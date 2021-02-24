《為何不平等至關重要》：若要了解社會如何運作，得把「應得」納入考慮

文：托馬斯・斯坎倫（T. M. Scanlon）

第八章 應得

有時候，人們會說那些擁有更多的人，本來就值得更多福利，並藉此合理化不平等。例如經濟學家格里高利．曼昆（Greg Mankiw）最近曾辯稱，許多執行長的高所得是因為他們的生產力值得這種待遇。另一方面，在捍衛相左的結論時，應得的概念也很吸引人。舉例來說，有人可能會主張，即使支付給高階經理人高薪可刺激提高生產力，這些報酬仍屬不正義，原因在於沒有人值得因為從事這些工作而得到那麼高的報酬。這兩種主張對於符合正義的薪資推斷出不同的結論，卻有著同樣的假設：經濟回報的程度是否合理，至少有部分是以應得與否為基礎。

在這一章，我會論證我們應該拒絕這種假設。「應得」這個詞在不同的主張裡有不同的意思。如果我們仔細檢視和區分這些不同的主張，會發現當我們說一個人配得上或配不上某種經濟報酬，其實都是因為某種一般性的正義觀，而不是因為某種應得與否的概念。無論是要限制或是合理化較高的經濟報酬，應得的概念都不是個獨立的理由。要論證這個否定結論，我需要先檢視各種關於應得的主張。接著再用對它們的理解來解釋，為何應得這個概念看似與分配正義有關，又為什麼這種看似明確的關聯其實是種誤解。

「應得」這個詞的用法有時非常籠統。說某個人配得上某一種待遇，只是在描述他應當被如此對待，或是這麼對待他符合公義。在此含糊的意義下，我們理應給一個人值得的待遇，但這根本是不值一提的事實。然而，以這種方式來理解的話，主張一個人配得上些什麼，完全未解釋到為什麼用這種方式待人是符合正義的。話雖如此，這種解釋的基礎可能符合實用主義（utilitarianism）、羅爾斯的正義論、自由意志主義，或是其他任何有關「正義需要什麼」的觀點。在這種籠統的意義下，關於應得與否的主張，其實是關於正義在某種意義下需要滿足什麼條件的主張。不管是要為支持或反對不平等的主張提供獨特的論據，這些主張都需要有更具體的道德內容。

說一個人值得某一種待遇的另一種意義是，這種待遇出於某個體制的規定。舉例來說，如果一個班級現有的評分制度規定，平均成績若高於其他百分之九十五名同學可以拿到A，那麼，高於百分之九十七名同學的話，就值得拿到A。喬爾．芬伯格（Joel Feinberg）和羅爾斯稱這種主張為「體制下應得權利的主張」（claims of institutional entitlement）。

但並非任何體制都能有這種道德上令人信服的體制下應得權利主張。比方說，如果有間學校規定，學期成績最低的學生，下學期必須服務成績最高的學生。只是，達到最高成績的學生並沒有權利享受這種服務，因為該體制要求某些學生服務其他學生，根本不合理。因此，雖然體制下應得權利的主張可能是對的，但其對的程度有賴該體制有多合理，而體制的合理並不需要有獨立的應得觀來支持。也許有某種應得的觀念，可以讓體制藉由給予人們在這種獨立意義下應得的待遇而變得合理。我之後會來討論這種應得觀是否有可能存在。但目前看來，這種非體制意義上的應得和體制下應得權利的概念必須有所不同。

另一種道德上極其有力的概念，和體制下應得權利的概念密切相關，亦即「未能達到正當期待的錯誤」（wrongfulness of failing to fulfill legitimate expectations）。如果有個學生想得到A，所以努力把平均成績拚到前百分之五，但拿到平均前百分之四後，卻沒有得到A，他就有正當的理由提出控訴。這份控訴的效力所訴諸的，是該生因為期待獎勵所付出的犧牲，所以顯然會比體制下應得權利的概念更為有力。（所以，體制下應得權利是個比正當期待更廣泛的概念，因為一個人以某種方式依賴體制，並不會動搖體制下應得權利的主張。）但根據正當期待提出要求的效力，也取決於該體制本身的合理性。如果有個學生努力念書並拿到班上最高的成績，是因為他期待下學期能被成績最低的同學服務，那他就算沒得到這種服務，也無法提出前述的有效控訴。他可能有正當理由讓自己被騙去追求這種獎勵，但他沒有權利得到這份獎勵，因為提供這份獎勵的規則本身不具合理性。

