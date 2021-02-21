簡媜《十種寂寞》小說選摘：她的人生，包括記憶與感受，在水中像乾香菇一朵一朵泡發開來

文：簡媜

〈三溫暖〉

1.

秋鳳把摩托車停在一棵茂密的茄冬樹下，慶幸自己無須半路停車穿雨衣就到達目的地。雨開始變大，發怒摔臉盆的下法，夾著閃電驚雷。摘下安全帽，目測只需跑五大步可到騎樓，吸口氣開步跑，一、二、三步，腳踩上一塊佈著青苔的磚石，那苔平日在太陽下裝死，遇到連日雨水活了，第四步一滑，身體往後仰，本能地側身用手去撐，右半身順勢往花圃仆倒，不多不少算第五步。

「啊！是怎樣？我有得罪壏嗎？」歪在地上的秋鳳對老天翻白眼，還沒翻全，一臉盆雨水潑來算是給她點眼藥水，只好緊閉眼睛。她受過訓練，知道跌倒後不可立刻站起，要分解動作慢慢來。總算站起來，檢視結果，除了手掌抓泥巴、褲子髒之外，居然連個擦傷都沒有。出門前本想穿短褲，可能媽祖有保庇改穿牛仔褲，那撮青苔再怎麼狠也狠不透牛仔布的厚。車鑰匙繫了遶境時買的媽祖小公仔，果然有感應有靈驗。

這下全身溼透透，轉念一想：「沒差啦，反正要來洗澡。」

2.

秋鳳最近——其實也不近，三個多月以來不能算最近，不過如果跟五十多歲的時間比，說最近也沒錯——常誦唸「轉念一想」四字訣。遇到不順心的事，該發的牢騷當然不會少發，但跟以前不同的是，發過之後會用「轉念一想」鼓勵自己朝事情的另一面探探頭、揮揮手。這招是演講聽來的，院裡曾請一位作家來演講，那作家講什麼她聽不大懂也不大想懂，不過作家說了一段話：「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉頭轉，頭不轉我念頭轉一轉可不可以啊！」

秋鳳聽得目瞪口呆，這就是她講不出卻很有感覺的道理，沒想到就在「魷魚不嚼」要不要辭職的時候聽到這話。「魷魚不嚼」就是「猶豫不決」，她跟同事後來改說臺語搞笑版「柔魚沒哺」，魷魚若是不嚼整條吞，痛死你老娘的胃，猶豫做不了決定的時候，那粒胃也是很痛的。

三個月前她向老闆娘辭職。以她當選過多次「年度最佳照護員」的榮譽紀錄，老闆娘當然不放人；要知道像秋鳳這樣耐磨耐操、會抱怨但很勤勞的人真難找，馬路上多的是「工作不努力，努力找工作」的人，尤其長照這一行，資深臥床者不能動，說句不禮貌的，等於搬重物，可比搬家工人。人家搬家工人乾脆，不必考慮沙發會不會發神經捏妳奶奶、冰箱會不會嘔吐噴妳一身。找到一個有體力、有耐心、有愛心的人，那是照護界的台積電股票，理應長抱豈可輕拋？

老闆娘只有碰到老闆時犯糊塗，其他時間是個精明角色，立刻針對薪水做調整，馬上提供各種方案供她選擇以度過「職業倦怠」。秋鳳很感動老闆娘用這麼有學問的話幫她診斷，一下子好像她這個「倦怠」變得很專業、很高級、很光榮。可是，秋鳳半夜睡不著躺在床上滾床單的時候越想越糊塗，如果說，一個人很認真地一直做一件事就會倦怠的話，那老闆一直K老闆娘（大家都知道他是個爛人），老闆娘一直被老闆K，他倆怎麼就不會「倦怠」咧？

家務事是「你不清楚我的明白，我不了解你的知道」，他們打得高興、揍得開心就好，不關秋鳳的事。老闆娘先讓秋鳳一週休兩天半的假，三個月後再說。三個月後，秋鳳眉頭仍然鎖出一條溝，說身體好累，還是想辭，老闆娘秒速流下愛的淚珠，說：

