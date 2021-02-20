《時尚大唐》：唐朝最時髦的工作你肯定想不到，居然是「和尚」！

文：王一凡

「和尚」是個好職業

上一章談關於房子的內容時，我的大侄子正好跑進來。他問我寫了什麼，我說假如真的穿越回大唐，我就在那裡買房子。

大侄子有些不屑說：「妳有閒功夫在這作夢，還不如出去賺錢呢！」我是一個靠寫字過日子的人，他要我出去賺錢，我還真不知道這個世界除了寫文章以外，還有什麼職業適合我。聽說現在搞網路平台比較好賺錢，還有當直播主，好像一天的收入就能超過我好幾年的稿費，但是這些工作我都做不了。

於是大侄子說：「那妳真的不如穿越回唐朝，唐朝詩人也靠文字過生活，妳看李白，在唐玄宗身邊吃香喝辣，多好的職業。」

我想了想，大侄子的話不對。唐朝的確出了一批非常棒的詩人，但詩人這個職業在唐朝還真不是什麼搶手的好飯碗，大部分詩人其實都無法填飽肚子。唐朝真正時髦的工作，你們肯定想都想不到，這個工作在當時既能賺錢還有好名聲，重要的是，身邊總有一群美女圍著，和現在的情形完全不一樣。

這個職業就是「和尚」。

行也阿彌陀，坐也阿彌陀

如果今天到西安，你會發現至今還保留許多隋、唐時期大大小小的佛教寺院。漢傳佛教八大宗派中，有六派的祖庭都在西安，使西安到現在都保有「佛都」的美名。

其實佛教進入中國的時間很早，西元前二年，來自中亞大月氏國的使者伊存把一部《浮屠經》口授給長安博士弟子景盧，從這以後，佛教就開始在中國落地生根。

但真正讓佛教興盛起來的卻是唐朝。

說起來，唐初的幾位皇帝對佛教並不感興趣。打從李淵開始，他就把道教始祖老子奉為自己的老祖先，因為都姓李嘛！自然而然推崇道教。直到太宗時期，對佛教也不怎麼感興趣。別看《西遊記》的他和唐僧手拉著手，又是拜把，又是敬天地，那都是吳承恩編出來的。真正的情形是李世民根本不支持玄奘西行，玄奘遞交幾次申請報告都沒有得到批准，只好偷偷溜出長安，喬裝改扮成難民出國。

玄奘從印度取回來的是唯識學的經論，讓太宗大開眼界，更讓大唐的太子李治成為玄奘的鐵粉。慈恩寺原先是李治為了追念母親文德皇后修建的，他一聽說玄奘回來後沒有地方譯經，立刻挪出來給玄奘使用。當時的慈恩寺有十幾座院落，一千八百多間房屋，比現在看到的西安大慈恩寺大上許多。

大慈恩寺前的玄奘塑像｜Photo Credit: 時報出版提供

李治當皇帝後，更加支持玄奘的譯經工作，大力扶持佛教事業。當然在一定程度上與他的皇后脫不了關係，就是大名鼎鼎的武則天。

武則天出家當過尼姑，這段歷史大家都知道。也許就是由於這段經歷，使她對佛教有一種特別的情懷。一坐上女皇的寶座，立即下詔規定佛教列於道教之上，和尚的地位高於道士，這是唐朝第一次明確提出對佛教的尊崇，從此確定了佛教在大唐的至高地位。

西安有不少皇家寺院遺址，像慈恩寺、薦福寺、青龍寺，都是當時皇家敕造的寺院。大唐的上層階級對佛的尊崇達到了史無前例的程度，唐玄宗的兒子李亨非常崇拜興善寺的一位僧人，經常到寺裡聽他講經說法，兩人的關係非常好。安史之亂爆發時，玄宗避難四川，李亨就是在這位僧人的點撥下，迅速稱帝穩定局面。他就是非常有名的開元三大士之一的不空法師。僧侶干預朝廷政事在後來的唐朝屢見不鮮，他們具有非常高的政治地位，很受朝廷重視。

這讓佛教一時在長安非常盛行，當時的高僧、名僧全都聚集在長安，說法、譯經、開道場，很多外國僧人也紛紛趕往長安。電影《妖貓傳》的日本和尚空海，就是不遠萬里來到長安的青龍寺學法，他在長安的時間不長，學的東西卻不少，回到日本後就創立真言宗。直到現在，日本的真言宗還把中國的青龍寺當作祖庭。

