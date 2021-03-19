2021/03/19,
「睡得安全」比「睡得好」更重要：給0－1歲嬰幼兒的「睡眠環境安全確認清單」
Photo Credit: 中央社
我們想讓你知道的是
這次Peggy整理「睡眠環境安全確認清單」，提供給0－1歲的嬰幼兒家庭、懷孕家庭，檢查寶寶的睡眠環境是否夠安全。
好眠師曾經多次強調「睡得安全」，比「睡得好」還重要，幾乎每個月都可以在新聞、育兒社群看到寶寶，因為睡眠環境而受傷甚至死亡的狀況。這次Peggy整理「睡眠環境安全確認清單」，提供給0－1歲的嬰幼兒家庭、懷孕家庭，檢查寶寶的睡眠環境是否夠安全。
我也想提醒大家，無論是操作哪種自行入睡方法，在執行之前請務必檢查環境。
以下準則以美國兒科學會的建議為基準。
如何挑選嬰兒床：
- 表面光滑，沒有木刺等突出物，也沒有過多的裝飾
- 使用原廠零件，所有零件都牢實裝上
- 嬰兒床夠穩固，不會輕易搖晃
- 四週欄杆都升起，欄杆間隔小於6公分
- 嬰兒床高度隨著寶寶成長而調整，確認寶寶「沒有機會」翻、爬出床外
- 若有可移動，升降式的欄杆，那面要緊貼牆壁
嬰兒床墊／床鋪的安全重點：
- 床墊符合嬰兒床大小，邊緣間隙塞不下大人兩根手指頭
- 床墊透氣且有支撐力
- 床面是平的，沒有任何傾斜
- 床內全面清空，不使用枕頭、棉被、床圍、填充娃娃
- 不使用「床中床」或任何固定寶寶姿勢的物品
睡眠環境維護：
- 嬰兒床不擺放在窗邊
- 周遭沒有寶寶可以抓取的危險物品（例如插座、能塞進嘴裡的物件等）
- 周遭沒有易掉落的堆疊物品（台灣有地震，這部分是Peggy加的）
- 如果使用床邊床，請在寶寶會移動（翻身、轉圈）之後，替換到四週欄杆拉起的正規嬰兒床
- 周遭沒有二手菸
- 溫度涼爽，不要過度穿著，些微冒汗就是太熱
包巾、防踢被的安全重點：
- 包巾正確固定，不會輕易鬆脫
- 大腿部分保持可活動的空間
- 會翻身之後，手就可以放出來
- 不使用包巾之後，改使用防踢被（不要蓋一般棉被）
寶寶睡眠：
- 仰躺放床，寶寶會翻身自如之後，他自己翻成趴睡沒關係，但一歲以內放床都是仰躺
- 如果寶寶接受的話，提供奶嘴（使用奶嘴也可以降低新生兒猝死）
- 不需要幫寶寶蓋被子
如果寶寶沒有睡在嬰兒床：
- 照顧者需要保持清醒，觀察寶寶狀況（所以不建議長時間跟寶寶同床而睡）
- 不在推車、汽車座椅裡「長時間」睡覺
- 使用汽座時，寶寶不要再用包巾
若想索取睡眠環境安全確認清單，歡迎免費點此下載
本文經好眠師Peggy授權轉載，原文刊載於此
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航