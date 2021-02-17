華人川粉現象（二）：美國華人大致上分為四類，支持川普的到底是哪些人？

我們首先有必要分析一下美國華人的情況。美國華人大致上分為四類。

第一類是比較扎根於美國社會的「老移民」，包括早已移民到美國的老華僑，1949年後就到美國的臺灣移民，及中國改革開放早期就抵美的中國移民，更重要的是他們的後代。他們普遍融入傳統的華人圈子，如宗親會、僑社、和華人教會等組織，其二代三代更和一般美國人無異。他們傳統上是民主黨的支持者，幾個華人政治組織包括聲稱沒有特定立場的80／20，實際上都支持民主黨。

第二類是以親屬移民、（假）婚姻、（濫用）政治庇護等方法獲得美國身份的中國新移民，他們學歷較低，很多人都依靠美國福利制度，他們也大多是民主黨的支持者。他們當中很多人是福建籍，也非常依靠同鄉會。

第三類是90年代後期後，主要通過留學和投資移民等途徑，從中國抵美的第一代移民。他們有的通過讀書和工作獲得在美國的合法身份，學歷較高，大多是中產或者中高產人士（簡稱高學歷新移民）。有的本身就是富豪。他們中的大部分都是川普（Donald Trump）的支持者。

第四類還有各種流派的（真正的）反共人士：如民運、法輪功、流亡在外的異見人士、港獨、郭文貴及其側翼等，他們幾乎全是川普的支持者。

美國華人整體上其實更支持民主黨，但在海外中文世界正是後兩類才是中流砥柱，因此，從網絡世界透視出來，「川粉」反而大佔上風。

第三類華人支持川普，幾乎全因「保守價值觀」。第四類華人反民主黨的動機和「川普支持反共」有關，但在價值觀上也大部分和第三類重合。

「保守價值觀」直接關乎華人川粉的切身利益，或者說，旨在保護弱勢群體的一系列平權法案與他們的利益相衝突。華人不反對「平等」，關鍵是如何去理解「平等」。華人普遍認為「平等」應是「機會平等」，即不管種族，無論教育、就業、還是社會生活的其他層面，有能者居之。

但在西方自由派的理解下，「平等」不能只靠「機會平等」，因為很多人起點太不一樣，如果完全「機會平等」，就只能讓弱勢群體沒有機會。美國的各類與平權有關的法案都是以「扶助弱勢群體」為目的，給予弱勢群體特殊優待，甚至以「配額」形式保障在教育就業等社會生活方面「多元化」。

我歸類了一下，這些華人反民主黨的直接原因可以歸為八個方面。

第一，教育的平等

在諸多「平等」爭議中，華人最注重的是下一代教育的機會平等。華人在美國以讀書勤奮著稱，學習成績一般較好。然而，在美國大學招生的亞裔平均入學成績，比其他族裔高出一大截，相當多華人二代，即便成績比其他族裔的小孩高，也進不了大學。這幾年在華人圈子最重要的三個社會事件都與教育問題有關。

一個是加州平權法案。1996年，加州通過Prop209法案，禁止政府在公共教育錄取、公共就業和公共合同等方面，以種族、膚色、性別等因素區別對待，相當於在以上領域廢除了平權法案。這個法案為亞裔在加州大學系統中的高比例奠定基礎。

亞裔佔加州總人口的13％（2014），但大學新生中佔35％（2014年），如果不考慮國際學生，這個比例則為40％以上。相反，最大的族裔拉丁裔佔人口39％，但只占新生20％左右。2012年，拉丁裔民主黨州議員提出SCA5動議，要求去除Prop209法案，保證非裔和拉丁裔的大學入學比例，當即引起亞裔新移民關注，在亞裔強烈反對下撤回。

2020年再有ACA5法案投票，同樣要廢除Prop209法案。華人繼續普遍反對，結果在去年11月3日的公投中，ACA5也被否決。

另一個是亞裔細分的法案。在美國，幾乎一切政府表格中都有「族裔」選項。亞洲人一般屬於「亞裔和太平洋島嶼住民」的選項，但好幾個民主黨州都推行或希望推行在族裔一欄中把「亞裔」細分為各個族裔。不少華人認為這會導致對華人的歧視，尤其可能影響華人學生的升學。

2016年，加州推動AB-1726法案，當中一項提議為在亞裔大類下細分出各國族裔（如中國人、印度人、日本人、馬來西亞人等），要求高校和醫療需要蒐集亞裔細分的信息。這被廣泛視為在教育上限制華人的前奏。2016年8月，華人在州府沙加緬度（Sacramento）集會反對，要求州長動用否決權。最後，該法案去除了高校蒐集細分信息的要求。