百姓對佛教更加痴迷得不得了，白居易有首詩說：「行也阿彌陀，坐也阿彌陀；縱饒忙似箭，不廢阿彌陀。」真的是把大唐人忙著修佛、念經的情形描繪得生動極了。當時佛教深入人心，全國各地出現「家家觀世音，戶戶彌陀佛」的現象，心心向善，人人念佛，甚至有不少屠夫都在佛教的感化下「放在屠刀，立地成佛」。與之相應的，大唐的佛教寺院也空前多起來。

雖說都是佛教的寺院，但在唐朝時，根據規模的大小和建造方法的不同，叫法大不相同。

有一種是「民營寺院」，就是私人營造的寺院，名字叫法不一，有的叫「招提」，有的叫「蘭若」，還有的叫「精舍」，但無論是哪一種規模都不大；相對來說，還是官辦的寺院顯得宏偉壯麗，比如前面提到的大慈恩寺、薦福寺、青龍寺。唐朝時期，這些大型寺院還有一個名字叫「伽藍」，這個外來詞從梵語音譯而來，指和尚們共同居住的地方，當然就是寺院。

提到和尚，我又想多說幾句。有句話說：「不是所有騎白馬的都是王子。」我也補充一句：「不是所有剃光頭的都是和尚。」唐朝的一般出家人都叫「沙門」、「沙彌」或「比丘」。要是在唐朝隨隨便便叫出家人「和尚」，他一定以為你是要拜他為師。因為在唐朝，「和尚」是非常受崇敬的稱謂，好像現在的「教授」一樣，不是隨隨便便就受得起的。

和尚是個好職業

在唐朝當和尚（我用錯詞了，這裡指的是出家人）有不少好處，且聽我一條一條地說。

唐朝的出家人不用繳稅，而且因為皇帝看重佛教，總是不斷賞給寺院土地，讓寺院的經濟發展有了足夠的資本，有一些寺院甚至發展出許多經濟活動，讓出家人有了非常不錯的收入，這大概是當時年輕人甘願做和尚的一個原因。

當然，錢不是最重要的，最重要的是出家人擁有極高的社會地位。「佛能帶人走向極樂世界」，做為佛在人間的代言人，出家人無論走到哪裡都受到人們歡迎，是極受尊重的一份職業。而父母願意讓孩子出家，也是看好這個職業的前途，說不定能培養出像玄奘那樣的大師，也是光宗耀祖的事。

當時很多貴族子弟都投入和尚產業，最典型的就是歷史上非常有名的三車和尚。

三車和尚，就是窺基法師，他的叔父是唐朝的開國功臣尉遲敬德，窺基未出家前，是個名副其實的官宦公子。他的日子過得如何呢？當然與大唐其他的貴公子一樣，美女、美酒與沒完沒了的歌席酒宴，當時的他可從不曾想過會與佛教扯上關係。

但自從他遇到玄奘後，一切都改變了。玄奘慧眼識英雄，見到這個尉遲公子時，一眼就看出是位極有佛緣的人，並認定他便是自己事業的後繼之人。

尉遲家裡的人都為玄奘法師能挑上自家孩子而感到高興，恨不能大擺宴席以示慶賀，可是過慣了錦衣玉食生活的尉遲公子，怎麼會心甘情願地過出家人的日子呢？於是便向玄奘提出了三個條件，出家可以，但第一不能斷了身邊的美人，第二不能斷了美酒，第三不能斷了美食。

他以為這些條件會被玄奘拒絕，不料玄奘微笑著答應了全部要求。所以窺基出家後，出門常三車相隨，一車裝經論，一車自乘，一車載美女和佳餚。久而久之，長安城裡的百姓便送他一個「三車和尚」的稱號。

玄奘挑選尉遲公子並非偶然，一定是深思熟慮，無論學識、家世都在他的衡量之內。好在這位尉遲公子沒有辜負玄奘的苦心，當了和尚的他很快就在老師的教導下開始做起譯經工作。後來，唯識宗的發揚光大全憑這位三車和尚。千萬記住，玄奘真正的得意弟子其實是這位出身高貴的窺基，而不是從石頭縫蹦出來的孫悟空。

