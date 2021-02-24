《大腦這樣記憶，什麼都學得會》：從吟遊詩人身上發現，「歌曲」是幫助記憶的絕佳工具

文：喬許．弗爾

歌曲是最能將語言結構化的工具

按照英國文學教授翁格（Walter Ong）的說法，在一個極度依賴記憶的社會裡，人們「想出一些容易記憶的思想」是非常重要的。大腦極易記憶那些重複的、有節奏、有押韻、結構清楚的內容，尤其是容易想像畫面的事物。

吟遊詩人在反覆吟唱、一再精進故事的過程中發現的技巧，其實和心理學家在19世紀末、20世紀初開始從事記憶相關實驗時發現的記憶原理一樣，那就是押韻的文字比沒押韻的文字好記；具體名詞比抽象名詞好記；動態畫面比靜態畫面好記；押頭韻有助於記憶。

在吟遊詩人使用的所有記憶技巧中，歌曲是最有效果的一種。曾發現自己不由自主哼著歌的人都知道，只要把一堆文字變成朗朗上口的廣告詞，你就很難把它們趕出腦海了。

尋找訊息中的模式與結構，是我們大腦從這個世界取得意義的方式。為文字加進音樂和韻律，可以為語言增添額外的模式和結構，這就是荷馬史詩的吟遊詩人吟唱詩句、猶太律法上標有小小的音樂符號、老師利用歌曲教小朋友字母的原因。歌曲是最能將語言結構化的工具。

派瑞後來在哈佛大學擔任助理教授，轉而研究某個獨特創新的題材。他沒有繼續研究古希臘著作，而是到南斯拉夫尋找世界僅存的吟遊詩人，他們至今仍傳唱著類似荷馬史詩的口傳詩歌。他帶著千餘卷錄音資料返回劍橋，為研究口傳傳統的新學術支派奠下根基。

派瑞從田野調查中發現，現代的巴爾幹吟遊詩人（想必和荷馬時代的前輩相差無幾）並不是一棒接一棒、一代接一代的傳唱詩歌，而是傳授同行一套公式化的規則，讓吟遊詩人（而且是任何一個吟遊詩人）每次吟唱時都能重建詩句。因此，吟遊詩人每次說的故事和以前的詩歌內容都會有所不同，但是重點都一樣。

如果問這些南斯拉夫的吟遊詩人，他們每次吟唱的詩句是否都相同，他們會回答：「完全一樣。」可是把兩次吟唱的錄音拿出來比較，就會發現明顯不同：改了用字、移了詞句、刪了段落。並不是吟遊詩人太自負，他們只是沒有逐字背誦的概念。這並不令人訝異，沒有書寫文字，當然無法核對內容是否一字不差。

口傳詩歌具備的彈性，可讓吟遊詩人視觀眾的反應來更動內容，也讓更好記的版本逐步成形。民俗學者會拿流水侵蝕的石頭來比喻口傳詩歌，經過又一次的吟唱，詩句磨得更滑更亮，把拗口難記的部分刪掉或改得更好記、更好唸，離題的部分被遺忘，太長或罕見的字就省略。

為了兼具畫面、押韻和符合整句的韻律，吟遊詩人通常沒有太多的選擇，結果就是：結構造就了詩歌。確實，派瑞之後的學者發現，《奧德賽》和《伊利亞德》裡的每個字，幾乎都可以套進某種有助於記憶的框架或模式中。

傳說西蒙尼德斯在西元前五世紀左右發明記憶術時，手寫文字也正在古希臘逐漸崛起。西蒙尼德斯在這個時期發明記憶術並不是偶然發生的事。

早在文字出現之前，希臘人就很重視記憶力，他們並沒有理所當然的把記憶視為是人類大腦與生俱來的一項技能。此時，人們開始思考一些新的且較為複雜的思想。荷馬時代的吟遊詩人使用的那些記憶技巧，即押韻和公式化文字，已經不適用了。

約2000年前，與西塞羅同時代的希臘人梅卓多洛斯（Metrodorus）發明了一種方法，可以幫助人們把那些抽象的詞語轉化為圖像。梅卓多洛斯打造了一套有系統的方法，用速寫畫面來代表連接詞、冠詞和句法連接詞。這套方法讓他得以逐字記住讀到或聽到的任何東西。

