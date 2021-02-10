為何德國各地郵筒被噴上「只有情信」？

近幾年，德國各地一些郵筒都被人噴上「Nur Liebesbriefe」（只有情信）的字樣。倒是有心人的行為藝術，盼望大家多用書信來散播希望和愛。

雖然網絡科技已經非常先進，大部分的溝通和文件往來都可以足不出戶地辦好，但大部分居德的外國人，還會有寄信的經驗。在德文班上，我們都學過不同信件的寫法：投訴信、邀請信、道歉信、致謝信、求職信，花了我們無數的心力，記住它們的格式和用詞。

來德居住，就是告別紙上談兵的年代，將學過的都派上用場。以上的信件，當然很多時可以電郵或網上傳遞取代，但印出來寄給對方，總令人感到誠意可嘉。以投訴信為例，白紙黑字的信件得到對方處理和回覆的比率比電郵大。所以我會建議電郵投訴多次卻石沈大海的人，應該把投訴列印出來寄給對方，才可得到重視。

搬了新家的人，總會找找最近的郵筒和郵局在哪，以免有需要的時候找不著門路。要是只寄普通的信件，最輕的重量，大可在網上列印郵票或到郵局外的售賣機購買，不用進郵局排隊。但假若要寄重要的掛號信，也或是不知信件多重而要磅重的話，那就必須到郵局一趟。對德文初階的人來說，這是令人戰兢的旅程。有時希望多問職員幾個問題：信件大約甚麼時候寄到、快遞又比普通郵遞快多少，但遇著欠耐性的職員，總是令人一肚氣。

有香港網友曾說過他在德國生活時，在郵局辛苦的拼命講德文，卻被中年女職員冷待，叫他會德文才回來。郵局職員理應多體諒外國客人的難處，不要忘記在不遠之前，書信還是與遠方家人通訊的主要方法。那邊的家人日思夜想，都是期盼收到摯愛孩子親手所書的一封信函，方能放下心頭大石，較他們樂上一大天。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

郵局最忙碌的時份，就是聖誕前夕，人們都爭相寄信和包裹。而平時不寫信的人，也會在這時候寫幾張賀卡，寄給家鄉的親朋和遠方的摯友。疫情期間，許多人足不出戶，心情煩重。一天打開郵箱，驚見十多年前在德國認識的澳洲朋友，在地球的另一端傳來祝福，總會使人心境舒暢。

德國的郵筒，大部分都是一式一樣的鮮黃色加上德國郵政的標誌，沒甚麼特色。倒是各家各戶的郵箱，有時有別出心裁的設計—有的像個公事包，有的是間棕色木屋，有的像一尾魚，還有校巴的圖案，打開車門的位置放入信件。這些都是創意的體現。雖然每天收到的十居其九是沈悶的月結單和繳費通知，但要是在心愛的圖型裡收取這些函件，都是種別緻的感覺。

我的第一封德文信，是十多前的九月，從香港寄給慕尼黑寄住家庭的。那年暑假，我在那裡度過了三星期的良辰美景，回港後把合照寄回，也感謝他們的照顧。之後收到他們的電郵回覆。那年聖誕，我也在家附近的文具店，買了張香港出品的聖誕卡，與他們分享在港過聖誕的習俗。來德生活後，反而少了寫信。

我家附近的郵箱，幾年前也被噴上「Nur Liebesbriefe」，然而每日投進那裡的信件，又有多少是情信？還是大多是充滿怒氣的投訴信？揭開郵筒的黃色揭蓋，再投入信件，自己的文字，就如滑入了穿梭隧道，中間經過幾個人的手，最後到達心裡記掛的那人。把信放進去的一刻，我們都期盼它會早日平安到達，如同許多年前在機場送別的一幕。

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