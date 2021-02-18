《黃金比例的秘密》：從樂器、跑車到穿搭，都體現了視覺美感平衡的重要性

文：蓋瑞．邁斯納（Gary B. Meisner）

LOGO與產品設計

黃金比例除了應用於繪畫、建築和平面設計，也出現在許多產品設計中。有時候，能提高產品性能。例如，許多絃樂器的設計上就體現了黃金比例。舉例來說，世界著名的史特拉迪瓦里小提琴——在17、18世紀由義大利史特拉迪瓦里家族製造——似乎就包含了黃金比例。今日，史特拉迪瓦里小提琴以其出色的材質、構造和音質而聞名，在拍賣會上價值可高達數百萬美元。

有時，黃金比例能增加藝術感和美觀性。商業公司會在LOGO品牌標識設計上投注數百萬美元，因為他們知道必須在一瞬間儘可能抓住更多潛在客戶的心。這些公司對於代表他們企業形象的萬能LOGO相當保護，所以我無法在此呈現那些運用了黃金比例的LOGO設計案例；但我可以告訴你該去哪裡看。

2015年，Google宣布重新設計其標識、字體、其他品牌符號和圖示，引起了設計界的關注。但Google聰明地保留並強化了一點：在字母的尺寸和間距上使用了φ。例如，仔細看你會發現，大寫字母G和小寫字母l的高度與其他小寫字母的高度（g的小尾巴除外）比等於φ；大寫字母G與小寫字母g的寬度比也是黃金比例。搜尋列在Google標識頂部與主頁底部的搜尋按鈕之間的位置也恰好是黃金比例，而Google搜尋主頁「剛好」是世界上訪問量最大的網站！甚至搜尋列右側的小麥克風圖示也體現了黃金比例。

Photo Credit: 遠流出版提供 「布朗特女士」史特拉迪瓦里小提琴（Lady Blunt Stradivarius），安東尼奧．史特拉迪瓦里（Antonio Stradivari）於1721年製作。2011年，在拍賣會上拍出破紀錄的1590萬美元高價。這把琴上比比皆是黃金比例。

Photo Credit: 遠流出版提供 上圖彙集了許多世界知名公司的品牌LOGO呈現黃金比例的方式

這個網頁上還有更多的黃金比例。看起來就彷彿這個跨國科技巨頭公司網頁上所有的位置和比例，全部都是由黃金比例決定。如果不知情，你可能還以為這是帕西奧利或達文西主導設計的呢！

Google肯定不是第一個在品牌LOGO中運用黃金比例的公司。再舉一個例子：豐田汽車的LOGO是由三個橢圓構成，只要測量一下，你就會發現：中間小橢圓的寬度，是由最大橢圓寬度的兩個黃金比例點所定義。上方小橢圓的內邊緣，恰巧落在整個LOGO高度的黃金比例點上。豐田的英文拼寫TOYOTA中，字母A裡面的橫線和字母Y裡面的叉，也都落在黃金比例點上。

在世界上最富有的、知名度最高的大公司中，類似的LOGO設計案例還有很多。比如，日產（Nissan） LOGO中間的那條橫杠，其位置是取決於整個標識高度的兩個黃金比例點；英國石油公司（BP）的LOGO是一朵黃綠相間的同心曼陀羅花，裡面的同心圓彼此之間呈黃金比例；《國家地理雜誌》的LOGO直接就是一個黃金矩形。

卡通動畫和影片製作人在角色和場景設計中使用黃金比例，可能不僅僅是偶然向神聖比例致敬。一位前迪士尼動畫師曾對我說，雖然設計師之間從未針對黃金比例進行討論——大多數動畫師對自己的製作過程都保密到家——但他一直有系統地將其運用在藝術創作中。迪士尼的標識是華特．迪士尼（Walt Disney）簽名的設計體，其中似乎就包含著對黃金比例的崇尚。組成字母D的弧線和分隔號，在比例和位置的設計上至少運用了三次黃金比例。更有甚者，字母i上面的「點」設計得非常像黃金比例的符號φ。另外，這裡的字母Y跟你以前見過的任何字體的Y都不一樣，更像是手寫體的小寫字母φ。

世界頂級豪華汽車品牌奧斯頓．馬丁（Aston Martin）在汽車設計中採用了相同的理念。奧斯頓．馬丁的Rapide S、DB9和V8 Vantage車型，廣告宣傳中強調了黃金比例在設計中的核心作用，以此宣傳汽車的平衡、完美、優雅、和諧、純粹和簡潔。

Photo Credit: 遠流出版提供 彩色格線揭示了奧斯頓．馬丁DB9 Coupe車型設計中存在的黃金比例。

既然黃金比例能為設計帶來如此的優雅和美觀，那麼黃金比例出現在《星際迷航記》的「聯邦星艦企業號」設計中也就不足為奇。20世紀60年代，該系列的創作者金．羅登貝瑞（Gene Roddenberry）找到航空和機械藝術家馬特．傑佛瑞斯（Matt Jefferies），請他「設計一艘不同於其他飛船的太空船，它沒有側翼、沒有火箭排氣管，但威力無窮，超過光速，可供幾百名工作人員乘坐，以執行為期五年的任務，探索外太空的未知星系。」傑佛瑞斯拿了一張白紙、一支馬克筆，抱持著實用主義的原則開始設計，最終創作出一艘明顯具備了黃金比例的飛船。

