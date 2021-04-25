【專訪】中研院李壬癸研究南島語系，發現南島民族的起源地就在台灣

作者：人文．島嶼（採訪撰文：沈眠｜編輯、攝影：張傑凱）

我們的知識、記憶、歷史和文明，最主要是靠甚麼傳承的呢？是語言和文字。人類藉由語言和文字累積長久以來的各種經驗和發現，語言和文字可以儲存人們的總體記憶，並能夠對未來進行大幅度想像。

而台灣較早的語言是什麼？具備何種特質？佔有多大的重要性呢？中央研究院語言學研究所李壬癸院士以長達50年的耐心刻苦研究，告訴我們台灣擁有最值得驕傲的、世上獨有的台灣南島語言系統。

根據台灣原住民族委員會說明，在漢人大規模遷居台灣之前，台灣早已為南島語系民族所居住，目前原住民族共分16個族群，多數保有自己的語言、風俗習慣和部落結構，而平埔族群則大都已失去原有的語言和習俗了。

李壬癸正是致力於研究日漸消失的各種南島語言的專家，獲獎無數。直言「人類文化最精彩的部分就是語言」的李壬癸，自1970年代開始研究台灣南島語至今，大半輩子都奉獻給南島語系的田調、紀錄和研究，被譽為「台灣南島語言研究之父」。

展開全新的台灣南島語系研究領域

李壬癸談起自身最早萌發對研究的興趣，應該是幼年時對周遭人事物的滿滿好奇心。他回溯遙遠的兒時記憶：「疑問是所有研究的起點。做任何一種學問，沒有問題，就不可能有發現。」從小便展現無盡好奇，正是為何走向學者之路的原點。

然則學問科種多如繁星，大學念英語系的李壬癸，為何卻選擇亞洲的南島語言學，而非一般大眾比較知曉的印歐語系、漢藏語系？語言學家露出溫和的微笑：「人生是不可預期的，總有些機緣導引著你走向日後的路、成為現在的自己。」話語中有著飽歷歲月錘鍊，卻仍舊新鮮活辣的堅韌感。

大學、碩士期間都有修習語言學、聲韻學的經歷，李壬癸因而對語言學產生濃厚興趣。1967年李壬癸二度赴美，攻讀夏威夷大學語言學博士，當時該系有許多研究南島語言的教授任教，李壬癸話當年：「但最重要的關鍵是李方桂先生，他對我走向南島語言學有決定性的影響。」

李方桂何許人物呢？李壬癸表示，中國境內語言學第一代研究者有趙元任、李方桂等人，趙元任為漢語語言學之父，李方桂是中國境內少數民族語言學之父，兩人都是中央研究院的第一屆院士。

該學年李壬癸選修李方桂的上古音研究課程，大有心得，再加上暑期有兩次大洋洲島嶼語言的田野調查機會，都是非常難得可貴的經驗，也堅定他的南島語言學研究之路。

其中一次是跟著美國師長Gary Parker前往南太平洋新赫布里底群島（New Hebrides Condominium，今萬那杜共和國［Republic of Vanuatu］）田調，「非常美好的一次南島語言探勘啊！我發現當地其中一種語言的發音系統相當怪，譬如名詞的不可分隔，必須涵蓋對象，亦即不能只講『手』這個詞語，必須具體講出『你的手』或『我的手』。另外他們的數詞系統也很有趣，如『6』的說法是『2個3』、『8』是『2個4』。這些體悟，讓我覺得語言研究的魅力無與倫比迷人！」

李壬癸寫信將那些語言現象的發現轉告老師李方桂，「他挺賞識我的研究，再三鼓勵我要往南島語言學的方向邁進，且提醒我當時台灣沒有學者對那個領域展開探索，非常令人感動啊。」從此，南島語言學研究也就成為李壬癸的畢生職志。

台灣南島語言研究之父李壬癸｜攝影：張傑凱

南島民族起源於台灣

李壬癸表示，在人類發現美洲新大陸前，南島民族的地理分布最廣，遍及太平洋、印度洋島嶼上。而南島語言研究就是透過各種語言資料，與持續進行並留存的語言文獻等紀錄，重建五、六千年前古南島語的原貌。

許多人可能已經知道，台灣原住民族有獨特的民俗信仰、藝術工藝和飲食生活等多元色彩，不過除此之外，台灣的原住民族的族語在世界上，也具備非常重要的特色和地位！

「我們可以藉由台灣的南島語系，回溯南島民族的起源地最可能是台灣。」李壬癸的話語中透露著對台灣語言研究的自信和自豪：「國際學術界目前都這樣的共識。主要關鍵有兩個，一是保留最多南島古語的特徵，二是台灣南島語言的歧異度最大。」

