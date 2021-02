年糕、佛跳牆、蘿蔔糕⋯⋯這些常見年菜的英文怎麼說？

每到農曆過年,家家戶戶必定會準備一整桌豐富的年菜(Chinese New Year dishes)。在歲末年初之際,有哪些菜餚能為我們帶來平安與好運呢?它們背後又有什麼典故?今天就跟著VoiceTube一起來學習各式年菜英文,探究其中奧妙吧!

魚

年夜飯(reunion dinner)的菜單裡,「魚」是不可或缺的!魚作為年菜必定是全魚烹煮,並且上桌後不能吃完,因為「魚」和「餘」 (surplus、abundance)的中文發音相同,不吃完剛好可以用來象徵「年年有餘(魚)」,讓該戶人家的好運氣能夠在來年繼續享用。

魚類常見的年菜料理方式包含:

水煮 boiled

清蒸 steamed

燉煮 braised

常見料理有糖醋魚(sweet and sour fish)、清蒸鱸魚(steamed weever)等。

若是想要用英文祝福他人「年年有餘」,你可以說May there be surplus year after year!

佛跳牆 Buddha Jumps Over the Wall

佛跳牆的英文可直接譯為Buddha Jumps Over the Wall,也可稱為Buddha’s Temptation。據傳這道料理是由某位福州官員在家裡宴客的佳餚演變而來,經後人不斷改善後,便成了我們今天所熟悉的「佛跳牆」。從它的名字應該不難體會這道料理的美味,畢竟連佛祖都垂涎三尺了呢!作為年菜首選的佛跳牆,其豐富的用料與高昂的成本,更是象徵著高貴、富貴。

I have heard of the Chinese dish named Buddha Jumps Over the Wall and its luxurious and generous use of ingredients. It is probably the most nourishing soup I know! 我知道有道中國菜叫做佛跳牆,它的用料奢華且豐富。它大概是我所知道最有營養的湯了!

年糕 Chinese New Year Cake

年糕的英文常譯為Chinese New Year Cake,另外因為它是一種糯米做的糕點,因此也有人稱它為glutinous rice cake,或直接採音譯Nian gao。

年糕早期用於祭祀與供奉祖先,之後逐漸演變為家家戶戶過年必吃的應景食品。「糕」與「高」同音,年糕象徵「年年高昇」,蘊含期望仕途順遂的祝福。

We enjoy the Chinese New Year Cake because it represents prosperity and success. 我們喜歡吃年糕,因為它象徵興旺以及成功。

蘿蔔糕 radish cake

蘿蔔糕是白蘿蔔和糯米粉漿製成長條糕狀,英文則取主要原料搭配形狀,稱為radish cake。白蘿蔔(white radish)又稱菜頭,象徵「好彩頭」(good fortune)。

Instead of simply frying radish cake plain, my mom usually stir-fries it with eggs, chopped scallions, and a touch of soy sauce. 我媽不會只簡單地把煎蘿蔔糕煎熟,她通常會把蘿蔔糕還有蛋、蔥末與適量的醬油一起拌炒。

雞

「雞」的台語同「家」的發音,過年團圓飯能夠吃到「全雞」(whole chicken),便有「全家平安」的含義。所以在過去,家家戶戶無論財力狀況,都會殺隻雞端上桌。多數人的料理方式為熬湯或做成白斬雞,為了保留「有頭有尾」,雞頭和雞屁股也會一起盛盤,在除夕夜全家團圓之際一起享用這道料理真是再適合不過了!

另有此一說為團圓飯需吃「全雞」(whole chicken),代表「有頭有尾」,也算是為年尾畫下完美的句點。

We enjoyed a whole chicken on Chinese New Year’s Eve and had a great time being together. 我們在除夕夜一起享用全雞料理,並享受相聚的時光。

餃子 dumpling

相傳過年吃餃子是中國北方的習俗,全家人一起同心協力將好運與祝福包進餃子內,也象徵著人們對來年的希望與寄託。傳統上,人們會在除夕夜守歲時包餃子,而現在雖然人們較少親自包水餃,並但仍會在新舊年交替之際吃餃子,這樣做具有迎新除舊之意,食用的人們在新的一年也將迎接好運。由於餃子的形狀與元寶相似,也有人會在餃子內包入錢幣,也因此象徵著財源滾滾、招財進寶。

Every Chinese New Year’s Eve, my family and I will gather around a table and dumplings while talking about our hopes and dreams for the New Year. 每個除夕夜,我們家都會圍在桌子和餃子旁,一邊談論彼此對新年的希望與夢想。