傑佛瑞斯的設計圖稿顯示，他的尺寸精確到1/10,000英寸。這顯然超出了《星艦迷航記》電視上所使用的小尺寸模型的所需的製造精度，這表明他是根據幾何公式和比例進行了精確的數學計算。傑佛瑞斯設計的這艘星艦，在正面、側面以及很多細節中都可以發現黃金比例。事實證明，傑佛瑞斯對黃金比例的應用有著透徹的理解，幾乎所有關於比例和位置的設計決策都體現了黃金比例。

Photo Credit: 遠流出版提供 馬特．傑佛瑞斯為《星艦迷航記》設計的「企業號」，隨處可見黃金比例。

你可能會驚訝地發現，黃金比例一直就在你面前，不知不覺引導著你去購買產品或選擇服務。紐約Interbrand 品牌諮詢公司前創意總監達林．克雷森齊（Darrin Crescenzi，《Fast Company》雜誌將他列為「最具創意的商界人士」之一）表示：

偏好視覺效果的藝術家——

包括畫家、建築師、設計師、藝術史愛好者、自然和人體紀錄片愛好者，

以及讓我們現在能對這個世界具備如此的藝術認知、

我們所應該感謝的那些人——

長久以來將這個比例融入他們的作品中，

因為這個比例在本質上

擁有一種相當吸引人、介於對稱

和不對稱之間的微妙平衡。

φ與時尚

然，時尚和造型界也沒有忽視黃金比例的視覺吸引力。2003年，時裝設計師蘇珊．戴爾（Susan Del l）——戴爾公司董事長麥可．戴爾（Michael Dell）的夫人——推出了「φ系列」高級時裝，設計上廣泛採用黃金比例的概念。她將這個特別的數字融入到設計的許多地方。2007年，造型顧問、雙胞胎姐妹露絲 利維和莎拉．利維（Ruth and Sara Levy） 創立了「時裝規範」（The Fashion Code®），將黃金比例應用於每位女性獨特的身體測量資料，並以此為基礎提供服裝比例上的建議，從而讓女性獲得最佳視覺外觀。

在右側的圖片中，每位女性從頭到腳可建構出一個黃金矩形，黃金比例線上就是衣裙下擺邊緣出現的最佳位置。在分割自這個矩形的較大部分中再畫一條黃金比例線，就能精確定位出領口或腰身的位置。如果用腰帶或收腰的衣服來突出這一點，能獲得最令人滿意的線條效果。

左下圖是個反例，說明如果不採用黃金比例會是什麼樣子。外套太短、背心太長，讓這位女性看上去似乎少了幾分魅力。

Photo Credit: 遠流出版提供

正如達林．克雷森齊所說，黃金比例不僅是三分法之外另一種更加自然的構圖方式。事實上，它是一個以數學為基礎的獨特比例系統，能讓整體構圖在視覺上更加和諧。儘管黃金比例只是優秀設計師實現和諧構圖的工具之一，但任何設計師都應該掌握黃金比例的概念和應用。「黃金比例應該是看不見的，它是一種組織和構成原則，你需要去感受它，而不是去理解它。」

克雷森齊還補充道：

黃金比例介於

讓人感到舒服的對稱和

讓人欲罷不能的非對稱之間，

是一種獨特的視覺張力。

黃金比例如果運用得當，

就能為各式各樣的設計

帶來美感與和諧。

黃金比例在設計中的運用可以有千變萬化的形式，唯一的限制是我們的創造力——也就是說它完全沒有任何限制。

現在，你已經掌握了關於黃金比例的幾何學和數學基礎知識，以及兩千多年人類文明中，黃金比例在偉大的藝術和建築設計中的應用。至此，你差不多可以獲得「φ博士」學位了——雖然不是正式學位，但非常有價值（價值大概等於黃金比例的價值！）接下來，是我們探索黃金比例的最後一段旅程，涉及對自然界以及更廣大的宇宙中存在的「黃金形態」的有趣研究。

相關書摘 ►《黃金比例的秘密》：你有聽過「畢達哥拉斯和克卜勒走進酒吧」的笑話嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《黃金比例的祕密：存在於藝術、設計與自然中的神聖數字》，遠流出版

作者：蓋瑞．邁斯納（Gary B. Meisner）

繪者：拉斐爾．阿勞霍（Rafael Araujo）

【作者介紹】

蓋瑞．邁斯納，是「黃金數字」網站（www.goldennumber.net）創辦人。這是一個相當受歡迎的網站，致力於黃金比例的數學，流行和設計應用。在2004年，他負責領導PhiMatrix黃金比例設計與分析軟體的開發，該軟體受到七十多個國家的數千名藝術家、建築師、設計師及攝影師所使用，也用於美妝醫療和股票市場分析應用程式。他提供了一個可以共享和討論新發現的線上社群，能夠幫助其他人欣賞我們周遭世界中令人難以置信的美麗和設計，並將這些相同的設計原則應用於自己的創作中。

【本書特色】

超過250幅全彩精美圖像，揭開美感奧祕

跨越藝術、建築、設計、幾何、自然和宇宙的永恆追尋，

以全新的方式觀看、應用和分享黃金比例的神聖之美

Photo Credit: 遠流出版提供

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航