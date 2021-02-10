用外語講壞話，以為很安全？

網友分享他們聽過用外語議論他人的經歷：以為他人聽不懂，誰知對方突然回應，使講的人非常尷尬。

其中有位美國白人男生就提到，他有次在當地某商場，與一位白人朋友歷克在閒逛。歷克曾在日本住過三年，操流利日語。他們倆在商店裡聽到一位日本小孩向其母大吵大鬧。母親很努力的控制他的情緒，並著他安靜。小孩不領情，並回答：「有甚麼所謂？我們在說日文，沒人聽得懂。」母親就跟他說：「你永不會知道哪人會說日文。」這時，歷克不經意用標準日文說：「對呀，你永遠不知道。」然後就與友人離開。母子二人都驚呆了，嘴巴張大。

亦有位波蘭人分享中學時期在科隆交流，與一眾波蘭同學在火車上高聲用波蘭文說德國的老師樣子難看，這些隨行的老師就坐在不遠的車卡裡。他們講得興高采烈之際，身旁一位婆婆突然用純正波語跟他們說：「你們也不是很好看啊。」嚇得一眾波蘭學生尷尬不已，以後不敢再這樣議論老師。

這些故事都教訓我們，用外文議論他人絕不安全。就算在歐洲用廣東話，說身旁的白人醜，又或是品評對方的裝束老套，都難保對方不會聽。因為對方可能曾在香港居住，又或是有香港的配偶，就算不會說，都會聽懂一二。要是對方突然回過頭來一笑，然後用粵語說：「你哋係咪嚟旅行呢？歡迎晒。」評頭品足的港人一定想立即找個洞鑽進去。我在英國旅行時，隨行的香港朋友曾對我說，在海外用廣東話談秘密很安全，我反問他：廣東話有近億使用者，哪會安全？

Photo Credit: AP / 達志影像

即便是用圍頭話、新會話、甚至台灣阿美語，都難保身旁的白人、黑人和中亞裔人聽不懂。對方可能曾在廣東四邑居住，又或是在台灣向原住民傳過教，精通這些東亞語言。在全球化社會，許多人都學過外語，也在外地生活過，或最少有些外國朋友。雖然這些小眾語言使用者甚少，但在人海中偶遇會說的人，不是奇怪的事。

有時在德國鐵路上碰見說廣東話的人，我也會留意他們說甚麼，會不會說德國人的壞話，然後假設車箱四周沒人聽懂。有次我獨自去德國某餐廳，進入時經過一張坐著兩名操香港廣東話客人的餐桌旁。男士看到我，就和女伴說：「咦，又有大陸人嚟食喎。」我竊笑了一下，就坐下來。原來在這男士眼中（應是港男），所有其他的東亞顧客都是「大陸人」，他亦假設「大陸人」聽不懂廣東話，所以高聲議論都沒所謂。我奉勸這港男不要小看自己港人同胞的消費力，他鄉遇故知，都可以來自獅子山下，維港兩旁。即使之前看見幾枱客人都是大陸人，都不代表進來的這位青年才俊都是來自內地。正如賭骰仔，十次開大，下舖都可以開小。

所以人在海外，最好不要在公開場合議論別人，否則對方聽懂的話，就尷尬非常了。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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