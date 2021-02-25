《飆股的思維》：股價升太高很危險？如何克服「股市懼高症」

文：2.0廖崧沂

【股價升太高很危險？如何克服股市懼高症】

常常聽到投資人說：「漲太多了會怕沒賺到，所以先賣掉入袋為安，誰知道又繼續上漲一大段！」

有些投資人看漲太多的股票不順眼，「公司不賺錢是在漲什麼？根本是妖股」，這算是一種吃不到葡萄說葡萄酸的嫉妒心理吧！

也有部分投資人追求穩健獲利，所以只要股票慢慢漲就好，三天漲2％，五天漲4％，然後看著其他股票，心中怨嘆：「明明當初有看到強A股，卻選了慢B股！」

坦白說，這是因為投資人的個性而做出的不同決定，如果可以選擇，當然每位投資人都希望買到三天漲30％，而不是2％的股票。

假設你要從台北開車到高雄，大多數的人應該都會選擇高速公路，而不會想「高速公路車速太快，所以我開省道就好」吧？因為太浪費時間，也沒有效率。所以回到剛剛的問題，每個人都希望買到三天漲30％的股票，可是就是不敢啊！

「這種好事怎麼會輪到我呢？」「漲太高了，還會漲嗎？」「等我看到都來不及了！」還沒行動就放棄，其實都是心理作祟局限自己。

「市場永遠是對的！」所以如果只遵照自己的想法，往往可能會在市場內受到很多挫折，也因此我們常聽到老手說：「對於行情不要有所預期，要達到無預期的心態。」

這話是對的，可以稍微修改一下：「對行情要有預期，沒有預期就會無所適從。當行情不如預期的時候，立刻要放下自己的預期，跟隨市場。」

說穿了，無預期的老手其實是表達：「要跟著市場去改變我們的想法」，因為市場永遠是對的。

三天漲30％的強勢股，與兩天漲2％、五天漲4％的多頭股相比，技術面一看就知道誰強誰弱了，那為什麼還會有看到強勢股就覺得「漲太高」的懼高症呢？

認清技術面就是看懂市場，讓市場的狀態改變你的想法！要看懂強勢股的基本模樣，不要只是找所謂的「穩健多頭股」，要找到市場主流的強勢股，別怕！看懂強者恆強吧！

看懂飆股強者恆強的走勢就不怕

攤開歷史線圖，投資人會發現有些上漲，事後看來只是空頭中的反彈，量能一縮，多頭就被空頭捲走。許多經驗讓投資人明明看到強勢股，卻一直不知如何切入，也不敢切入。怕壓力過不去，怕漲太多，怕拉回走空，蹉跎好時機。便宜的時候沒有買，漲上來了，買不下手卻越漲越高了。

也有些投資人為了保險起見，選擇買進起伏不高的股票，期待能有穩定的獲利，卻怎麼也等不到股票上漲。人們往往誤會股價波動的結構，以為低買才能高賣，可是我們無法在股價的低檔時期辨別出哪一檔未來會漲；沒有量，當然也看不到價，在大多頭時期，買低往往就是看著強勢股往上不斷的攻擊，自己卻只能繼續等待。

技術分析的強項就是在趨勢形成之前先看到趨勢，在某些特定的環境下，容易產生強者恆強的飆股，簡單來說，就是「有量能的多頭股」，能有主升段契機的股票必然是會在多頭環境中。

什麼是多頭環境？利用均線做個最簡單的劃分，就是「55日均線（生命線）上揚」的股票，大都會是在多頭的環境。

Photo Credit: 今周刊出版

真正的強勢飆股是穩健地走出一段又一段的多方型態：量增價漲角度陡，量縮價穩角度緩，就是標準的主升段。來看看第二張的多頭股票做個比較。

Photo Credit: 今周刊出版

如圖6-2所示，55日均線（圖中灰線）上揚，有助漲的效果，但K線的角度並不陡，不時與8日均線（圖中黃線）交會，這是正常的多頭股，行進方式進三退二，可見得並非強勢股或飆股。

上面兩者都是屬於多頭趨勢的股票，但在有限的資金情況下，波段操作當然應該都要往第一類靠攏。

漲勢乾脆俐落的強勢股藏在哪裡？必然是在多頭環境下，但不是每檔多頭股票都是強勢股。所以我們先設定什麼是「多頭」＋「強勢」的環境。

職業球團選擇年輕的新進球員，一定是從各大名校的球隊中比較挑選，在「多頭」中，有「量」自然有行情，因為需求上來，代表信心與買盤都源源不絕，這樣的情況必須要維持一段時間，不是一兩天就結束。

觀察量能潮汐確認行情

這裡的「量」指的是量能潮，利用量能均線作為衡量行情長多的標準，所以當量能潮來臨的時候，最簡單的辨識辦法，就是從波段攻擊量5MV、潮汐量13MV、趨勢量34MV，這三條量能均線的排列方式衡量。

三條量能均線顧名思義是計算成交量平均值，當 5天的量能都幾乎維持在2,000張左右，代表沒有什麼特別需求起伏。但如果明天變 5,000張，後天變 6,000張，就代表供需出現不平衡，有買盤進駐，平均值因為新數值提升，使得 5MV上揚，這就是前文所說的「量起」與「量增」的現象。

若同時讓 13MV（13天的平均值）、 34MV（34天的平均值）都上揚的話，就代表短中長期的量能均線產生轉折，意味著「量能潮」要來臨了。

通常如果沒有成交量起伏，MV不會產生什麼特殊的變化，此時，三條MV像毛毛蟲似的相互重疊，這稱之為「均線糾結」，不容易有行情，可先按兵不動。

若單兵攻擊量每天依序湧進，成交量增加，就能看到量能均線開始上揚，此時，如果MV能夠依序排列成為5MV＞13MV＞34MV，說明了短中長期都出現了需求增加的現象，這就是行情來臨的時候！

Photo Credit: 今周刊出版

有別於像毛毛蟲「糾結」的現象，當5MV、13MV、34MV都上揚，且依序排列好，就稱之為「發散」，這就是重之重中的出手點，這個最好的出手位置要從Q7篇「扣抵」著手。

再複習一次，想要找到強勢股，要在多頭環境中的股票找，轉換到圖形上最好的解釋，就是找尋量能「發散」的股票。另外，利用價格均線，凡是「 55日均線（生命線）上揚」的股票，就是多頭環境，在多頭環境找到的強勢股，K線與均線的排列關係必定為：

K線＞8日均線＞21日均線＞55日均線

而當價格的平均值上揚攻擊，就會有助漲的效果！

回到開頭的兩張圖，當多頭行情要選擇強勢股，在黃金發散的環境下，前者是強勢多頭股，因為上漲角度陡為「 K線高於上揚8日短期均線」的強勢股；後者則是溫吞多頭股，因為緩漲的 K線與8日均線和21日均線重疊，這對一眼看懂強勢股是相當有幫助。至於要如何安全下莊，也可以利用8日均線的扣抵轉折向下，不助漲時賣出。

書籍介紹

本文摘錄自《飆股的思維（獨家收錄蕭明道5堂實戰教室）：賺不完的波段操作法》，今周刊出版

作者：2.0廖崧沂

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Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