值得注意的是，以上兩個例子中，加州傳統華人代表都支持法案（包括民主黨華裔議員和華裔團體Chinese for Affirmative Action），最重要反對者「矽谷華人協會」正是高學歷新移民的代表。

還有一個是「學生公平錄取組織」訴哈佛案。此案從2014年開始，起訴團體為受影響的亞裔學生，他們認為哈佛錄取中採取種族配額制度，歧視白人和亞裔學生。川普上台後，共和黨主政的司法部以「法庭之友」的形式，公開論述，支持學生公平錄取組織。

2019年，原訴庭裁決哈佛勝訴。學生公平錄取組織上訴後，司法部再發表「法庭之友」論述，站在學生公平錄取組織的一方。在上訴庭再次裁決哈佛獲勝後，案件有可能進一步上訴到最高法院。由於最高法院是保守派占優，很可能裁定哈佛敗訴。對司法部的立場，華人拍手稱快。

可見，在「機會平等」這方面，華人（尤其是中產階級）的利益取向更多地與共和黨一致，他們支持共和黨就不奇怪了。

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第二，對性取向平權的態度，其中又以對「廁所法案」的最激烈

2016年2月份，北卡羅萊納州首府夏洛特（Charlotte）市議會通過「廁所法案」，允許轉性別人士（即LGBT中的T，沒有在生理上施行變性手術，但在心理上認為自己是與實際性別不同的人）按照自己認定的性別自由選擇廁所及更衣室等設施的法令（ordinance 7056）。

3月份北卡州議會通過一個「反廁所法案」（Public Facilities Privacy & Security Act或HB2），要求在學校中，轉性別人士只能按照生理性別上廁所。北卡州長隨即否決了這個法案。歐巴馬（Barack Obama）政府隨即發佈行政命令，宣佈在全國公立學校推廣「自由如廁權」（否則會削減不服從的公立學校的聯邦資助）。

這個「廁所法案」引發廣泛爭議。由於「廁所平權」理論上允許生理男性以「認為自己是女性」為藉口進入女廁所，很多人擔心這會讓心懷不軌的男性隨意進入女廁，增加女生受侵犯的風險。

此外，對轉性別平權的憂慮還包括給女生帶來的不平等競爭。最重要的是體育項目，在美國，體育項目是升學時錄取的重要「加分項目」。與女性相比，男性在大部分體育比賽中有無可抹殺天然優勢。2016年，在阿拉斯加的一個學校田徑運動會上，一名轉性別的男生參加女子比賽得了名次，就引發了這種爭議。

此外，自由派在其他教育上對LGBT平權的「無孔不入」，也令新移民感到不安。比如麻省的公立學校，在小學階段就教育同性戀的性知識，就被指有「人為誘導同性戀」之嫌。絕大部分新移民的子女都在公立學校上學，影響更大。

第三，對種族矛盾尤其是黑人的態度

華人是對「種族歧視」極為不敏感的群體。中國有個笑話：「我反感兩種人，一種是種族歧視的人，一種是黑人。」從多個美國華人論壇（活躍者大多是高學歷新移民或者准移民）看，很多在論壇上的活躍分子對黑人的歧視是「赤裸裸」的，毫不諱言地用充滿歧視的語言稱呼他們。

在2016年的「黑人 vs. 警察」的衝突及「黑人的命也是命」（BLM）運動中，華裔高學歷新移民幾乎完全站在警察的一方。2020年5月發生的佛洛伊德案，BLM運動再起，高學歷新移民再次反對BLM。他們不支持黑人在制度上被「系統性不公平對待」的說法，而傾向認為被打死的黑人都有不服從警察的行為，警察「依法辦事」，被殺的黑人「咎由自取」。

同時，他們也不太同情黑人歷史上的不公平對待，而且傾向認為，經過了這麽多年的平權，連歐巴馬都當上美國總統，證明美國不存在系統性對黑人的歧視，黑人社區和群體應該自己負起責任。

2014年的梁彼得案往往被華人作為一個對比的例子。紐約警察梁彼得在執勤時，因懷疑樓梯間「有狀況」，手槍發射的子彈經過牆壁反彈，射死了樓梯較下層的一名無辜黑人。可以肯定，梁彼得並非有心謀殺，但其行為屬於「主動開槍的誤殺」，還是「意外走火導致不幸」則有爭議。

