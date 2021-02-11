「性騷擾」的法律定義是什麼？如何避免自已的行為被誤會？

文：有食律師

這幾天性騷擾的新聞沸沸揚揚，我自己頗有感觸，記得以前學校附近有店家都會趁找錢的時候，故意摸女學生的手，學校附近的橋下也多次傳出有女學生遇到露鳥俠，更不用說生活中常有自以為幽默的言語性騷擾，甚至是性暗示。

我相信許多人都有類似被騷擾的不悅經驗，所以今天來談談遇到性騷擾，除了在心中大喊髒話以外，有沒有更好的辦法呢？

性騷擾的法律定義是什麼？

「性騷擾」是指違背他人意願，讓人感受到性方面的暗示、恐懼、侮辱、要脅、冒犯等。

除了碰觸他人身體隱私部位以外，也包含言語以及非言語（例如傳送色情圖片、影像、連結）的騷擾行為。

被性騷擾要怎麼辦？

申訴：向加害人所屬機關、部隊、學校、機構等或各縣市政府的社會局提出申訴，記得要在1年內（《性騷擾防治法》第13條）。 告訴：有親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處等情形，儘速向警局或地檢署提出告訴，記得要在6個月以內。 調解：向各縣市政府的社會局提出調解申請（《性騷擾防治法》第16條）。 撥打24小時保護專線「113」。

加害人會有什麼下場？

民事責任：付賠償金。 行政責任：原則上，最多罰10萬元，但如果是利用權勢、職務、求職、公務、醫療、教育等關係，可以加重罰（《性騷擾防治法》第20、21條）。 刑事責任：意圖性騷擾，親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部、其他身體隱私處，最重可以處2年以下有期徒刑（《性騷擾防治法》第25條）。

如何避免被誤會是性騷擾？

性騷擾之認定標準之一是「接收者的主觀感受」，所以有些人擔心自己的行為會不會被誤以為是性騷擾，要如何避免呢？

尊重別人身體自主權，不要動手動腳摸東摸西。 避免輕佻的言語，像是隨意講黃色笑話。 避免做出一些跟性有關的行為，像是傳送色情圖片、影片、連結。

以我個人經驗來說，當律師之後，就很少發生被騷擾事件了，顯然讓別人覺得你有「自我保護能力」（翻譯：不好惹）是很重要的，所以把這篇重要資訊分享給你的朋友們了解吧！

如果不幸遇到性騷擾事件，請記得這不是你的錯，也歡迎聯繫我，讓我陪你一段路。

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本文經有食律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航