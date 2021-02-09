英國藥廠與歐盟的爭執讓AZ疫苗遲到 ，泰國預計先使用北京科興疫苗

（中央社）泰國盼全國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種，能在今年底前完成2/3合格人口施打，因此將先仰賴北京科興（Sinovac）的疫苗展開接種，為泰國觀光業重新全面開放鋪路。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，藥政監管機關預計本月稍晚核准北京科興疫苗的緊急使用，與第一批20萬劑北京科興疫苗抵達當地的時間相對應。不過他表示，若要達標全國接種所需，仍得靠獲准在泰國國內生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）／牛津（Oxford）疫苗來補足。

泰國當局早先的想法是在收到5萬劑AZ疫苗後，2月14日展開對一線醫護的接種，但英國阿斯特捷利康藥廠與歐盟間的供應爭執，殃及對泰國的交付時程。泰國中央銀行先前已表示，今年經濟能否復甦，取決於疫苗接種計畫與何時開放外國觀光客。

阿努廷說：「完整計畫是從6月起用AZ疫苗為國內每個人施打，需到年底才能接種完6300萬劑，覆蓋範圍是泰國60%到65%的人口。」不含18歲以下者與孕婦。他並表示泰國的「暹羅生科」（Siam Bioscience）與阿斯特捷利康達成協議，在國內生產泰國所需疫苗。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為2020年11月27日，左起泰國總理帕拉育（港譯「巴育」）、副總理兼公共衛生部長阿努廷與阿斯特捷利康藥廠的泰國總裁James Teague進行購買疫苗的簽約儀式。

法新社報導，AZ疫苗傳出對COVID-19南非變種保護力偏低導致南非暫停施打，但世界衛生組織（WHO）堅持，AZ疫苗仍是全球對抗疫情大流行的重要工具。

南非約翰尼斯堡的金山大學（University Witwatersrand）進行的試驗，結論是AZ疫苗對在南非出現的變種病毒株，只能提供「極少」的保護。

AZ疫苗也被質疑對65歲以上年長族群保護力不足。但帶領流行病防範創新聯盟（CEPI）的海契特（Richard Hatchett）說：「現在就打槍AZ疫苗絕對言之過早，能盡可能使用手邊有效的工具至關重要。」CEPI 、世衛、全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）共同主導COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。

阿斯特捷利康公司對自家產品充滿信心，稱「我們真心相信自己的疫苗仍能保護接種者，免於感染嚴重疾病」。

Photo Credit：AP/達志影像 1月25日，泰國的防疫人員在龍仔厝府的海鮮市場消毒，此前這裡爆發移工的群聚感染。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範