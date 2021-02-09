緬甸人民無視軍方新禁令持續上街抗議， 傳瓦城警方逮捕27人

（中央社）緬甸各地反政變的民眾今天（9日）無視軍方禁止集會的新令，連續第4天走上街頭抗議，高呼口號並槓上發射水砲的警察，有20多人遭捕。國際譴責緬甸軍方政變的聲浪也升高。

路透社報導，多個媒體組織指出，緬甸警方9日在第2大城瓦城（Mandalay，曼德勒）逮捕至少27名反政變示威人士，包括1名緬甸民主之音（DVB）記者。

這名記者說他在拍攝集會活動後遭逮捕，還說有民眾被毆打。兩個媒體組織也證實有逮捕情事。

眼見數以十萬計民眾集會抗議上週政變，緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）8日晚在1日政變後首度發表電視談話，重申軍方掌權是因為去年出現「選舉舞弊」，還說會重新舉行選舉並將政權交給勝選者。

A total of four policemen joining the protests in Naypyidaw and Magwe. #2021 uprising https://t.co/9P2QaVIqk6 pic.twitter.com/0vUzApqHLJ — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 9, 2021

法新社報導，軍方禁止商業重鎮仰光（Yangon）部分地區舉行5人以上集會，前3天爆發大型集會的地區下達同樣禁令。幾處抗議活動熱點另外還祭出宵禁措施。

但仰光多處9日上午仍出現新的抗議活動，包括翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）總部附近也有民眾聚集。

緬甸1日發生軍事政變，國務資政、實質領導人翁山蘇姬等多名執政黨高層均遭逮捕。

抗議群眾9日連續第4天走上街頭，手持反政變標語，包括「我們要我們的領導人（翁山蘇姬）」及「不要獨裁」。

社群媒體臉書上的影片顯示，緬甸警方連續第2天在首都奈比多（Naypyidaw）對和平抗議群眾動用水砲，群眾拒絕解散。仰光東北方的勃固（Bago）也出現警方發射水砲並對抗大批群眾。

VIDEO: Police fire rubber bullets and water cannon at anti-coup protesters in Myanmar capital's Naypyidaw pic.twitter.com/vvTlUJO5LH — AFP News Agency (@AFP) February 9, 2021

Photo Credit：AP/達志影像 2月9日，緬甸第二大城曼德勒的民眾無視軍方禁令，持續上街抗議。

緬甸政變引發國際憤慨，美國呼籲軍方放棄所奪取的權力，並於8日在軍政府對抗議群眾發出警告後發出新聲明。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我們與緬甸人民同在，並支持他們和平集會的權利，包括和平抗議以支持民選政府。」普萊斯也說，美國要求與翁山蘇姬談話。

紐西蘭政府9日宣布暫停與緬甸的高層級政治和軍事接觸，成為全球第一個公開對此採取具體行動的外國政府。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）8日也要求緬甸迅速釋放被監禁的政治領袖。聯合國人權理事會（UNHRC）表示，12日將舉行相對罕見的特別會議討論這場危機。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範