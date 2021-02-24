朱敬一：即使台灣改變不了做「棋子」的命運，我們卻未必不能改變「棋局」

文：朱敬一

IV 民主的未來

四、駁斥「棋子」、「棋手」的簡單二分

關於台灣前途與兩岸關係的論述，台灣有幾位知名的評論者。其一是蘇起；他認為對岸的底線是「一個中國」，而台灣在不碰觸對岸底線的前提下，最好的戰略就是提出「一個中國 各自表述」的戰略模糊論述。這就是著名的「九二共識」論。另一位報章雜誌關於兩岸關係的知名寫手，就是范疇。

范先生在台灣各大媒體寫專欄大約有十年左右時間，他有他獨特的觀點，也常跳出框架外，發驚人之論；或是言語幽默、或是腦筋急轉彎、或是拉扯讀者的思緒，對讀者而言，這是有趣的刺激、有用的思考訓練。

兩岸論述的不同寫作風格

台灣媒體所刊的兩岸評論。有時候也加進美國，成為美／中／台三邊分析；有時候加進香港成為美／中／港／台比較論點。但是無論如何，這些文章都是以台灣／中國為論述主框架。

對於兩岸論述，我有三點評論：

第一，要寫有意義的兩岸關係論述，當然只可能在台灣寫；對岸根本沒有言論自由，在中國寫兩岸關係，那就只可能有「習近平偉大，中華民族復興」一種基調一種結論，枯燥乏味，讀之有害健康。在中國撰文，如果硬要尋框架外的突破，那要賭上運氣，冒著被失蹤的風險。有人打趣說：「極權國家也有言論自由，只是言論之後就沒有自由」，描述精準。

第二，既然是在台灣寫文章、寫給台灣人看，作者的出發點當然是台灣優先、珍惜台灣的自由民主，這一點也殆無疑義。

第三，寫兩岸評論，當然不只是作文比賽，而是希望論點能多少發揮影響、扭轉一些政策、緩和一下氣氛等。簡言之，兩岸論述背後必然有「入世」的期待。

我相信，絕大多數撰寫兩岸評論的人，都是秉持「台灣優先」理念的；真正堪稱「舔共」的，比例應該極小。台灣有些人動不動給人扣帽子，從立場上否定他人，這樣完全壓縮了理性思辨的空間，背離民主價值，殊不足取。可是，即使我們都同意論述者的善意出發點，為什麼總是有一些論述得不到太多回響呢？這是我想要切入分析的。

兩岸關係論述的方式概有兩類。其一，是先建立一套望之儼然的理論架構，然後以這個架構為推理基礎，演繹出如何處理問題、如何因應變局的結論。政治系、外交系的教授多屬此類；蘇起的《台灣的三角習題》堪稱著例。這一類的「架構式」文章有三個容易犯錯的罩門。

由於理論架構經過嚴謹推理，所以不容易跳出框架，往往是理論限制了思考與推理。 理論有時候因為環境變遷而有扞格，但是論者長年浸淫反而不易察覺。 由框架演繹論述，通常需要對未來某些事情做假設；但是萬一假設有錯誤，則結論就慘不忍睹。

框架論者經常掉入的陷阱

對於前述三的「假設錯誤」，最經典的例子，就是「過去二十幾年中國每年近一○％的GDP成長率，能夠持續多久？」從金門泅水叛逃的林毅夫先生在二○一五年說，中國GDP高速成長可以再持續幾十年。如果你接受這個假設、這個預測，而美國或台灣經濟成長率只能有三％，則下結論可以很快：大家都趕快向老共下跪投降。

但是，如果假設「中國不可能長期持續成長」，或是「中國成長會引起修昔底德的美／中對峙，形成新賽局」，則結論與推論都截然不同。台灣有不少「框架推論者」，都沒有專業能力判斷「老共經濟快速成長還能持續多久」，所以常犯下離譜推理的錯誤。

關於前述二的「環境變遷」，讓我舉個實例。絕大多數的國際政治分析，都接受地緣政治（geopolitics）的概念與理論。從兩千年前的希臘／西亞、到十五世紀的英國／西班牙、十九世紀的西歐強權、十九世紀的加勒比海、一九五○年的美／蘇冷戰，都是在地理（geography）這個面向的鬥爭。