要把關於應得的主張做為評估體制的基礎，我們需要先區分它們和其他關於體制下應得權利或正當期待的主張。也就是說，這些主張必須無關體制，不必以某種方式靠體制來合理化。

區分出來之後，我們仍需區分以應得為基礎的合理化，跟以某種方式對待一個人並造成好的影響為基礎的合理化。用剝奪「他應得的」待遇來管教孩子，和為了改善他的個性或讓他（或是他的兄弟姊妹）以後有可能表現良好而這麼做，是兩件不同的事。（所以，曼昆在適才提到的那篇文章中，便區分了基於應得與否，和基於高薪誘因帶來的良好影響來合理化高薪的差異。）

因此，以應得為基礎的主張，和以需要為基礎的主張也有所不同。舉個例子，我們可以說一個人因為飢餓而應該得到幫助，或是一個人因為生病應該得到醫療照護。但這些合理化所訴諸的，是提供人們這些對待的好處。反之，主張經理人所做的工作值得更高薪資，並不需要靠「比別人更多的錢對他們有好處」這件事來支持。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

而我們所尋找的有關應得的主張，是以無關體制（不依賴體制規定這種待遇的事實），也不基於這樣對待某個人所能帶來的好處為前提，討論人應該得到什麼樣的待遇。我稱這種主張為「純粹的應得主張」（pure desert claims）──亦即只根據一個人事實上的作為來決定什麼待遇合適的主張。我在這裡強調「只」（simply），是為了排除前述的兩種合理化；換句話說，訴諸體制或是這種待遇的良好影響，都不是我要的合理化。我縮小重點，並不是特地為之（ad hoc），只是為了思考，訴諸應得所需要的大概是什麼，倘使這純粹的應得主張屬於支持或反對不平等待遇的一種形式獨立論述。

我認為，這種純粹的應得主張有時是有效的。最明顯的例子莫過於關於一個人是否應該得到讚許、推崇、感謝、責怪或譴責的主張。如果有人單純是為我好而做了某件事，並付出了一些代價，這件事本身會讓我理應採取感謝的態度。一旦我表達這份謝意，幫助我的人可能會高興，或許也會鼓勵她日後繼續這麼做。但並不是這些結果讓我的感謝顯得恰當，而是單純因為她做的事，以及她做這件事所反映出的心態。同樣地，如果有人發明了重要的東西，或是達成其他傑出成就，也會促使他人讚賞和推崇，以及表達這些態度的恰當行為。如果有人毫不在意他人的福祉，或是懷有傷人的意圖，而做出傷害他人的事，那麼他人表示譴責或是停止表現友好也是恰當的。

要判斷是否恰當，得依據關於這個人的事實以及相關反應的內容這兩種內在關係。例如有人全心全意幫助我，這個事實可以連結到我對她的感謝之意，以及我在適當時機幫助她的意願提升。同樣地，有人不斷背叛我對他的信賴，也可以連結到我對他的憎惡，以及我日後信賴他的意願降低。

這種負面態度會對我回應的人造成某種代價。他們會有理由在乎我怎麼看待他們，而我態度的轉變，例如變得不願意信賴他們，也可能會剝奪他們有理由想在乎我的機會。但我這麼修正對他們的態度絕對是恰當的，他們沒有理由能反對這些代價。沒有人可以無條件得到他人的好意，只有值得信賴的人才應該得到他人的信賴。所以背叛過別人的人，在道德上沒有理由抗議這些損失。

這些態度的轉變反應出一個人的性格，而除非這些性格受他自身掌控，否則轉變態度都不算恰當。態度轉變是否恰當，只跟他是什麼樣的人，或是他做了什麼有關。無論他是不是自己選擇要當個不值得信賴的人，都沒有什麼規定會要求我信賴背叛過我的人。

真要說的話，自願和控制也和某種特定行動所反映的態度有關。比如說，以下兩種行為表現出的義氣即大不相同：一是，朋友在遭到刑求時透露了我因為信任而告訴他的事，另一則是他在平常聊天時，為了娛樂他人而自願透漏這些祕密。如果他是因為大腦受到某種刺激而說出這些事，那可能跟他對我的義氣或其他態度完全無關。但正是這些對我的態度本身，引發了現在討論的這種恰當或不恰當的反應。為了要有這種意義，他對我的態度本身並不需要受到他本人控制，他也不需要有相符的人格特徵。一個人是否應得某種待遇的依據，並不需要和他的言行相符。

雖然人們對一個人的態度表現顯得恰當的，正是他的人格特徵，但兩者之間的關係是規範性事實（normative fact），而非社會慣例的問題。不過，如果要判斷在某一個社會背景下，什麼行動可以視為是表達某一個回應的話，社會慣例依然派得上用場。在英文裡，「Thank you」是表達感謝的一種慣例。社會慣例也可能會決定送錢給幫助你的人是在表達謝意或是冒犯。但在討論特定回應方式為何恰當時，區分規範性事實和社會規範的角色是很重要的。