「這樣好了，留職半薪一個月，妳先調養身體再說。」從皮包掏出票券，撕下一張給她：「洗三溫暖加按摩一節附送一餐，免費，妳去放鬆放鬆！」

秋鳳不敢拿，目瞪口呆：「洗三溫暖，那要脫衣服？」

「妳洗澡不脫衣服？」老闆娘笑著把票券塞入她口袋。

「大家脫光光一起洗？」

「什麼大家，女子三溫暖，都女的。妳以為那麼好啊，有男的。」

秋鳳啐一聲：「神經病，有男的有什麼好？才不好咧。」神經病是心裡話沒說出口。她對男人身體興趣不大但認識太深了，一般人只知那副四兩重的「牲禮」，她不同，從丈夫那兒認識到病體、遺體，其餘的不是太小（她兒子）就是太老（受照護的病人）。她有句名言：「不是跟自己一起老的男人身體，不騙妳，真的很不OK。」嚴格說，男人身體在秋鳳眼裡只有兩種差別，一種不需要妳餵飯、帶他去廁所、幫他洗澡，一種要妳餵飯、幫他把屎把尿、刷背搓鳥鳥。你若問她對男人追求製冰盒形腹肌、人魚線的看法，她會說，什麼都是假的，健康最重要啦，只要一條血管給你爆掉，你就變成麵糰而且持續發酵，當腎功能急速衰竭時。收尾的口頭禪是：「我看太多了。」

話說回來，全是女人也不OK，秋鳳瞪大眼睛：「哎喲喲，被看光光了。」

「有什麼好看？」老闆娘噗哧一笑，拍她肩頭：「妳有的她們都有，她們有的妳也有。」

「是沒錯啦」，可是秋鳳覺得很怪，終於抓到重點：「可是不一樣大！」

「妳去洗澡還是挑水果？」

「可是，」秋鳳的眼睛越睜越大：「我不想被看光光。」

「妳也看她們呀。」

「啐，我更不想看她們，她們有錢有閒整天洗三溫暖皮膚白泡泡，我做工的人一身粗坯能看嗎？我都覺得丟臉！」

老闆娘沒時間陪她糾纏，她自己都欠缺高人幫她做前世今生的心理治療，沒能力幫秋鳳打開心扉或脫光衣服，匆匆丟一句：「我要去接小孩不跟妳說，妳去就對了，跟櫃檯報我的名字，她們會幫妳安排最好的按摩師，妳不去洗就別來上班。」

這句話把秋鳳定住，她還沒回過神，老闆娘又丟來一句：「人家八十幾歲阿嬤都去洗了，妳怕什麼？」

局面翻轉。首先，要她「別來上班」這句話打到她了；秋鳳這輩子最怕的就是沒工作，自從丈夫早逝她獨力撫養一兒一女，靠的就是全年無休的拼勁，如今女兒上班、兒子念大學，仍不敢鬆懈；年輕人那點薪水填自己的嘴洞都不夠，況且兒子是能念書的，打算繼續念研究所，還得靠她兩手兩腳給他「撒鋪」（support）。就算他們都有工作，秋鳳仍然不敢「退休」，要存養老金。

她在安養院聽到耳朵都長包皮了，多少老人敗在一個錢字上；有錢老人放的屁都有麝香味，只剩「兩憶」（記憶加回憶）、「一憶」（失憶）的很慘，在兒女面前抬不起頭來，尊嚴是什麼？是天邊那顆一閃一閃的星，還不見得天天看得到。退休享受第二個人生，那是幼綿綿白泡泡好命人才有的福氣，她認定自己這款人唯一享受得到的就是「做到死」，再講一遍，做到死！

三個月來，原本以為自己看開了想辭職、休息，老闆娘的話針刺一樣幫她找到結點：她想休息、不想辭職，職業倦怠只能倦怠一下下，終究要回去上班。既然人家把路開好、紅毯也鋪好，她只要去洗澡有個交代就可以順應天然回去上班，何樂不為？當然，就算她沒去洗澡老闆娘也會讓她復職的，但做人就是這樣，有時你必須給出一點空間讓上位的人覺得他幫到你，有成就感，這種人與人之間的潤滑技巧，秋鳳懂。

還有，「八十幾歲阿嬤都去洗了」這句話也打到秋鳳。她對皺巴巴、具備「黃土比例」（即將入土之人的身材比例，相對於健身房裡肌肉男的黃金比例以及她這年齡層的黃銅比例）的老人裸身很熟悉，在她手裡洗了人生最後一次澡的老人超過三十個。瞬間，本來跟隱私、羞恥感相關必須用衣服釦子拉鍊隱藏起來的身體，忽然轉變成器具類用品，好像吃飽飯需洗碗刷鍋一樣自然。她心裡那隻忸怩的蟲子被太陽曬死，恢復幫老人洗浴的職業本能，只不過擴大到幫自己洗浴而已。秋鳳心情活絡起來，追著那臺「米奶」（BMW）問：

「那我要帶什麼去？」

老闆娘搖下車窗：「帶身體啊。」

3.