但是，我們如果看看美／中之間未來十年的可能鬥爭，就會發現其鬥爭場域跳脫了「地理」。6G規格、人工智慧、大數據個資安全、太空軍種布局、智慧財產保護、電子商務、匯率操控、GPS衛星定位系統等，每一項都與「地理」無關。論述者如果不能理解最近二十幾年虛擬空間（cyberspace）之異軍突起，就還是鎖在「地緣政治」的框架下以管窺天，其推論當然處處扞格。

但是范疇先生的兩岸論述，不是走這樣的架構式推論模式。蘇起先生的架構式思考近乎武術上的「長拳」，講究綿延一貫。但是范先生的文章比較近短拳，著重別出心裁之論、跳躍框架之議、大膽直斷之預測。這樣的武功路數，與第一類的大架構論述，恰成對比。平心而論，范先生文章中跳脫框架的觀點，確實比坊間一般論述多得多。但是這樣的文章能不能成功說服讀者，還涉及一些其他因素，以下逐一討論。

「長拳」與「短拳」各有利弊

前段所述「其他因素」是指什麼呢？我認為框架文章可以高來高去，但是跳躍性思考的評論沒有辦法打高空；最重要的，就是要「接地氣」。容我引段佛經以為說明。

《華嚴經．普賢菩薩行願品》有記述普賢菩薩的十大願，其中之一，就是「恆順眾生」，也有人稱之為「隨順而轉」。所謂「隨順而轉」，就是永遠依順眾生之所愛、所著、所喜、所願，普賢菩薩從不違逆，都是在「順」的前提之下，稍微扭轉一下方向，慢慢帶動眾生的轉變、轉型。就行銷理論而言，隨順而轉代表「尊重消費者意願」，不會去指責消費者的偏好哪裡不對，但是最後，廠商還是希望引導他們購買自己的產品。

我們就以「跳脫框架思考」為例，做個類比。相信大家都同意：我們不是為了跳脫框架而跳脫框架，也不是為了展現自己別出心裁而跳脫框架；我們提出一個跳脫框架的概念，通常是為了藉此說服別人。普賢菩薩把「解脫」的狀態描述得極其美好；在解脫的世界，到處都是人間不可思議的琉璃珠寶、金山銀海、充耳妙音。這樣描述的目的，就是要誘使眾生放下在這個世界對珠寶琉璃悅音的執著，快快解脫。正因為眾生喜歡琉璃珠寶與音樂，所以普賢只好把解脫世界用如此 low、如此「俗氣」的說明為起點。

我認為，兩岸論述當然需要跳脫框架的思考，但是那種思考，還是要對「仍在此岸」的台灣人民有吸引力，否則，跳不跳框架，都沒有意義。范疇先生曾經在多處提出：「台灣可以主動向中國表示願意談統一，條件是台灣所有政黨都可以到中國大陸進行政治活動」。范疇認為，這樣跳脫框架的建議，會把「中共嚇出尿來」。這個論述框架是跳脫了，但是我想對台灣人民沒有吸引力，「不接地氣」，也就與「恆順眾生」有些距離。如果台灣人民不被論述所吸引，他們就不會被「轉」，文章就達不到改變政策方向的入世目的。

論述期待能「隨順而轉」

中共領導人會不會被嚇出尿來，台灣人民在乎嗎？是尿失禁一天，還是一個月，還是終身要包尿布？「去極權專制的中國大陸進行政治活動」，台灣人民有興趣嗎？想這樣做嗎？如果完全沒意願，那麼這個提案的意義在哪裡？從另一個角度看，跳脫框架式的「短拳」，還是要考慮後續的對招。如果老共嚇得短暫恍神之後就立刻回魂，然後構思出狠毒的下一招，例如「進行政治活動，可以；但是講話時有自由，講完話就沒自由」，台灣人民怎麼辦？若是如此演變，那麼接下來的賽局又是什麼？

