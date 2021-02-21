《趨勢投資高手的88堂台股必修課》：什麼是金字塔型存股策略？ETF適合當存股標的嗎？

文：胡毓棠

什麼是金字塔型存股策略？

在進行存股的過程中，許多投資人總是擔心進場時機會不會買貴？跌到哪個價位可以加碼買進？就存股的精神來說，其實就是定期定額買進並長期持有。但除了在固定時間以固定金額買進標的，還可以透過「金字塔型存股」來靈活運用資金。

當存股標的的股價在高檔時就是位在金字塔頂端，這時可以減少買進標的的單位數量，或是部分庫存減碼賣出；而當標的股價在低檔時就是位在金字塔底端，存股的單位數量就可以增加。簡單來說，就是股價愈高則愈買愈少，股價愈低則愈買愈多。這種存股方式可以更加靈活地操作存股資金、增加獲利的機會，並且減少風險。

而要評估存股標的股價是昂貴還是便宜，可以從殖利率的角度來檢視，然後根據過去幾年平均的殖利率來推估股價合理的價位，計算公式如下：

殖利率＝現金股利＋股價

股價＝現金股利＋殖利率

假設A公司過去幾年的平均殖利率是4%，現金股利平均配發約2元，推估合理的股價就是2＋0.04＝50元。因此如果標的股價大漲，殖利率就會降低，股價就比較貴了；反之，如果股價走低，殖利率就會提高，股價的投資價值也提高。接著就以殖利率高低簡單計算一下，把定存股分成昂貴價、合理價、便宜價三個價位。假定A公司過去幾年平均殖利率約4%，可以設定殖利率大於6%就表示股價便宜了，如果殖利率小於2%則表示股價昂貴了，投資人可依個股調整數值，因此：

昂貴價＝平均股利＋2%（當殖利率為2%）

合理價＝平均股利＋4%（當殖利率為4%）

便宜價＝平均股利＋6%（當殖利率為6%）

在操作上，我們可以根據定存股的股價位置採取金字塔型存股策略，像是股價跌到便宜價時，代表股價已經超跌，預估殖利率更高，存股的價值就浮現了，這時可以更積極地加碼買進，例如平時定期定額的扣款金額是5,000元，這時可提高到8,000或1萬元；如果股價大漲到接近昂貴價，可以考慮適當獲利減碼賣出，比如有十張存股可先賣三張或五張，保留資金等待股價下跌接近合理價時，再恢復定期定額持續買進。

ETF適合當存股標的嗎？

曾有投資人問我：「存了滿手的元大石油ETF，要下市了該怎麼辦？」我問他為什麼會選擇這支ETF當存股標的？「我看了很多ETF存股的書，不就代表ETF很適合存股？」投資最怕的不是什麼都不懂，而是一知半解就開始投資。

許多人只聽到「ETF可以存股」就盲目投資，卻沒有深入了解並非每一種ETF都適合作為存股標的。ETF存股當然有其優勢，可以省去選股的麻煩，還能分散風險，但如果選擇像槓桿型ETF或主題型ETF，有可能不僅存不到股，還會面臨很大的虧損甚至遭到下市清算。

不適合存股的ETF

一、主題型ETF：以產業為主題的ETF風險較高，這是因為產業興衰的變化快速，現在熱門的產業不知能紅多久，萬一鎖定的產業走向衰退，那麼ETF的股價長期來看就可能愈走愈低。再者，這類型ETF較少配股息，本身就不符合存股領股息的條件。

二、槓桿型ETF：主要以衍生性金融商品來追蹤指數，ETF的淨值長期下來會因為衍生性商品的平倉、轉倉過程而受到影響，因此操作上應以短線進出為主，不適合長線存股。加上沒有配發股利，不符合存股的條件。

適合存股的ETF

一、債券型ETF：波動較小，而且有穩定配息，最安穩的公債ETF配息率約在1至2%之間，投資等級債ETF的配息率約3至5%之間，風險較高的高收益債ETF配息率則約5至6%。有些ETF甚至採取月月配息的機制，例如「中信高評級公司債」（00772B）、「中信優先金融債」（00773B），對於現金流需求較大的投資人來說，每個月都有股息收入可運用。

二、股票指數型ETF：這種ETF已經透過分散股票布局來降低風險，安全性比存單一個股更安全，這也是存股ETF更讓人放心的地方。就像投資人如果想投資台積電（2330），但投資單一個股就必須承擔相對高的風險，這時可以投資市場上討論度最高的存股ETF，像是「元大台灣50」（0050），台積電占該基金權重高達近50%，另外50%就分散投資在其他大型權值股，如此就可以分散投資單一個股的風險，也能享受到台積電個股漲勢帶來的獲利。

但若以分散投資風險的角度來看，我比較建議選擇個股權重分散更平均的ETF，例如同樣是永續概念的ETF就有三家，分別是「國泰永續高股息ETF」（00878）、「元大台灣ESG永續ETF」（00850）、「富邦公司治理ETF」（00692），但前十大成分股所占比重就不同，元大和富邦的ETF中的台積電占比分別高達35.73%、41.38%，國泰ETF第一大權重的仁寶（2324）僅占4.16%，且前十大成分股的權重都滿平均，相對來說會更適合當做存股標的。

Photo Credit: 遠流出版

書籍介紹

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作者：胡毓棠

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