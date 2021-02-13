四年內帶領美國走向復甦，川普又為何短短兩個月輸掉歷史定位？

文：John G Rodden（美國賓州大學、德州大學、維吉尼亞大學教授，並且在數年前受東海大學之邀來台後愛上這塊土地。冷戰時期曾任中情局東德事務特別顧問。目前定居於美國德州）

與其說拜登（Joe Biden）在2020美國總統大選中擊敗川普（Donald Trump），倒不如說川普自己擊敗了自己。

川普時常強調選舉是被拜登與民主黨團「偷」走的，這倒沒有說錯，只不過是川普自己把總統大位拱手讓出的，也是川普自己輸掉了自己的歷史定位。所以原本一位聲量極高，四年內帶領美國對中共打贏一場又一場的國際冷戰，並讓美國走向經濟復甦的總統，是怎麼在短短兩個月玩掉自己的歷史定位的？我們可以從三個方面來看看。

川普只聽信聽話的、不抨擊他的

川普在這方面並沒有足夠的智慧以及意志使他去聽反方意見。當開票第二天選舉結果風雲變色的時候，其實身邊許多的幕僚建議他優雅地退場，服從選舉結果。美國哈佛大學知名法學教授德肖維茨（Alan Dershowitz）就是其中之一。

德肖維茨在2020一月，就幫忙面臨彈劾案的川普度過危機。這次選舉結果大致底定的時候，德肖維茨也不停地勸阻川普趕快宣布敗選。川普不但沒有聽從這個建議，還擴大了不服從選舉結果的聲量，導致現在他在美國史上的歷史定位奇差，而且原本支持他的中間選民倒戈。

川普以及他的死忠支持者並不了解，美國最高法院裡其實並沒有法官願意去淌全國大選這渾水，更不用說其實川普團隊並沒有在任何一州找到民主黨大選舞弊的「決定性證據」。

這就是為什麼最高法院不受理川普的選舉無效之訴。在川普眼裡這種行為是違反美國民主精神，以及破壞選舉機制，不過他並沒有想到的是，若法官們在沒有民意基礎下插手這場選舉並且顛覆選舉結果，內戰是很有可能發生的。

對美國司法體系的誤解是川普團隊犯的第二個錯

川普與他親信的幕僚團隊，拒絕去理解美國司法體系的運作必須跟政治是分開的。他們將整件事情定調為民主黨與共和黨兩黨的爭執，而非全國的憲政危機。

最後，川普團隊其實從未對敗選做好準備

也許是疫情爆發前的社會風向太順，也許川普團隊對自身的執政成績自信，川普團隊也從來沒有考慮過在2020年他們也許無法連任。更重要的是，他們從未對郵寄選票這個制度做出任何準備。有超過一億張選票是由郵寄的方式投出，且當中絕對有選舉舞弊以及選票收集等等的事實存在。

但是去（2020）年11月中，川普的律師團開始質疑郵寄選票的公正性與提出選舉無效的時候，這一切都來的太晚了。從選舉開始前，川普團隊就應該計畫並且針對現有的選舉制度，制定出應對的策略，並且在選戰初期在許多民主黨控制的搖擺州，針對這個議題發聲。若以上的情形都可以避免，川普就算選舉輸掉了也不會像現在一樣進退失據。

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檢討了川普失敗的原因後，可以來看看這位奇人總統的能做的下一步是什麼？

若川普是一個意志堅定到可以臥薪嘗膽、忍辱負重的領導人，在選舉失利後的下一步要做的就是放棄訴求選舉無效，並且同時盡全力幫兩位喬治亞州的議員輔選一月的補選。很可惜的是川普並沒有這樣做，反而因為自己堅持打一場贏不了的仗，而使共和黨失去兩個喬治亞州的席次。

想像一下，若川普沒有持續打爛仗、積極地輔選，並且大力動員自己的川粉出來投票，使選舉結果翻盤或是至少拉近票數，他在共和黨內的地位會大幅升高，共和黨上下也不會因為川普「輸不起」的標籤而失去與論風向，川普以及共和黨2024年再起的機率會大幅提升。

不過很遺憾的是，現在意氣用事的他甚至想要自組政黨（據傳會被稱作愛國者黨）。以大局來看），川普自組政黨不但瓜分美國保守派的票源，並且把2024年的大選拱手讓給民主黨。2020已經輸了七百多萬票的川普，若2024年想要再起，必須仰賴共和黨的每一份支援，自組政黨無疑是自砍政治生涯，也是民主黨最樂意看到的結果。

現在來說，川普最好的選擇是回到共和黨耕耘，並且再接下來的兩年內跟黨高層釋出善意表忠誠。他必須與共和黨內領導階層，包括參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）等搭建起溝通的橋樑，並且盡全力幫助共和黨贏回眾議院以及參議院。若川普可以實現以上兩項，就能贏回中間選民的認同，爭取到2024年總統大選的提名就也不難了。

反之，若川普沒有回到共和黨的企圖，並且持續的意氣用事地企圖打贏一場已經無可挽回的敗仗，1月6日的暴亂會長久烙印在美國選民心中。這場暴亂就會成為川普的歷史定位，2024年或是之後任何在美國政界的發展，也就不用想了。

川普是一位聰明且韌性十足的政治家，絕對有能力從現今的困境中走出。不過這次他所面對的困境，是他自身的缺點：他的自傲、自戀，以及他是否可以說服自戀的自己，把共和黨以及保守派的未來放在首位。

若川普做得到，不僅2024年可以爭取到共和黨提名，更有機會成為美國史上贏得最大逆轉勝的領導者。若川普繼續執迷不悟且持續剛愎自用的話，2020年的現況只會重演，而川普只會在未來再一次的被自己擊敗。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航