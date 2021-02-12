軍政府封鎖臉書，緬甸民眾如何利用網路社群捍衛民主？

文：周雅琥（台灣數位外交協會）

緬甸政變事件簡述

東南亞國家緬甸於2月1日發生政變。軍方以全國民主聯盟在去（2020）年11月的選舉中舞弊為由，監禁緬甸國務資政翁山蘇姬、總統溫敏與其他全國民主聯盟的領導人，隨後宣布緬甸將進入為期一年的國家緊急狀態。一時之間，鮮紅的翁山蘇姬肖像染滿整個推特，#SaveMyanmar 等標籤在推特上流竄。

緬甸軍方斷網，網友積極向外求助

緬甸軍方在政變後切斷網路，意圖阻止民眾向外散佈相關消息，並以保持國家穩定與避免假消息流竄為名封鎖臉書等相關社群媒體。大量緬甸人上網求助和譴責政府。許多人將推特帳號頭貼改為翁山蘇姬的圖片，並大量貼出她的肖像，或是使用其所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）的代表色紅色的圖片。

接下來，數位外交小隊將會從幾個不同的面向，觀測緬甸人民在本次抗爭中如何在短時間對外擴散消息以引發國際關注、獲得鄰國支持、使用象徵手勢、發起國內抗爭運動、以及緬甸名人的表態支持。另外，數位外交小隊也整理了東協其他國家與世界各國對於此次事件的態度，以及社群媒體在這次緬甸民主抗爭中的角色。

多語懶人包有利網路擴散

網友將緬甸軍事政變事件以緬文、英文、中文、韓文、日文等語言製成懶人包，以利短時間在網路擴散相關資訊，使全世界更多人能共同關注緬甸現況。

緬甸加入奶茶聯盟，泰國網友聲援鄰國

本來只有香港、台灣、泰國以及印度的奶茶聯盟，現在也因緬甸政變事件使緬甸成為其中一員。推特上出現一張含有港、台、泰、印和緬甸五國國旗與各國奶茶的圖片，受到大量網友轉推。許多泰國網友更是湧入推特聲援鄰國，認為泰國帕拉育政府罔顧人權且暗中支持緬甸軍，並共同譴責泰國警方驅逐緬甸大使館外的抗議人潮。

三指抗爭手勢再現

去年2020年在泰國民主抗爭活動中具有代表性的三指手勢，如今再度被緬甸人民廣泛使用。這個源出自小說改編電影《飢餓遊戲》的手勢，今（2021）年和紅絲帶共同成為緬甸人民抗爭的代表標誌，用以爭取民主自由。

緬甸國內發起紅絲帶運動與敲打鍋碗瓢盆

面對緬甸軍方的政變奪權，當地公民發起非暴力抗爭運動，眾多醫療部門與醫院的醫護人員選擇罷工，並將配戴紅絲巾的照片上傳到社群媒體表示抗議。此外，緬甸當地具有敲打金屬器皿來驅除不祥或厄運的傳統。因此緬甸人民上街敲打鍋碗瓢盆發出巨響，以呼籲緬甸軍方傾聽且重視人民的聲音。

「最帥和尚」 Paing Takhon力挺緬甸民主

獲選2020年最帥臉孔第十名的緬甸男模Paing Takhon以吸睛外表擄獲大批粉絲，在國內外享有高人氣。這次Paing Takhon也在社群媒體上公開譴責軍事政變，呼籲緬甸軍方釋放翁山蘇姬，成為站出來發聲的緬甸名人的其中一位。

東協國家態度不一，世界多國公開譴責政變

緬甸身為東協十國之一，此次政變讓附近鄰國的意見與動向備受關注。馬來西亞、印尼、新加坡都發布貼文表嚴密關切，呼籲緬甸各方克制並以和平溝通解決爭端。越南與寮國並未特別做出回應，而柬埔寨、泰國與菲律賓則紛紛表示不便干涉緬甸內政，因而被批評默許政變。

身為東協2021年主席國的汶萊則以主席身份發表宣言，表達應重視《東協憲章》，重申東協會員國的政治穩定對於建立一個和平穩定和繁榮的東協共同體至關重要，並呼籲緬甸進行對話、和解與恢復正常。

而大部分西方國家則公開嚴正譴責政變，要求緬甸軍方立即釋放翁山蘇姬等被監禁人士，並尊重去年緬甸選舉結果與民意。聯合國及歐盟也發聲支持緬甸民主。

不過，與緬甸關係密切的中國，表示希望各方在憲法和法律框架內妥善處理分歧，以維護政治和社會穩定。聯合國安理會在2月2日召開會議討論緬甸議題，卻因遭到常任理事國中國反對，未能達成一致而發表譴責緬甸政變聯合聲明，因而面對各界指控其有意袒護緬甸。

安理會在2月4日發布一項關於緬甸局勢的聲明，呼籲立即釋放所有被拘留者，並表示支持緬甸民主過渡進程。

社群媒體在緬甸民主抗爭的角色

網路在這次緬甸抗爭中，扮演著重要角色。雖然緬甸軍方一度試圖關閉網路與禁止在緬甸使用Facebook等部分社群媒體，但緬甸人民仍然憑藉社群網路的廣大力量繼續爭取民主，利用推特向外分享多語懶人包並積極呼籲各方共同關注；對內則互相勉勵凝聚士氣，並發布和平抗爭活動消息，邀請國內民眾甚至在緬各國大使館參加。

另一方面，社群媒體也使跨國聲援得以實現，不僅成功串連在去年進行大規模民主運動的鄰國泰國網友協力加入爭取民主活動，也給予各國公開表態的平台，傳遞對緬甸民主的支持，並使香港、台灣、泰國、印度組成的奶茶聯盟加入新盟友緬甸，促進各方為維護民主與人權攜手努力。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航