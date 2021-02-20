宋尚緯《孤島通信》：人生有太多哀傷了，我要好好鍛練不被輕易地擊倒

文：宋尚緯

人生有太多哀傷了，我要好好鍛練不被輕易地擊倒

我其實不知道該如何幫這篇開頭，也沒有將自己究竟想說什麼想得很清楚，只是有一些心情，想寫出來，看看是否能夠稍微略述自己究竟在想些什麼。

我常常會收到許多人的私訊，其中有很多是傷心的人，大家會試著將自己受過的傷，以及痛苦的事情、令自己絕望的點點滴滴通通都告訴我。就我個人的立場，我很謝謝大家的信任，也知道大家可能是在生活中已經走投無路了才會試著跟我，一個在網路上、虛擬空間裡，現實中毫無交集的人傾訴（即使我知道有的時候是因為在現實中毫無交集所以才能放心說出這些話來）。除了這些較為大宗的類諮商訊息之外，還有另外一些訊息是我比較不知道該怎麼回應的，這些人會和我說，「你好堅強喔」，或者是「你為什麼能夠保持這麽快樂的心態」之類的訊息。

我一直想告訴大家的是，其實我並不堅強，也並不快樂，且時常我都感到絕望。這種絕望很難和其他人談論，因為這些絕望的原因在於，其實我知道大家並沒有溝通的可能。這些絕望的原因，可能只是其他人認為自己說的話只是輕飄飄的一句話，仿若沒有重量，卻全部都化為利刃，朝他人的心臟射去。我們必須要承認，這個世界充滿歧視。對的，這個世界充滿歧視，而且絕大部分在歧視他者的人認為自己一點錯都沒有，他們覺得這是玩笑，大家認真就輸了。

但這些真的很荒謬，每一個人都活在自己想像的恐懼中，所有可能的恐怖都是自己安排給自己的。我一直記得有一篇報導，在講亞馬遜的創辦人傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）在一場演講裡面講到一句話：「聰明是一種天賦，善良是一種選擇。」我們在生活中會面對各種衝突、折磨，有些時候會產生痛苦，這些痛苦有些是人為的，有些則是因為我們選擇了善良，所以我們痛苦。有一段時間我會覺得，我們究竟為了什麼要直面這些痛苦。我有時候在想，我究竟為了什麼這樣時常書寫、時常寫下小結、雜記，討論一些什麼、爭論一些什麼。

許多時候這些事情看起來都與我無關。例如有些人在談論拉肩帶的時候、他們談論他人是「健康寶寶」，並說自己是生殖器的時候（原話是說玍鳥比雞腿），例如有人歧視同志的時候，例如別人被抄襲的時候，例如死刑存廢在討論的時候（雖然我覺得完全沒有溝通的空間但我還是寫了），例如輔大心理系性侵事件的時候。我翻了我的資料夾，我寫了好多、好多的字，我為了好多、好多的事情生氣。我有的時候根本不知道自己為何生氣，但我就是每天活在傷心與憤怒之中。

我覺得自己只是不斷地在傷心，不斷地在絕望。因為我知道，我們其實沒有溝通的可能。我無論寫下再多的文字，有可能捕捉到的也只是本來就對這些議題有想法的人，我沒有辦法改變其他人，我只是脆弱的人，而不是神。我只是會因為他人的傷心而傷心，他人的憤怒而憤怒的一個普通的人。但我最近覺得累了，這個世界的哀傷實在太龐大了，每天都有處理不完的戰場在開啟，每天都有那麼多、那麼多人，覺得這個世界只有與自己有關的事物才是尊貴的，其他都是可以踐踏、隨意殺傷、隨意編派的。

我其實也知道這個世界是殘酷的。真的，這個世界非常殘酷，說到底「叢林法則」這一套規則，即使人類步入文明、建起了鋼鐵叢林，我們有科技、有發展，也還是叢林法則啊，頂多變成「鋼鐵叢林法則」。大多數的暴力已經從可見的、肉體上的殺傷，轉變成心理上、精神上的折磨。我們的文化規則說那是「野蠻」的，但是只是變成能看見血的是蠻荒，不見血的是文明。我們建造起更多規則，矗立起更多傷人的語言，我們每天活在言語的利刃裡，但因為肉眼不可見，他人就覺得毫無所謂。

