「睡得安全」比「睡得好」更重要：給0－1歲嬰幼兒的「睡眠環境安全確認清單」

好眠師曾經多次強調「睡得安全」，比「睡得好」還重要，幾乎每個月都可以在新聞、育兒社群看到寶寶，因為睡眠環境而受傷甚至死亡的狀況。這次Peggy整理「睡眠環境安全確認清單」，提供給0－1歲的嬰幼兒家庭、懷孕家庭，檢查寶寶的睡眠環境是否夠安全。

我也想提醒大家，無論是操作哪種自行入睡方法，在執行之前請務必檢查環境。

以下準則以美國兒科學會的建議為基準。

如何挑選嬰兒床：

表面光滑，沒有木刺等突出物，也沒有過多的裝飾

使用原廠零件，所有零件都牢實裝上

嬰兒床夠穩固，不會輕易搖晃

四週欄杆都升起，欄杆間隔小於6公分

嬰兒床高度隨著寶寶成長而調整，確認寶寶「沒有機會」翻、爬出床外

若有可移動，升降式的欄杆，那面要緊貼牆壁

嬰兒床墊／床鋪的安全重點：

床墊符合嬰兒床大小，邊緣間隙塞不下大人兩根手指頭

床墊透氣且有支撐力

床面是平的，沒有任何傾斜

床內全面清空，不使用枕頭、棉被、床圍、填充娃娃

不使用「床中床」或任何固定寶寶姿勢的物品

睡眠環境維護：

嬰兒床不擺放在窗邊

周遭沒有寶寶可以抓取的危險物品（例如插座、能塞進嘴裡的物件等）

周遭沒有易掉落的堆疊物品（台灣有地震，這部分是Peggy加的）

如果使用床邊床，請在寶寶會移動（翻身、轉圈）之後，替換到四週欄杆拉起的正規嬰兒床

周遭沒有二手菸

溫度涼爽，不要過度穿著，些微冒汗就是太熱

包巾、防踢被的安全重點：

包巾正確固定，不會輕易鬆脫

大腿部分保持可活動的空間

會翻身之後，手就可以放出來

不使用包巾之後，改使用防踢被（不要蓋一般棉被）

寶寶睡眠：

仰躺放床，寶寶會翻身自如之後，他自己翻成趴睡沒關係，但一歲以內放床都是仰躺

如果寶寶接受的話，提供奶嘴（使用奶嘴也可以降低新生兒猝死）

不需要幫寶寶蓋被子

如果寶寶沒有睡在嬰兒床：

照顧者需要保持清醒，觀察寶寶狀況（所以不建議長時間跟寶寶同床而睡）

不在推車、汽車座椅裡「長時間」睡覺

使用汽座時，寶寶不要再用包巾

若想索取睡眠環境安全確認清單，歡迎免費點此下載

本文經好眠師Peggy授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航