中國共產黨是出了名的壞。馬英九說「常說謊的人，不見得永遠不會說真話」，我卻認為，常說謊的人根本不值得信任。就算他們答應了台灣可以去中國大陸進行政治活動，台灣跳進去之後，我們玩得過那個壞胚子政黨嗎？這麼多將來的下檔風險，換取中共領導人現在尿失禁？這個「跳脫框架」建議，我想台灣人是沒什麼興趣的。

兩岸關係，不論是長拳架構型論述者，或是短拳跳躍式論述者，都常用一個比喻：美國與中國是棋手，台灣只是棋子；這個比喻在諸多兩岸的評論中也被提出多次。棋子是被交易的標的，交易的價碼由兩個大國棋手依各自的公式計算。有些論者認為：台灣是棋子，千萬不要以為自己是棋手；我們只能引導某一方的公式計算，希望對台灣最為有利。以美中科技戰為例，有些人認為，台積電最後只能被迫選邊，也只能做損害控管（damage control）。這個棋手／棋子的簡單二分觀點，我認為有值得進一步討論之處。

棋手、棋子之外，還有棋局

在美／中兩個大國鬥爭的對峙中，沒有錯，他們是主要棋手，周邊小國（例如北韓、南韓、菲律賓、台灣）都有可能被當成棋子。在二○一七年美國啟動鋼、鋁課稅的防衛（safeguard）措施時，連美國百年的老鄰居加拿大、墨西哥都被老美當成棋子。台灣面對強權，又怎麼可能倖免？但是即使台灣改變不了做棋子，我們卻未必不能改變「棋局」。棋局改變了，則棋子就可能是「牽一髮而動全身」的一顆子，棋手的判斷、決策都可能隨之修改。為什麼台灣就只能做損害控管呢？

以一九五○至一九八○年的美／蘇對峙為例：北大西洋公約諸國與華沙公約諸國之中，許多小國也許都是棋子。但是凱楠一旦說服了當時的國務卿艾奇遜（Dean Acheson），形成了「戰線」的對峙，那就改變了棋局。可是，又是誰影響了凱楠呢？

再以歐巴馬總統推動的TPP為例，美國莫名其妙地把國情南轅北轍的越南拉上船。越南在或不在TPP之中，完全改變了棋局。越南人口數將近一億，勞工成本非常低，是極有可能取代中國「世界工廠」地位的國家。把越南拉進TPP，美國人心裡絕對有「對抗中國」的盤算。TPP裡如果沒有越南，則戰略形勢截然不同。誰知道美國當年的決策背後，究竟受到什麼影響？

總之，棋子／棋手確實是分析問題的切入點，但是不是唯一的切入點。如果太早將局面依棋子／棋手二分，那麼這個二分也是一種框架，局限了思考方向。就算我現在是棋子，為什麼我找不到影響棋局的切入點？

台灣能如何改變「棋局」？

整體而言，我同意台灣知識分子要加強對中國共產黨的分析。中共是一個「皇學為體、列學為用」的混種，骨子裡是家黨天下的皇族極權統治，統治方法上又引進了列寧式的「以黨領政」，成為今天的怪胎。依目前的形勢，因為老美已經對中國共產黨翻桌，二○二二年前應該有巨大變化。

但是，這盤棋局還有極大的不確定性，歐洲與日韓等許多國家都還在觀察。我認為，美／中對峙對台灣的風險，就是中共高層以兩岸衝突轉移焦點。台灣要如何避免這種「下檔」風險，值得我們深思。這個深思的方向，不止是我們能如何影響棋手，也在於我們能如何改變棋局。

所謂改變棋局，就是我所說的關鍵扭轉（pivoting）。它的意思是：我們要預判戰局走勢，現在先做布局，希望在五年、十年之後，現在的小布局產生大改變。如前所述，由於未來的美／中／台局面不只是「地緣」單一面向，所以台灣可以做關鍵扭轉的切入點相當多，可以做審慎的選擇與布局。Pivoting，就是要改變棋局。年輕朋友，一定要從這個角度，幫台灣思索方向。

改變棋局，要精準掌握美國態度

美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）二○二○年六月出版新書《事發之室》（The Room Where It Happened）。我們詳讀此書，當能對於美國的國際事務態度以及台灣面對的棋局，多幾分了解。