玄奘還有一位弟子，在歷史上也比較出名，他的名字叫辯機。比起師兄三車和尚，這位小師弟雖然也跟著師父學經、譯經，但出名卻不是因為佛法，而是因為一段風流韻事。

看過《西遊記》的人都知道，唐僧一路西天取經，遇到的除了妖魔鬼怪，就是對他死纏爛打的美女。有時候覺得很奇怪，一個長得十分標致的美女，怎麼會喜歡一個和尚呢？

在這件事情上，吳承恩還真沒亂說，唐朝的和尚在美女界還真是很吃香呢！

前面說唐朝是佛教鼎盛發展的時期，上至皇親貴戚，下到黎民百姓，人人都信佛。崇信佛教在當時是一種社會風氣，非常時尚的事，和現在的追星差不多。

西安護國興教寺裡的玄奘法師舍利塔｜Photo Credit: 時報出版提供

那時的達官貴人都樂於與和尚交往，和他們談論佛經感覺是件很有品味的事。這讓和尚有了更多進出這些達官貴人府宅的機會，甚至可以接觸到他們的女眷。

眾所周知，唐朝的社會比較開放，對女性沒有太多禁忌。除了能在家接觸到和尚以外，那些王公貴族家庭的婦女，還會經常以到廟裡施捨、禮佛為名參加一些社會活動，讓她們有了更多與和尚接觸的機會。

唐朝的和尚非常有文化，一般都具有很高的修養，一旦遇到長得眉清目秀的，好像就很容易與這些貴婦們發生些什麼。辯機就是這樣一位既有學識又有長相的和尚，所以高陽公主一見就喜歡上他。

高陽是太宗的女兒，嫁給了房玄齡的兒子房遺愛，結果兩人可能沒有看對眼。高陽遇到辯機後，便開始了一段偷偷摸摸的愛情之旅。

聽我這麼說，和尚這個職業又有「錢」途，又有社會地位，又有美女緣，就連富家子弟都在這一行，難道還不是個好職業嗎？

請問該怎麼入行呢？

和尚不是想當就能當

這世上但凡有什麼事情成為熱門，就不是那麼輕易可以到手了。工作也一樣，應聘的人多了，就會有競爭，有競爭就會有淘汰。所以即使是和尚，在唐朝也不是你想當就能當。要是不相信，我舉個例子，就是大家都熟悉的玄奘法師。

《西遊記》的玄奘從小被收留在寺院裡成長，但真實情況不是這樣。玄奘的俗名叫陳禕，爸媽死得早，小小年紀就跟著哥哥在洛陽的淨土寺裡長大。也就是說，他哥本來就是出家人，整天和哥哥住在寺院，聽和尚們打坐、念經，所以早早就結下佛緣。陳禕唯一的理想，就是當一名出色的和尚。

十幾歲時，有一天，他聽說朝廷要在洛陽剃度二十七名和尚，就像以前的有志青年突然收到公務員招考的消息一樣興奮，一大早興致勃勃地趕去報名。到了那裡一看，前面已經有好幾百人在排隊，其中不乏對佛法有深入研究的人，他一個十幾歲的孩子，報名處連名字都不給他說，就把他打發走了。

陳禕不甘心，他就是想要當和尚，於是趴在門縫朝裡張望，說什麼就是不肯走，被當時負責招考和尚的大理寺卿鄭善果看到了。

說起來，顏值高有時候還真的能發揮一定作用。陳禕長得好看，濃眉大眼，細皮嫩肉，一看就討人喜歡，所以鄭善果沒有趕走他，反而問他：「小孩兒，你在這裡做什麼？」

陳禕說他想要當和尚。

鄭善果看他年紀小，以為說好玩的，就問他為什麼要當和尚？陳禕當時說了一句非常有遠大抱負的話，一下就征服了鄭善果。他說：「我想繼承佛祖釋迦牟尼的事業，讓佛教教義發揚光大，留傳百世。」

一個小小的孩子口中能說出這種豪言壯語，鄭善果感到吃驚，心想這個年紀就想繼承釋迦牟尼的事業，我倒要考考你。於是問了陳禕很多關於佛法的問題，結果竟然都能對答如流。鄭善果簡直就像發現神童一樣高興，當場拍板破格錄取，取法名玄奘。

從陳禕到玄奘，這個故事至少讓我們看到兩點：第一，那時候爭著當和尚的人的確不少，都是排隊準備剃度；第二，要當和尚真的不容易。千萬別相信電視劇的那一套，什麼時候突然覺得看破紅塵，找個廟門走進去，剃了頭髮就算出家，哪有那麼容易的事呀！

長安城有專門管理出家人所有事務的部門叫「祠部」，他們會根據每個地區的人口數量與當地的實際情況，規劃每一年這個地區有多少有志青年可以落髮為僧。然後，再根據這個數量發放一定分額的度牒到這個地區。什麼是度牒呢？簡單說，就是國家發給出家人的從業證。沒有度牒，縱然剃了頭，穿上袈裟，也只是假和尚。

