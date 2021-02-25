施昇輝《不窮不病不無聊》：「第三人生」還需要追求複利效果嗎？

文：施昇輝

第三人生還需要追求複利效果嗎？

很多人都知道，投資時，透過複利的計算，將可以創造驚人的財富累積效果。不過，我要請大家思考一個問題：到了第三人生，你有必要想到二十年後能累積多少財富嗎？

我用兩個不同年齡的人來舉例說明。小陳今年四十歲，有穩定的工作，他以一○○萬元進行投資，假設每年有一〇％的報酬率，過了二十年，他六十歲退休時，依複利計算，原先的一○○萬元就會累積到六七二萬元。老王現年六十歲，已經退休，他存了六○○萬元，統統拿來投資，報酬率同樣也是一〇％，過了二十年，他八十歲的時候，依複利計算，財富將會累積到四〇三六萬元。

我認為小陳當然該追求複利效果，因為這樣做，財富會是原來的六至七倍，而且最重要的是，他還有固定的薪資收入，所以有能力把當年賺來的投資收益再投入，累積複利的成果。

反觀老王，如果像小陳一樣，把當年賺來的投資收益再投入，到了二十年後，將會成長到四〇三六萬元，我相信即使他活到一百歲，也一定不會擔心錢不夠用。不過，他何必等二十年後再來花這四千多萬元？或許他根本就活不到八十歲，屆時就會留太多錢給子女了，這真的有必要嗎？

大家都聽過一個比喻：退休以後能花的錢，就好比一杯水。有些人捨不得喝水，結果過世後水還剩很多，當然就很可惜；有些人喝水不知節制，沒幾年就喝光了，人卻還活著，這樣當然就很可憐。

我相信，絕大多數人的水都不會太大杯，所以都很擔心發生後者那件可憐的事。這時候，一定要透過適當、穩健的投資，讓杯子裡隨時能注入新水，這樣一來，錢不夠用的焦慮感就能相對減輕。然而，你也不該讓水一直源源不絕加入，加到滿出來，你都喝不到，那不就浪費了？

在第三人生，如果把當年賺來的投資收益再投入，不就是讓新水不斷滿出來，結果喝不到嗎？這時，我們再換成小陳的身分思考：他四十歲的時候，杯子還空空的，即使注入新水，也不至於滿出來，所以就不必擔心喝不到。

簡單來說，第二人生喝的水要比新注入的水更少，才能累積得愈來愈多，但第三人生喝的水如果比新注入的水更多，其實也無妨，只要確保一直新水會不斷倒進杯中就好了，重點是「會不斷倒進」這五個字。

不過請注意，通貨膨脹率會讓你原本的那杯水默默、慢慢地蒸發掉。也就是說，從銀行定存利息加進來的水，實在太少了，絕對無法彌補逐漸蒸發的水分，所以那杯水其實根本沒有增加。換句話說，在投資各式金融商品之前，要先確定其利息收入，至少要具備能打敗因通貨膨脹而減損的實質購買力。

上述老王的例子提到，他每年的報酬率是一〇％，這其實並不容易達成，但只要認命一點，一年只以賺五％為目標，就相對容易；一旦想賺更多，反而會連五％都賺不到，甚至還可能倒賠，也就是不小心打翻杯子，讓水灑出去，這絕對是第三人生的投資大忌。

只想賺五％，為何容易達成？因為你只想賺股息，不妄想賺價差，而目前台股中每年股息殖利率超過五％的股票非常多。想賺的比五％還多，就一定要從賺價差來取得，但這樣反而很容易賠錢。

老王的投資本金為六○○萬元，每年賺五％，也就是每年賺三○萬元，夠不夠第三人生花用呢？這要問老王才知道了。如果換作是你，夠嗎？此外，萬一生活上有急用呢？萬一發生股災呢？發生這兩件事，就像是水不小心灑出去了，如何預防呢？

我建議讓第三人生安心的財務條件，具體來說，就是要備有未來一年生活費二十二倍的錢。以老王為例，他需要的應該是六六〇萬元，然後拿其中的六○○萬元，找到每年確定可賺五％的標的，賺進三○萬元，剩下的六○萬元則用來支應生活急用，或股災來臨時不進場的生活花費。

這項財務條件，還必須要配合兩個前提，就是已經買了足夠的保險，以及擁有自住的房子，且繳清貸款。如果沒有這兩個前提，你所需要的錢就不會只有二十二倍，也就會離安定的第三人生愈來愈遠。

如果已經具備這些條件，而且第三人生每年都「有賺錢」，認為自己「不窮」，當然就能「開心花錢」。因此別再算複利了！

書籍介紹

本文摘錄自《不窮不病不無聊：施昇輝的第三人生樂活提案》，今周刊出版

作者：施昇輝

第一人生，我們努力求學成長，在父母的殷殷期盼下，或多或少壓抑了年少夢想；

第二人生，我們為家庭、為事業四處奔走拚搏，肩上扛著拋卸不下的甜蜜負荷；

第三人生，終於不必再做「該做」的事，只要盡情揮灑「想做」的事就好。

從今以後，終於能為自己而活。

50+大好時光，你想好怎麼過了嗎？

當壽命愈來愈長，年金制度卻愈來愈靠不住，

退休後，如何活得自在又精采？

這一次，暢銷財經作家施昇輝不只教你管理有形的金錢，更教你管理無形的情感關係、人生閱歷、學習熱情，幫助你拆解第三人生常見的三大問題，打造豐富愉悅的老後。

如何不窮？

樂活大叔說——

退休後的財務像一杯水，千萬別不知節制，也別捨不得喝。只要靠兩檔ETF穩穩領股息，就能確保第三人生的安心泉源。

別為子女留太多錢。以前是「養兒防老」，現在要懂得「養老防兒」。偶爾請客吃飯，剩下的放寬心，相信孩子能過得好。

如何不病？

樂活大叔說——

不必追求「非常健康」。年紀大了，身體器官終究會出現各種小狀況，如果一發現小毛病就惶惶不可終日，反而無益身心。

大叔大嬸健身去！重訓不是為了練成魔鬼終結者，而是養成未來的樂活資本。持續做下去，才能預約更美好的老後。

如何不無聊？

樂活大叔說——

找個夢想或興趣，努力持續吧！若跟不上時代，每一天都將宛如「封城」。

有些冒險不必鼓起勇氣，去聽一場可能聽不懂的演講，看一場可能看不懂的電影，說不定也能發現日常中的驚奇藍海。

漫長路上，你已收獲了無盡美好，過去發生的一切都是禮物。

從今開始，讓我們一一細數人生，重拾生命中的火花，再造精彩。

本書特色

50歲後更好命，不能只靠玩股票！

「樂活大叔」施昇輝最精彩的老後新解，

39個專屬大人的生活╳理財╳學習提案，

更美好的日子，才剛開始。

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