櫃檯小姐沒見過有人從水裡撈起直接來洗澡，秋鳳的頭髮在滴水，一面掏出弄溼的票券一面抱怨怎麼沒人跟里長反映那邊會滑。小姐小心攤開票券做登記，沒怎麼理會，秋鳳報了老闆娘名字，她臉上立刻活絡起來，主動幫秋鳳辦會員還送一張咖啡券。秋鳳暗想，老闆娘應是貴賓級，這女人「真討債」不知花多少錢在洗澡上，有錢人一根腳毛比我們的手臂還粗，趁勢補上：「她說，妳們會幫我安排最好的按摩師，還說我洗得怎樣要跟她詳細報告。」最後一句是她添的，秋鳳太了解人的眼睛跟樓梯一樣高高低低，該借光的時候，「恁祖媽」不會跟你客氣。

有個很有禮貌的小姐知道她第一次來，詳細說明流程，給了一把鑰匙一條白色大浴巾，親自引導秋鳳到樓下更衣間置物櫃前。

「阿姨，您把衣服脫下來放櫃子裡鎖好喔，鑰匙圈在手腕上就可以去洗了喔，裡面什麼都有喔。」年輕人講話一直喔喔喔，又不是公雞這麼會喔。

忽然不知該怎麼脫衣。秋鳳最擅長幫重度臥床老人脫、穿衣服，這項高難度技術若有比賽她必定得名，現在卻不知怎麼幫自己脫，怪怪地，說不上來。忽然懂了，這還真像醫院照X光前到更衣間換衣服。老毛病犯了，一面脫衣一面喃喃自語：「你看看，人家好命的，脫衣服去洗澡，我們歹命的，脫衣服照X光。今天來做好命人。」說完咯咯笑起來。這是個不錯的開始，心情飄飄地。

等她戴好浴帽圍著浴巾走到入口，眼見無邊無際白茫茫、一陣翻騰的暖煙夾著嘩啦啦水聲撲面而來，她怯步了。

秋鳳很少怯步。不，從未怯步。

這大半生遭逢的事件由不得她有任何怯懦，專心悲傷與他人的同情都是珍貴、奢侈的，她明白自己除了認命沒別的選擇，而以她有限的學經歷與毫無人脈的現實處境，她的最佳選擇就是去走一條最辛苦卻能最快賺到錢的路。丈夫癌末多次進出醫院，那一年等於是職業訓練，抽痰、管灌、處理尿管她都會。她老早安排妥當，辦完喪事隔週，穿起仲介公司的背心、掛上識別證在另一家醫院當日薪兩千元的特別看護。有親戚議論她無一點哀戚之心，不滿一個月就趴趴走，好歹過了百日再拋頭露面，話傳到她耳裡，秋鳳直接去敲門：「死尫也要坐月子啊？你養我們孤兒寡母，我就專心在家哭我老公。」

千萬不要惹一個一無所有的女人，尤其這女人剛跟死神交過手。

現在她怯步。整間瀰漫著溫暖水霧，飄著沐浴精香氛，聽到女人高聲對答，有笑語，有招呼聲，像來到一個被隱藏的水幕仙境。秋鳳從未想像過這樣的所在，但她祈求過菩薩，有一天功課做完了要帶她去極樂世界享福。現在，腦內乾巴巴的「極樂世界」名詞與眼前景象做了連結，瞬間擴大、加深，變成唯一真實，她不只脫去衣服也脫去一切龐雜記憶。她停住腳步，重新指認自己。

正好有個工作人員（當然都穿著制服）走過，知道她第一次來，親切地指引她洗浴程序；最裡面是一排沐浴間，先洗澡洗頭，再到水池泡；三大池，溫水、冷水、冰水，一般都是泡溫水、沖一下冷水，很少人敢碰冰水。泡過後記得要補充水分，茶水區有多種健康養生飲品。旁邊是兩大間烘烤室，兩大間蒸氣室，隨意隨喜進出。總之，洗泡烤蒸，看個人喜歡自行搭配。末了，女職員指向另一個出口說，去那裡吹乾頭髮穿好浴袍，上樓就是按摩室，櫃檯小姐會幫妳安排。按摩後去餐廳吃飯，飯後若想小睡，休息區有大躺椅沙發、小床隨妳躺，愛躺多久就躺多久，我們是二十四小時營業的。

