多不是擔憂外國制裁，僅僅是國內的抗爭與鎮壓等行動，就足以嚇跑外國人；拉揚諾夫斯基就說，這種情況之下，誰還會想學俄語、誰還會想來俄國？

Photo Credit：AP / 達志影像 結冰的聖彼得堡豐坦卡河。2021年2月4日，當地氣溫為攝氏零下12度。

住房管理公司總經理洛瑟夫（Alexander Losev）接受俄媒《VTimes》訪問時表示，法院對納瓦尼的判決可能促使西方對俄國實施新制裁，但就像過去6年（編按：2014年克里米亞併入俄國後引發的制裁）以來，制裁通常是針對特定人物，只能起到裝飾性作用，畢竟在現有世界經濟體系裡，不可能將俄羅斯從全球產業鏈中封殺，「商業和市場是很犬儒主義的」。

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核稿編輯：楊士範