那麼，如何才能拿到度牒呢？

首先，要考察你的家世是否清白；然後，還要考察你的品格是否高尚，有無犯罪前科，有無不良嗜好；最後，還要通過文化考試。當然如果這些都不出眾，但你們家特別有錢，那也可以透過關係買一份度牒。一份度牒賣多少錢呢？這就沒有什麼定數了。最貴的時候，有個屠夫覺得自己一輩子殺豬、宰羊的罪孽深重，想要出家贖罪，花了三萬錢買了度牒；但晚唐時，江南某地為了斂財，也賣過二千錢一份的度牒，

這就要看你的運氣啦！

書籍介紹

本文摘錄自《時尚大唐：泡酒吧、迎娶闖關、造型假髮……你玩的，都是唐朝人玩剩的》，時報出版

作者：王一凡

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唐朝人搶著當和尚？

唐朝人不吃豬肉？

唐朝男人迎娶闖關會有生命危險？

唐朝女人不需要上醫美診所？

大唐風俗文化全紀錄！

唐朝是中國歷史輝煌的王朝之一，無論是政治制度、經濟水準、軍事力量、人口數量，還是國土疆域、國際影響力，都是世界上數一數二的強大國家。首都長安成為世界的中心，群賢畢至，萬國來朝；各色人種、文化，各種風俗、習慣，各種知識、觀念交流碰撞，形成唐朝社會獨一無二的生活圖景。

本書從飲食、裝扮、婚戀、居住、宗教、文化教育、醫療衛生、出行購物等各方面，重現唐朝宮廷與百姓的實際生活狀態，展現出一幅唐朝人日常生活的立體場景圖。

讀完這本書，你可說是半個唐朝人了！

【讀完這本書，你會愛上唐朝】

唐朝，一副富庶繁榮、萬國來朝，恨不得把錢灑在天空的形象，它是中國文明最繁榮的一段時光，論文化之壯盛、軍事之發達、經濟之富裕，其他盛世都難以望其項背。白居易〈長恨歌〉描述：「憶昔開元全盛日，小邑猶藏萬家室。稻米流脂粟米白，公私倉廩俱豐實。」一首詩便道出開元盛世的強盛景象。

其實，唐朝何止強盛，如果把中國歷朝歷代比喻為一個大班級，唐朝就是在學校會讀書又會玩的高材生。正是在唐朝，中國和西域的交往開始頻繁密切，商業貿易呈現大幅上升，當時長安城裡，每日熱鬧非凡，〈長安古意〉云：「長安大道連狹斜，青牛白馬七香車。玉輦縱橫過主第，金鞭絡繹向侯家。」

文化的多元體現在唐朝人的生活，綜合國力的強盛，打開唐朝人的眼界，平民的人生不再只是苟且一餐溫飽，而多了享受生活的詩與遠方。活力的大唐，誕生出中國最人性的盛世，我們再舉三個領先時代的例子來看：

一、離婚：唐朝是少數尊重女性的離婚自主權的年代，官方開始主導協議離婚，在當時叫「和離」。

二、住房：唐朝對貧富差距十分看重，住房之上人人平等，不許有錢的大爺們蓋高大的房子「造樓閣臨視人家」。

三、宗教：一個人在衣食無虞時往往會追尋精神上的自由，而玄奘大師的求經之路正是這個時候才能有的故事。

除此之外，大唐是少數女人地位得到重視的朝代，女性可以大膽裝飾自己的外貌，看看她們如何梳妝打扮，將錦羅玉衣一層一層地穿搭起來，我們會驚訝地發現，這些古人絲毫不亞於現代的時尚大家。

也許就現代的眼光看來，唐朝的時尚至今仍有我們無法比肩之處，在那樣國力強盛至極的時代，開放程度會有令人驚異，我們可以從書籍中慢慢細品。

這本書最特別的地方在於跳出常規的論述，擺脫了不能變通的慣例，作者用自己整理的史實資料，重新構建一個時尚鮮活的大唐生活，將主題焦點拉近到人的層面，細聽其娓娓道來，分頭講述唐朝的飲食文化、穿搭藝術、婚姻愛情、居住買房、宗教哲學，走進長安城的繁華景象，在街道上觀賞春天的牡丹花，聆聽人群的歡聲笑語。

盛唐雖然已是一千年以前的事情，我們卻能以文字來重新憶起強盛時代的立體形象。唐朝是時尚的，是迷人的，讀完這本書，相信你也會愛上那個時代。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航