秋鳳聽得霧煞煞，洗個澡還有這麼多花樣。因為新奇，還沒洗就覺得年輕五歲。朝沐浴間走去，迎面走來一位五十歲左右的女人，輕鬆自在，拿隨行杯到茶水區倒水喝，喝完往大池去，池中有三兩位高聲招呼她，她熟練地下池有說有笑。怎麼自然到像去Seven買咖啡！秋鳳剛剛偷瞄她，三秒鐘正面大特寫、四秒鐘背後掃描，秋鳳心臟撲通臉面發紅，替她害臊。身材普通，皮膚白皙，手腳靈活，一等健康。秋鳳忽地領悟到，該害臊的是她自己：「人家天生自然，我在替她不好意思，我有病啊？」

十多間沐浴間都沒門，「是怎樣，沒錢裝門嗎？」秋鳳大開眼界，她即使一個人在家洗澡也要關門的——但不鎖門，很多老人在浴室跌倒，這點是普通常識。走過去，正好看到一排洗浴中的虎背、熊腰、馬臀、象腿，秋鳳從沒看過自己的背後，心想「我應該也差不多」。她們這一行比較關心血壓血氧、體重體脂肪，對身材沒感覺。沒想到今天很變態，怎麼腦子裡裝的都是身材胖瘦、皮膚黑白、大腿粗細、乳房大小。

「不該來。」秋鳳不喜歡自己的腦子陷在這些「有的沒的」不正經的念頭裡。

她進去最裡間，探頭確定沒人看她，鼓起勇氣卸下圍著的浴巾，開始洗頭洗澡。適當的水溫、豐沛的三段式大蓮蓬瀑布、薰衣草香氛沐浴泡泡，她好像一條蚯蚓被人從百年泥巴灘裡拉出來。這輩子從未如此奢侈，平日為了省水，連熱水管線前端的冷水都不浪費，變通之法是用水桶接水調溫，一桶溫水夠她洗頭洗澡五分鐘解決。

現在，站在溫熱小瀑布下，跳躍的水珠圍繞全身，她低頭承受源源不絕的水吻，完全忘掉省水這回事，連帶地也忘記省電省瓦斯省吃儉用、付房貸付學費付補習費付保險費這一串鹼粽、肉粽、里里控控碗糕粽。她調換出水方式，水柱射著背部十分舒服，面朝外站著，正好被經過的人看光光。秋鳳沒有閃躲，活潑的水精靈纏繞她，她閉眼進入遺忘狀態。

洗畢，依規定戴好浴帽，下一步去浸泡。

三座大池中有一池人較多，秋鳳本能地朝無人的那座小池去，匆匆解下圍身浴巾掛在壁勾上，迅速跳下，撲通一聲，她大叫：「啊！救人哪！」旁邊兩位姐妹立刻將她撈起，有人舀一盆溫水朝她潑，有人幫她拍背揉臀搓大腿，有人喊「快帶來這裡泡」，一群垂來晃去的裸身姐妹七嘴八舌護送她五、六步，像海邊營救人員護送擱淺鯨魚返回大海，把秋鳳送入溫水池。

兩個特別熱心的姐妹游過來，四隻手盡情地幫她搓呀揉呀拍背收驚，秋鳳說：「沒想到那麼冰，夏天也會冷死人喲！」姐妹們大笑。有人說自己第一次也是沒看清楚告示跳入冰水池，之後看到手搖冰都會抖。笑聲比水聲還響，女人國國運昌隆。

秋鳳自嘲：「去了了，不只給人看光光，還摸光光。」

池邊池裡，環肥燕瘦的女人們各有喜好組合，去烘烤室或蒸氣室，只剩秋鳳及另外兩個結夥的泡著。池邊有幾個半圓形設計，人坐著，頭伸出水平線，兩手搭在圓弧上，水柱噴射背部有按摩效果。秋鳳移入，坐著享受水的服務，那感覺又不同。水的浮力托起身體像托一隻小狗，瞬間鬆弛想睡，瞬間又無比清醒。她深深吸一口氣，又重重歎息，如是數回。剛剛一陣混亂，現在有空閒回想，感受到善意與親和，身體放鬆，被觀看的羞怯感消失了，她現在像一片葉子飄在安靜的河面，被溫柔的風吹著。

閉眼，腦中影像亂竄，歎息中浮現安養院裡常常問她「今日幾號」那個老人家最後的身影，與老人同寢室的那位中風阿嬤幾日前也走了。生來死去、人來人往，秋鳳早已麻木無感，但無感的經驗堆疊起來就像積木堆得太高也會掉落。現在，水霧氤氳中，所有堅硬的東西忽然柔軟起來，沉封已久的她的人生、她的歲月，包括記憶與感受，在水中像乾香菇一朵一朵泡發開來。