每個人其實都只關心與自己有關的事情，我們會看見有一群人會在那些訕笑、諷刺，拉起族群仇恨的人下面說，這只是開玩笑。我們會看見在奧蘭多同志夜店槍殺事件時，會有人說那是因為同志都是娘炮，然後他還會發文駁斥大家說我用娘炮是因為我拒絕接受娘炮就是歧視的這種歧視。這些人即使智商都是負的，他們也能活得好好的，因為他們將自己全部交了出去，不願思考。

世界上有這麼多這麼多悲傷，每天都好沉重，每天每天我們都能看到一個人在傷害另一個人。幾乎所有人都只覺得自己的感受是最重要的。我每天都在披荊斬棘地過著日子，每天都告訴自己，不要被虛構的仇恨綁架了；每天都要告訴自己，不要被自己幻想的恐懼給征服了；每天都告訴自己，這些似是而非的謊言在我們面前，我要好好思考，好好地向前走，不要屈服於那些人、不要屈服於這些悲傷、不要屈服於這些絕望。即使有的時候仍會覺得自己被巨大的痛苦打中，很想暫時脫離這個世界，也還是要繼續走下去。

寫這篇前我在寫另一份稿，他要我和另外一個人彼此互問對方一個問題，我找了潘柏霖和我一起寫。潘柏霖問我，我覺得寫詩是我抵抗世界的方式嗎？我說我覺得我選擇繼續活著，就是我對這世界最大的抵抗。有的時候我哀傷到說不出話來，有的時候，我只能靠書寫略述我的心情一二。我要不斷拔除這世界附加給我的魅，不斷解除我自己對自己所下的暗示，即使悲傷也要繼續寫，即使痛苦也要繼續寫。我也只能這樣子活著對這巨大的歪斜、龐大的悲傷們作出徒勞的抗衡。人生有太多的哀傷了，我要好好鍛鍊，不要被他們輕易地擊倒。

書籍介紹

本文摘錄自《孤島通信》，麥田出版

作者：宋尚緯

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我們身在孤島，身為一座孤島，必須努力賴活、好活。

在島上低吟複述如何被棄守、拋棄、遺棄，

捕捉綿密入裡的人生晦澀，奮力匍匐夾以喘息而過，

這樣才能感受到肉身在世的意義。

詩人宋尚緯首次出版個人散文集，訴說他怎麼定下存在的反詰語氣。

獨家量身打造孤島怪，穿梭在書裡頁間，一起和孤島怪在孤島通信、說自己說他者。

我漸漸知道我不能只是我，有太多無法直說的話，

於是我需要痛苦，唯有痛苦才能讓我找到更多語言。——宋尚緯

宋尚緯擅常摹寫有形無形的陰暗痛楚，與人生行至途中被棄守的殘缺、病痛的難耐，或者人活於世難免撞見的大奸小惡。更常見的是他對自己的嘲諷，在一連串看似滿不在乎的語句中，在諸多貌似狠烈決絕的衝撞下，藏著他對世界的沉思與奮力爭取來的生活餘裕，也包容了在這些之中被輾壓與打磨的。

人是倚賴經驗的動物，經驗累積組成了自己。

說到底，你是否知道你所面對的真實是什麼？

虛構和真實的界線只看你站在哪一面，

要知道自己是如何看待世界，在這之前得決定屬於你自己的真實。

本書分作三輯，宋尚緯有意識地在「自我、他者、文字」周旋迴繞，從容談論生活傷痛、身體困境、寫作觀點、旅行所感與曾和身心症奮鬥的過程，而這份從容是他用肉身心靈具體搏鬥來的。

輯一「每個人都是孤島」訴說生活與生命裡的各種深淺傷痛，對社會的詰問；對人際連結的思索。輯二「孤島的囚籠」寫下他人的惡意嘲笑與作者對內在與外在的病痛所下的註解——肉體與生命的反芻，人之渺小不可抗。輯三「囚籠外的世界」說著寫作與文學在他生命的意義，寫作讓他逼視痛苦，唯有直視傷痛才有辦法治療自我，即使它們非常刺眼。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航