梅卓多洛斯的這套方法在古希臘似乎很多人使用。《獻給赫倫尼的修辭學》中就提到，「撰寫過記憶研究書籍的人，大多會列出可對應諸多文字的圖像。雖然卡斯登並沒有使用梅卓多洛斯發明的符號，因為梅卓多洛斯符號不幸早已失傳，但他創造了自己的圖像辭典，收錄了200多個難以想像的常用語詞圖像。

卡斯登記錄放影機的維修手冊和記莎士比亞的十四行詩一樣輕鬆。不過，維修手冊應該簡單得多，因為裡頭都是具體有形、容易想像的文字，比方「底盤」、「電視」、「插頭」等。背詩的困難之處在於抽象，你要怎麼處理「轉瞬即逝」或「自我」這類難以形成畫面的事物？

對於那些很難想像到相應圖像的詞語，卡斯登用的方法很古老：類似發音的字或雙關語詞來取代。到了14世紀，英國神學家和數學家布雷德沃丁（Thomas Bradwardine，後來出任坎特伯里的大主教）就把這種逐字記憶法發揮得淋漓盡致，甚至到不可思議的程度。

他發明了一種方法叫做「音節記憶法」。利用這種方法，可以記憶那些很難聯想到相應圖像的詞語。他的方法就是把單字拆成一個個音節，再為該音節為首組成的其他單字創造一個畫面，比方你想記住「ab」這個音節，就可以想像abbot（修道院院長）；想記住「ba」這個音節，就可以想像balistarius（十字弓手）。把一串音節連在一起就成了一個字謎（瑞典流行樂團Abba在腦中形成的畫面就是修道院院長被十字弓射中）。

這種把文字轉成圖像的過程，其實是藉由忘記來記住：為了用聲音記住一個字，你得完全去除其原本的意義。布雷德沃丁甚至可以把虔誠無比的祈福辭轉成一幅可笑的畫面。

記憶術從一開始就有點傷風敗俗的感覺，因為人們在記憶事物的時候，要聯想到一些恐怖、怪誕的哥德式形象，甚至是低俗淫邪的想像，這注定要遭受衛道人士的嚴厲批評。從某方面來看，布雷德沃丁把相關和不相關的事物亂湊一對、促進想像，而沒有引起某些老古板教士的強烈反彈，倒是頗令人意外。

道德批評終於在16世紀出現，領軍者是劍橋的清教徒牧師帕金斯（William Perkins）。他稱記憶術是盲目崇拜又「對神不敬，因為它召喚荒謬的思想，無恥的、古怪的，以及其他類似的思想，有刺激並點燃墮落的肉體慾念之虞。」肉體這部分沒說錯，因為最讓帕金斯火大的是，中世紀作家彼得坦承自己利用妙齡女郎的性感畫面來促進記憶。

應用：把一堆文字變成朗朗上口的廣告詞 ​​ 只要把一堆文字變成朗朗上口的廣告詞，你就很難把它們趕出腦海了。押韻的文字比沒押韻的文字好記；具體名詞比抽象名詞好記；動態畫面比靜態畫面好記；押頭韻有助於記憶。 尋找訊息中的模式與結構，是我們大腦從這個世界取得意義的方式。為文字加進音樂和韻律，就可以為語言增添額外的模式和結構。 ​​ ​​

書籍介紹

本文摘錄自《大腦這樣記憶，什麼都學得會：精通所有技能的最高學習法，比爾蓋茲、記憶冠軍、高績效人士一生受用的記憶》，天下雜誌出版

作者：喬許．弗爾

譯者：謝佩妏

科技與筆記可以輔助你記憶，但無法替代你記憶——主管臨時提問，明明很熟悉的內容，腦中卻突然一片空白？提案準備好了，話到嘴邊卻只記得細節，重點全忘光？客戶還記得你，你卻怎樣也想不起他的名字、他需要什麼？職場無處不在隨堂考，不懂記憶，再努力也是做白工，關鍵時刻還會害你失去機會！

本書作者弗爾原本是個科學記者，因緣際會接受記憶訓練，才一年的時間，就從記性普通的人成為記憶冠軍，更翻轉了他的人生，發掘自己從未發現的潛能、做到原本被認定做不到的事，現今他已是擁有自主人生、熱愛新奇事物的創業家。他最大的領悟：只是換個方式記憶，不僅學習速度暴風成長，生產力、生活品質也跟著大幅提升。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航