波頓在二○一八至二○一九年在白宮的職稱是「國家安全顧問」（National Security Advisor, NSA），相當於我們政府體制中的「國家安全會議祕書長」。他二○一八年四月上任，二○一九年九月辭職，在職僅一年五個月。波頓應該是有做日記或是筆記的習慣，所以他的記載超級詳細。每一次重要會議的開始時間，可以細到「四點十五分」這種刻度，會議的重要出席人員也絕不遺漏。每一次對話誰說了什麼，也幾乎是「可以加引號」那麼精準。所以，對於書中「記述」的真實性與正確性，幾乎難以置疑。

波頓認為，美／中之間的衝突，是制度面的，包括中國政府的大量（黨國不分）補貼、強迫智慧財產移轉、偷竊營業祕密等。這些因素加起來，形諸於外，才是「貿易順差」等問題。所以，制度是關鍵，貿易只是表象。美國有些官員老想達成「貿易談判」，拚命阻擋實質制度問題的討論，擔心那些討論妨礙了技術面的貿易談判，這根本是捨本逐末，混淆問題本質。台灣對於美／中衝突，也應該有這樣的了解。看清楚實質關係，關鍵扭轉戰略才有發揮的空間。

美國商務部宣布對ZTE的制裁，川普很怒，然後就宣布暫緩，並且打電話給習近平示好，因為他想與習大大維持好關係。這一點，台灣原先恐怕不知原委，以為是習近平打電話給川普。倘若如波頓所描述，是川普主動打電話去，這值得我們警惕。波頓也說，川普想對華為放水，國安人員都非常不以為然。最後美國沒有放水，不是因為大家說服了川普，而是因為川普發現中國想拖延談判，期待二○二○變天。所以，川普對華為的強硬，是因為老共希望混過二○二○。他修理華為，似乎是衝冠一怒為自己。這一點，台灣事前也不知道，也要警惕。

處理兩岸棋局，需要戒慎小心

波頓記載，川普主動致電習近平，在電話上說，他可以在新疆建集中營。香港的動亂，川普也主動說，那是中國內政。這是相當恐怖的內容。我們從媒體報導以為美國支持香港民運、譴責新疆隔離，但是波頓說，那不是川普本意。台灣媒體報導了與台灣有關的內容，波頓描述，「川普已經放棄了敘利亞的庫德族，台灣會是下一個嗎？」由以上記載，台灣確實像是顆「棋子」，我們不能掉以輕心。台灣千萬不能在資訊不明的情況下，莽撞地做改變棋局的嘗試。

做不了棋手、不甘做棋子，我們只能運用智慧，巧妙地挪移棋局了。

書籍介紹

本文摘錄自《維尼、跳虎與台灣民主》，印刻出版

作者：朱敬一

將來世界局勢不只是大國爭霸，更是基本價值的對立！

中國強勢崛起，面對強鄰虎視眈眈，台灣該如何應變？

美中長期對抗趨勢逐漸成形，台灣處在夾縫中要如何走出自己的路？

2021年，將是影響台灣未來發展關鍵的一年；

眼前瞬息萬變的世界局勢，我們該如何超前部署，把握創造「關鍵扭轉」的契機？

美中對抗的趨勢自2016年「美中貿易大戰」開始，美中兩國的衝突很快蔓延到外交布局與科技發展等領域的競爭。如今，美中長期對抗趨勢已逐漸成形，台灣長期夾處在兩大強權之間，對於兩強對抗的局面必須有所掌握與準備。

作者朱敬一以經濟學者的背景，2011至2014年擔任科技首長，並於2016至2019年間出任台灣駐世界貿易組織（WTO）大使，對美中貿易與科技衝突可說是躬逢其盛，也因此對於「台灣社會該往哪裡去」產生深刻的思辨與期望。本書即為作者對此一課題思索的總整理。

書中作者以其深入的觀察與精準分析，提出美中衝突「不只是大國爭霸，更是基本價值衝突」，並由此衍伸出全書架構。同時也論述了台灣的國家大戰略，應該要有跳脫框架與地緣政治分析架構的創造性思維，以此保護、發展、永續台灣民主。

本書特色

2021年，將是影響台灣未來發展關鍵的一年，本書帶您掌握大國對峙下的國際脈動與未來趨勢。

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