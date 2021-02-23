《與壞情緒和解》：「辦公易怒綜合症」有可能發展成慢性病，甚至終結你的工作

文：楊婕

成功的秘訣就在於懂得控制痛苦與快樂這股力量。如果你能做到這點，就能掌握住自己的人生，反之，你的人生就無法掌握。 ──美國潛能開發教練，安東尼．羅賓斯（Anthony Robbins）

隨著社會節奏的加快，越來越多人開始覺得身心疲憊，疲勞幾乎成為困擾所有人的現代病。疲勞，簡而言之就是感覺不舒服，身心疲乏。但困擾人們的不僅於此，真正讓人們痛苦的，還有由疲勞所引發的一連串情緒變化，這才是真正影響我們生活和工作的元凶。

人們產生的疲勞，大部分都是心理加強影響的結果，純粹由生理引起的疲勞其實少之又少。也就是說，在日常生活中，人們的疲勞多半是由精神和情感因素引起的，這一論證也得到了科學實驗的證明。

日本NEC和三菱（MITSUBISHI）公司的研究員指出，日本的上班族正遭受著「辦公易怒綜合症」的困擾。經常性加班，導致精神疲勞，再加上雜亂的辦公桌以及錯誤的坐姿，都是引起這種新都市病發生的主要原因。

在接受調查的2000人當中，有67％的人表示他們坐在辦公桌前的時間比兩年前增加了；有40％的人說，他們經常因辦公桌上雜亂的紙張和用品感到厭煩，因而發怒。另有35％的人說他們正承受著背部和頸椎的疼痛，而且也知道自己的坐姿不正確。

但大多數人沒有注意到的一個事實是，「辦公易怒綜合症」發展得非常快，不需要多久的時間，這些人就可能從老是覺得不舒服當中，發展成慢性病。而這種病有可能終結你的工作，在許多方面影響你的生活品質。

研究人員並建議辦公室族群可以這麼做：

改變坐姿，可以避免身體出現一些不良症狀。 空出一定的時間休息，能減少疲勞帶來的情緒危害。 有規律地休息，不僅能提高工作時的專心度、改善疲勞，還能增加與同事交流的機會。 保持平和的心態，多喝水，保持室內適當的溫度，可以使你的精神更充沛。

疲勞的人常常因為身心疲憊而產生煩躁情緒，又因為眼前的問題一直得不到解決而持續工作，繼而加重負重感和疲勞感，進而使情緒變得更糟糕，結果造成疲勞和情緒的惡性循環，最終使得自己變得十分消極。可見疲勞是引發壞情緒的一個重要源頭，消除疲勞有助於我們維持好情緒。

那我們該怎麼做才能減輕疲勞，舒緩緊張不安的情緒呢？

有些人會說：多休息，認為休息就能解決生理上的疲憊，疲勞狀況就能得到改善，但事實證明並非如此，有些人在連續一段時間的加班之後，開始「補眠」，大睡個十幾個小時，但效果並不好，起床之後身體仍然會感到疲累，且焦慮不安的情緒仍舊存在，可見透過睡眠的休息，並不能有效幫助人們徹底擺脫疲勞。

是否會導致疲勞，心理狀態很重要。在輕鬆的狀態下，我們很少感到疲勞，而在緊張的心理狀態下，疲勞便會排山倒海地襲來，可見消除疲勞的關鍵點在於消除緊張。

那麼該如何消除這種緊張呢？我們可以從以下幾個方面來看：

1. 擺脫緊張的壞習慣

在壓力和困難面前，有些人總是表現得過度緊張和焦慮，即便是一件很小的事，他們也會坐立不安，心緒難平。自己先製造出一種緊張的氣氛，使自己進入戒備狀態，導致身心全都陷入緊張的氛圍裡。甚至只要有問題出現，就會不自覺地緊張起來，結果問題不但沒解決，反倒把自己弄得十分疲累，而這種人通常比別人更容易疲勞，也更容易產生壞情緒。

其實這是能夠避免的，讓我們緊張的並非事件本身，而是我們「自己」，只要先消除緊張的習慣，就能減少壞情緒的產生。

而消除緊張的方法只有一個，那就是放鬆、放鬆、再放鬆。習慣性緊張的人往往很難做到放鬆，所以可以先從放鬆肌肉開始，如從放鬆眼部的肌肉開始，也可以透過按摩、心理暗示、睡眠、飲食均衡、運動、泡澡等方式來放鬆全身，以此讓心靈獲得真正的放鬆，進而消除緊張感。

2. 緊張時，停下來休息

疲勞的前兆之一是緊張，當你完全陷入緊張的狀態時，疲勞感往往會以驚人的速度向你襲來。所以當你開始緊張時，最好先暫時停止工作，你需要先休息、放鬆一下，如喝咖啡、伸展一下身體，以此暫時切斷自己的緊張情緒，等緊張感漸漸退去後，再重新投入到工作當中。

當然一個重要的前提是，你必須先改善窮緊張的習慣，否則即便你暫時消除了緊張，但是在重新投入工作之後，你的緊張感又會「應運而生」，使你在「緊張→休息」之間反覆循環，讓你的疲勞更加劇。

3. 做好計畫，有效減少緊張

在工作任務繁重、時間緊迫的環境之下，我們很容易感到疲憊。這是因為一連串等待解決的工作很容易使我們產生恐懼和壓力，以至於還沒有投入繁重的工作中，就已經在潛意識裡告訴自己「工作好多」、「好累」。

對此，最好的解決辦法就是將所有的工作進行合理的計畫和安排，分清主次和先後順序，將各項工作各就各位，分階段完成。過程中不去想有多少的事情還沒有做，只專注於眼前的事情，並盡可能地使每件工作都能在既定的時間內完成。

如此將工作的各個部分統籌安排，理清脈絡，一一解決，就能在很大程度上消除心理壓力，減少緊張感，這樣就能避免陷入不必要的疲勞狀態。

書籍介紹

本文摘錄自《與壞情緒和解：立即見效，一輩子都受用的10堂情緒管理課》，創見文化出版

作者：楊婕

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Photo Credit：創見文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航