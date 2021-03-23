有效安撫卻又怕過度依賴，讓寶寶吃奶嘴到底好不好？

奶嘴，是讓爸媽愛恨交錯的安撫工具。很多寶寶吃奶嘴後就能止哭、順利入睡，但有些寶寶卻因此過度依賴，奶嘴一離開嘴邊就睡不好，或是整個醒過來。

到底讓寶寶吃奶嘴好不好呢？先說結論，奶嘴是安全且不錯的安撫工具，但任何好用的工具，在使用都有需要注意的地方，用得太多，就會有反效果。今天，我們就聊聊爸媽與奶嘴的愛恨情仇。

奶嘴的好處

奶嘴大致上來說是個不錯的工具，我們先聊聊它的好處：

滿足吸吮需求：小寶寶有吸吮的需求，吸吮可以讓寶寶平靜下來，也能消耗新生兒體力。有時候寶寶只是想要「吸吮」，而不是要喝奶。奶嘴在此時就能滿足吸吮，避免過度餵食（過度餵奶也會不好睡），區隔吸吮和餵奶的需求。 幫助放鬆：奶嘴有個普遍都知道的優點是「止哭」，可以迅速讓小寶寶放鬆、平靜下來，甚至可以當作助眠工具。寶寶吸著吸著奶嘴自己入睡的畫面，是多麼吸引人啊。 提升睡眠安全：另外一個很大的好處是「降低新生兒猝死症」，所以美國兒科學會的官方報告，是建議寶寶使用奶嘴的。

判斷是否為「過度依賴」的指標

如果寶寶對奶嘴有不可分隔的依賴，原因通常是「過度使用」。對很多爸媽來講，奶嘴太好用了，每次孩子哭泣、入睡、夜晚躁動，需要的時候塞一下，是新手爸媽的救星，不知不覺的上癮（是爸媽上癮）。

另外有個判斷指標，就是當寶寶夜醒3－4次以上都需要爸媽塞奶嘴，才能睡回去時，也代表你的寶寶過度依賴了。

正確使用奶嘴

老話一句，養成正確習慣，比戒除壞習慣來得容易多了。要如何預防孩子過度依賴奶嘴呢？Peggy提供兩個使用要點。

1. 當孩子哭泣時，第一時間不是塞奶嘴

哭泣是寶寶的溝通方式（尤其是小月齡寶寶），照顧者常常會誤以為那代表孩子「心情不好」，所以要想辦法止哭。

如之前所說，當孩子哭泣時，爸媽該做的是「先觀察，再行動」，我們要學習看懂寶寶的需求（是餓了、累了？過度刺激了？）才能提供正確的回應。

請別誤會我的意思是孩子哭泣時不能給奶嘴，還是可以給的。只是我會建議照顧者要「緩一緩」，嘗試理解孩子的溝通，而不是「一哭就塞」。這樣的方式反而是切斷彼此的溝通，也逐漸養成所有的哭泣都要吃奶嘴才能滿足。

Photo Credit: 好眠師Peggy

2. 做為入睡工作時，抓對移開奶嘴的時機

奶嘴可以幫助寶寶放鬆，進入睡眠的狀態。如果不想以後養成奶嘴掉了就醒的習慣，可以在以下兩個時間點移開奶嘴：

當寶寶平靜下來時，就「輕輕的」移走奶嘴讓孩子自行入睡。 如果做不到，那就等寶寶入睡初期，慢慢的拿開奶嘴。

月齡越小，操作越容易，因為寶寶還沒有養成強烈依賴奶嘴入睡的習慣。

Photo Credit: 好眠師Peggy

戒奶嘴的時機

不少讀者詢問，如果寶寶已經依賴奶嘴，是不是一定得戒掉奶嘴呢？什麼時候該戒掉奶嘴？

好眠師回覆是，奶嘴是個中性工具，並不是什麼壞東西。如果一歲以內的寶寶吃奶嘴睡得好、爸媽也不介意幫孩子撿奶嘴（或是七、八個月之後有些寶寶會發展自己撿奶嘴吃），那不一定要戒除。

即便是強烈依賴，多數的寶寶在1.5－2歲以後也會自己放棄奶嘴。不過的確有些牙醫或研究提出過度吃奶嘴的情況會影響「牙齒發育」，甚至是「語言的發展」。

我目前看到的資料是建議2－3歲之後要戒除，這與依賴程度等其他因素有關。

如果爸媽擔心，可以請小兒牙醫或職能治療師協助評估戒除的時機。但總結來說，小月齡的寶寶如果能照上述所說「正確使用奶嘴」，基本上不太會有過度依賴的問題，也不用因噎廢食，各位爸媽放寬心。

參考資料

本文經好眠師Peggy授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航