最早研究台灣南島語言系統，是日治時期的學者小川尚義，他和之後的Isidore Dyen及其他學者，都相繼提出過台灣南島語系統中的古語特徵。

李壬癸藉由實地的田野調查，更為具體的提出例證，他說：「南洋群島上約略有上千種南島語言，但比對台灣與其他南島民族的語言不難發現，其他區域的詞語都比較一致，不像台灣會有不同的講法。比如『2』，台灣南島語言裡有dusa、Dusa、roʃa等，但台灣以外的大多會說dua，表示其詞語缺少、脫佚了某些古音，被簡化了。」只有台灣的南島民族還保留著久遠以前的語法結構系統。

「能夠保留著越古老發音的地方，往往便是一個民族的起源地。」李壬癸補充說這是最有力的證據之一。

台灣南島語言的歧異度最大

語言學家Robert Blust認為南島語言有十大分支，九支在台灣，Malcolm Ross則將他分類的四大支全數歸在台灣，李壬癸驚嘆地說：「原因是台灣20種左右的南島語言歧異性十分驚人，很多不相似，彼此之間無法互通。」

他談到語言學家Edward Spair於1916年提出的重要概念是「語言最歧異處就是該語言的起源地和擴散中心」，李壬癸詳盡解釋：「愈早分裂的語言，彼此間的差異愈大，像印歐語系裡的英語、俄語和法語，就相異甚大。而愈晚分裂的語言，彼此間的差異愈小，譬如台灣和廈門的閩語就非常近似。就像是人的樣貌一樣，直系血親會長得比旁系親人更像。」

李壬癸並以數詞為例，「平埔族的巴宰語最有趣，他們採五進法，『6』是『5+1』、『7』是『5+2』、8是『5+3』、9是『5+4』。還有賽夏語『7』的說法是『6+1』也滿特異。但泰雅語、邵語和其他西部平埔族語的數詞，跟我方才提到萬那杜的『6』是『2個3』、『8』是『2個4』則相近。」

從台灣南島語言的發音、詞序、構詞、人稱代詞、數詞到詞綴等等的迥異對照，李壬癸發現種種證據證明原住民語言的大不相同，也由此驗證南島民族的起源地最可能是台灣。

南島民族的起源地最可能是台灣，圖為阿美族的祭典｜Photo Credit: 中央社

語言是人類文明最初的原點

李壬癸強調，語言學研究很講究條理與邏輯，必須有科學精神與證據，「每個語言都有自己的系統，也因此能夠看出使用該種語言的人如何思考、感受與表現。」

他以量詞生動地講述南島、漢語和印歐三種語系的差異，「例如英語，就很重視單數與複數，是a tree還是trees，對英語使用者來說是頭等大事。漢語則是在乎外形，譬如一棵樹、一座山或一根針，顯然得先從外形著手。至於南島語系的第一要件就是判斷是人或不是人，『一個人』用的『一』跟『一塊石頭』用的『一』、『兩個人』的『兩』跟『兩隻豬』的『兩』，並不相等。」每種語言所關切的重點、面向都不一樣，由此也可以看到不同民族的民族性和思考模式並不相同。

李壬癸說起語言學難掩熱切神情，「語言是萬分奧妙的，與人的思維密不可分，而且可以積累知識、經驗，發展成文明、科學、技術、藝術和文化。」譬如，為何不管漢藏語系、印歐語系或大多南島語系的數字都是十進位？

李壬癸對此解釋：「因為人有兩隻手，總共十隻指頭，所以才採用十進位。還有如何區別上下前後的方位？道理是一樣的，頭上就是上方，腳下就下方。換句話說，語言的邏輯構成是以『人』為本位。人類文明最初的原點就是語言。」

正如李壬癸十分尊敬的前行者小川尚義，把一生都奉獻給台灣語言的研究，李壬癸又何嘗不是呢？窮其一生，李壬癸都在台灣南島民族裡，念茲在茲地要找回語言最初、最原始的樣貌。

研究來源

李壬癸（2017）。台灣南島語言的歧異性。專題研究計畫 (一般研究計畫)。

李壬癸（2016）。台灣南島語言的副詞。專題研究計畫 (一般研究計畫)。

李壬癸（2014）。台灣南島語言的同源詞和借用詞。專題研究計畫 (一般研究計畫)。

李壬癸（2005、2006、2007）。南島民族的分類與擴散：人類學、考古學、遺傳學、語言學的整合研究。專題研究計畫 (跨領域研究計畫)。

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本文經人文．島嶼授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航