如果一個人的行為，會決定別人表達某種態度（如感謝、崇拜、不贊同或譴責）是否恰當，而對一個人做出某件事在社會慣例上，又可以認為是在表達這種態度的話，那麼一個人的行為似乎決定了別人對他做這件事是否恰當──至少共享這種慣例的人們很可能會這麼理解。就我們目前的討論來看，這種對待方式似乎是他應得的。

對於共享相同社會慣例的人而言，這個關於應得的結論似乎是重要的描述性事實（descriptive fact）。要了解在特定社會裡的一切是如何運作的話，我們就要把這個事實納入考慮。如同我在第三章指出的，如果某個產業的大公司總經理通常可以得到七位數的獎金，那人們有可能會認為這是他們應得的。但我們也該了解，就規範性問題來說，這種思路可能包含了不合邏輯的推論。我此時討論的這種內在規範性連結（internal normative connection），只適用於對別人的行為做出反應所表達的內容──它可以讓這些內容不致顯得不恰當。

但從這種連結代表的事實，並不能讓我們因此認為，凡是根據社會慣例且具有相關表達內容的行動都合理。舉個比較戲劇化的例子：譴責偷竊的行為可能是恰當的。而在某個社會裡，人們可能會認為砍掉小偷的手表達了這種合適的譴責，因此這是他應得的；處罰如果不這麼重，是無法回應罪行的嚴重性。但這麼想並不對。砍掉小偷的手在社會慣例上對偷竊表達了程度恰當的譴責，這件事並不代表砍手的刑罰能得到合理的理由支持。

應得的重要性有限，這個主張對於稱讚和推崇等「正面」回應來說看起來更有道理。一個做出重大科學發明的人獲得稱讚和推崇是恰當的。但主張這些回應恰當，並不表示這些回應要以任何特定的金錢獎勵來表達，甚至不表示要用金錢獎勵來表達。

相關書摘 ▶《為何不平等至關重要》：若一個人比他人付出更多努力，他就應該得到更多嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《為何不平等至關重要：從種族歧視、性別議題、貧富不均、政治制度，探討「不公平的善意」與「平等的邪惡 」》，麥田出版

作者：托馬斯・斯坎倫（T. M. Scanlon）

譯者：盧靜

momo網路書店

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

權力金字塔的頂端，到底有多少人在掌控？作者以易讀的講稿形式，討論現實社會中何謂「不平等」，若未能處理「不平等」的情況，將造成何種嚴重的後果！

▍不平等有損經濟機會的平等

當家庭收入和財富嚴重不平等，個人出身在什麼樣的家庭，也就決定了他在競爭市場中獲得成功的希望。這將導致經濟機會的平等難以實現，甚或根本不可能達成。雖然機會平等普遍被視為嚴重問題，但相關的討論卻不多。

▍不平等破壞了政治制度的公平

收入與財富的嚴重不平等，也會破壞政治制度的公平性。富人會比其他人更有能力影響政治討論的過程、也更有辦法親自擔任重要的政治職位、並更有機會影響其他擔任公職的人。這可以視為控制權問題的一種特殊情況：操縱政治體系是把經濟優勢轉換成控制權的一種方法。但就諸多層面而言，政治體系的公平性遭到破壞是很嚴重的道德問題，比如法律和政策的正當性都會受到影響。

▍政府有義務提供福利並平等關懷受益者

有些反對不平等的理由是著重於不平等產生的途徑。基於平等關懷的理由就屬於此類。這類反對理由所關注的是，某個機構或主體本應照顧特定族群內所有成員的福利，卻只讓某些人享受到這些福利，或是讓某些人享受到比其他人更完整的福利。

▍收入與財富的不平等，來自於不公平的經濟制度

在一九六五年，美國前三百五十大企業的高階主管平均薪酬，是旗下勞動者平均薪資的二十倍。而在二十世紀最後的十年間，這個比例飛快成長，於二〇〇〇年達到最高峰的三百七十六倍。更不用說在同一段時間裡，一般勞工的年薪只不過增加了可憐的百分之十點五而已。

在本書中，作者揭露了貧富差距的兇手，深化了「為何不平等至關重要」的經典討論。

斯坎倫是美國著名哲學家，專左右當代哲學發展。他認為人們有很多種理由反對不平等，可能是因為不平等帶來的影響、因為不平等扭曲了人與人的關係，或是產生不平等的體制不合理。本書討論它們在社會體制的合理化過程中所扮演的角色，及各式各樣「不公平」所造成茲事體大的影響。

Photo Credit: 麥田出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航