紐約檢察方起訴梁彼得，最終以誤殺罪入罪。在這個過程中，華人紛紛抗議。他們舉出同期的另外兩宗黑人被白人射殺的槍擊案對比：三宗案件死的都是黑人；但另外兩宗案件中，白人殺黑人的情況，白人無罪；梁彼得案中，華裔殺黑人，華人就有罪。他們認為，警察當局害怕黑人壓力，認為華人軟弱可欺，不惜把華人警察推出來做替罪羊。令人覺得邏輯混亂的是，他們把怨氣放在了受害對象「黑人」的頭上。

第四，對非法移民的態度

高學歷新移民都是通過重重關卡，經過F1（學生簽證）、OBT（臨時工作証）、HB1（工作簽證）和EB2 / 3（或者從J2（博士後簽證）、豁免申請、OBT、HB1和EB2）等漫長的程序，按部就班地取得在美國的綠卡。中國和印度的移民，由於申請人太多，在EB2 / 3的階段需要按國別排隊（每個國家不能獲得多餘7％的配額），等待時間更漫長。

這個過程中，他們面對種種不便，包括交稅卻基本享受不到多少福利、不能隨意轉換工作，甚至因為擔心合法身份出現中斷而忍受無良雇主等。

當他們看到，民主黨主張不按照正常的合法程序入境（主要是拉丁裔）非法移民，反而比他們更快和更容易地得到合法身份、享受社會福利，自然會感覺巨大的不公平。

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第五，對難民的態度，特別是穆斯林難民的態度

高學歷新移民帶有中國社會中普遍的對伊斯蘭教的反感。因此在穆斯林難民問題上，和中國輿論（特別是網上輿論）沒有太大分別。除了把穆斯林和恐怖主義的刻板印象地聯繫在一起外，他們也擔心穆斯林的宗教習俗和「不寬容」會摧毀世俗主義的社會。

在歐洲穆斯林難民潮的問題上，他們紛紛站在歐洲右翼反難民的一方，認為歐洲「白左」泛濫。儘管美國穆斯林人口數量較少（只有1％），暫時不構成「人口威脅」，但由於民主黨支持接收更多的穆斯林難民（比如2016年希拉蕊〔Hillary Clinton〕提出把接收敍利亞難民的名額從一萬個提高到6萬5000個），而政府根本不可能完全區分和排除混在這些難民中的恐怖分子，伴隨的安全隱患令高學歷新移民更加討厭民主黨。

相反，川普一上臺就發佈行政命令，禁止七個主要為穆斯林國家的人入境，此後又不斷削減難民名額。令他們拍手稱快。

第六，對「法律和秩序」的支持

高學歷新移民在美國本身處於較高階的地位，或更容易取得高階的地位。廣義地說來，他們屬於既得利益者。他們傾向支持穩定，即法律和秩序。在以上列舉的BLM抗議運動、非法移民抗議運動等社會事件中，他們很自然地站在「法律和秩序」的一方，希望社會動蕩越少越好。

第七，對社會福利的看法

高學歷新移民普遍認為，「美國夢」是要靠個人努力奮鬥去創造的。

他們看不慣所有拿福利的人群。他們排斥「社會主義」，不但反對桑德斯（Bernie Sanders）力主的大學免費和全民醫療等激進政綱，也反對沒有那麼激進的民主黨的福利政策，包括歐巴馬推行的醫療法案。他們的理由是，辛辛苦苦到了美國，不想重新生活在「社會主義」中。

第八，認為「政治正確妨礙了言論自由」

很多中國人並不認同，應該「政治正確」地對待弱勢種族、弱勢宗教和性小眾群體。

比如很多中國人對中國官方輿論「不能批評回族」不以為然。同樣，很多高學歷新移民認為美國在政治正確的壓力下，在任何情況下不敢公開批評黑人、非法移民和猶太人，根本是矯枉過正，妨礙了「言論自由」。只有回歸「常識」才是美國的正道。川普不忌諱甚至嚴厲批判政治正確，得到很多高學歷新移民的認同，成為川粉。

以上列舉了高學歷新移民的主要八個關心的實際問題，此外還有一些較為次要的問題，如控槍和氣候變化等。

應該承認，這些問題都是實實在在的關注點。大部分高學歷新移民支持川普的原因主要是因為實際的利益。他們相信川普「反政治正確」，支持川普提出的「law and order」、反對美國在平權、多元化等問題上走得更快。

然而，支持不等於到「成為川粉」，從「支持者到川粉」，必然還有更内核的因素。筆者將會在後文進一步分析。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航