她想起丈夫騎摩托車載她，回頭問她想吃什麼的樣子，那時兩人剛結婚。但腦中一閃，卻閃出安養院那兩位情同姐妹老人家倚在窗邊吃乖乖的影像；她們現在應該重逢了，極樂世界也有乖乖吧，說不定口味更多。她鼻塞，察覺到池裡不宜擤鼻涕，用力吸鼻子，恢復正常。這一用力，竄出在醫院當看護時遇到的那個老頭的記憶，正因為他，秋鳳才會在「用力吸鼻子」後反擊，接著發生的事促使她辭去醫院看護工作改到安養院上班。那位老先生恐怕不在了吧。現在想起他覺得好笑，但當時被這個因急性腎炎住院的失智色老頭氣到快失控。

八十歲中過風，身材肥腫，一身「癩膏爛濁」，脾氣焦躁不安，滿口「挫幹拉譙」，一輩子才聽全的髒話在他身旁一週就聽滿。某次，秋鳳扶他下床，他竟伸手捏她奶子，秋鳳超級不爽，一把火竄升大聲喝叱：「你幹什麼？」色老頭罵：「幹妳老母。」秋鳳被他嘔到快吐血，又不能出手打，只能靠伶牙俐嘴：「我老母死了，你要先去死才幹得到。」他提高聲量：「幹妳××。」哎喲，母女一起惹，這下秋鳳不客氣：「你要先站起來才幹得到。」老頭血壓飆到一百九，大口喘氣全身無力，病情有一點加重，她不免有點小內疚。

俗話說：「強驚勇，勇驚雄（狠），雄驚無天良，無天良驚神經不正常。」幹這一行，被罵被電被嫌都是家常便飯，她原以為自己修行很夠，沒想到差點毀在老頭身上。幸好他病情好轉，才解除心理負擔。從此，秋鳳發展出一套呢喃模式，不知道的人還以為她在誦「嗡嘛呢叭咪吽」六字真言。這事刺激秋鳳，她想：「你皮癢，我命賤，難道就該任你糟蹋？命賤的難道一定要幫皮癢的做嗎？老娘不幹可以吧。」辭職去安養院，一轉眼也十多年了。

不知道原來的他是怎樣的人，病痛把人變成豬狗牛羊，說不定他也有可愛的時候。啊，身邊可愛的人一個一個走了。她想起丈夫最後對她說的話：「阿鳳，對不起，無法照顧妳到老，一大擔攏交給妳。」秋鳳把頭埋入水中，喃喃自語：「不是你願意的，我沒怨你，攏是命，攏是命啦！」

淚，流入水中。

（文未完）

書籍介紹

本文摘錄自《十種寂寞》，印刻出版

作者：簡媜

「蓊鬱的人生太猖狂，他們在各自的寂寞裡載沉載浮，看似彼此不相涉，但終究在同一塊風吹雨打的田地裡。」

「說不定當我們蜷縮在自己的寂寞裡的時候，都有一隻專屬的貓頭鷹飛來，只是沒被發現。」——簡媜

十個故事，深具體感溫度的寂寞書寫，刨開摻甜放鹽的人生，男女老幼體內都有一枚寂寞種子，撬開堅硬外殼，種仁是信任、善念、堅強、突破、昇華、釋懷……

寂寞是被誤解：一隻貓頭鷹不知何時飛來，十歲的阿金覺得只有這隻貓頭鷹知道他的委屈，特地飛來陪他。他對著貓頭鷹哭，好像牠是他唯一的朋友。

寂寞是被遺棄：他忽然一驚：「天生傻也是父母給的啊，老爸老母給的要接受，那生到我們這樣的小孩，老爸老母也接受嗎？」

寂寞是被欺凌：她發誓：「明天，太陽下山的時候，我也要翻過這一頁。」

寂寞是失敗時：「待續」兩個字帶著強烈的暗示，留在世上的要替離去的人活下去，活得驚天動地，活到愛盡恨消的地步。

寂寞是落空時：他看開也原諒，惡作劇的歲月曾經像一隻野貓撲向他，留下花一般的泥巴印。

寂寞是抉擇時：不滿的是不夠自由還是太自由？潘朵拉的盒子打開，蹦出來的第一件東西叫做分享，而她不能忍受跟別人分享情愛。

「當時發生的事，需要很多年後才能得知全部的情節。悲傷、痛苦時種下的不起眼東西，竟然也會默默地開花結果。」

本書特色

簡媜寫作生涯36年第一本短篇小說集

最有體感溫度的寂寞書寫

寂寞整天想孔想縫，趁人不注意就鑽進去骨子裡，簡媜老師生動風趣的小說筆法，將寂寞一隻一隻勾出來，讓你流下悲傷的淚，也領回滋養的泉。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