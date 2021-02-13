編輯推薦2020書單【帝國歷史篇】：漫步在帝國興亡的歷史長河，過過當皇帝的乾癮

除了吃飯、睡覺、看電視，新年也是一個適合做白日夢的好日子。說起做白日夢，應該有不少人都幻想過成為一個「皇帝」，過著君臨天下的好日子。雖然我們終其一生大概都不太有機會達成建立帝國的夙願，但趁著假期，看幾本描寫「帝國」的好書，仍然可以靠自己的想像力過過當皇帝的乾癮。

以下就來推薦五本編輯精選的「帝國書單」。

深入明、清兩朝帝國的心臟：《大故宮全集》

Photo Credit: 聯經出版

講起帝國，跟我們文化圈最接近的，莫過於在對岸擁有悠久傳統的中國歷史。而在中國歷史上，講起帝國發展得最為成熟的時代，莫過於明朝跟清朝。作為明、清兩代皇城的所在地，位於北京的「故宮」可以說是帝國最重要的心臟地帶。

這套聯經出版的3冊巨著《大故宮全集》，鉅細彌遺地講述了「故宮」如何在將近600年的時間裡，成為主導帝國脈動的中樞。從帝王將相的權鬥到後宮妃子之間的心機，甚至到皇帝怎麼宴客、怎麼選妃、怎麼渡過每一天的家庭生活、怎麼教育帝國的下一代繼承人，都有精彩的描寫。

雖然我們沒有當過皇帝，甚至沒有去過故宮，但透過作者閻崇年生動的描述，我們也能夠看到600年間皇城生活的喜怒哀樂，感受其中貫穿無數人生的悲歡離合。

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不靠殺伐跟爭戰崛起的「非典型」範例：《哈布斯堡帝國》

Photo Credit: 馬可孛羅出版

既然要做白日夢，我們就要有更宏觀的格局。我們不止要體會東方皇帝的生活，更要深入優雅的歐洲宮廷，也過過當西方皇帝的癮。莫約與明、清兩代相對應的時代，講起歐洲最具權力跟影響力的帝國，則非哈布斯堡帝國莫屬。

哈布斯堡的崛起，跟我們一般認識的帝國不同，靠的不是殺伐跟爭戰，而是家族美麗的女兒跟精密計算的政治聯姻。然而靠著這種「非典型」的經營策略，哈布斯堡家族將政治權力，投射到西起伊比利半島，東至巴爾幹半島的廣闊領土。如果再算進他們所領有的海外殖民地，哈布斯堡帝國的勢力範圍更是遍及新舊大陸。由於統治的範圍廣闊，也讓哈布斯堡帝國成為了一個多民族的國家。

在《哈布斯堡帝國：翱翔歐陸的雙頭鷹家族，統治中歐四百年的多民族混融帝國》這本書中，Pieter M. Judson嘗試挑戰傳統的觀點，正面肯定哈布斯堡帝國統合多元民族與複雜政治衝突的能力。這本書告訴我們，治理帝國不需要一昧依賴征戰殺伐，哈布斯堡帝國精妙的統治藝術，也是構成今日西方世界得重要成分。

在古代帝國中數一數二特別的「混合政體」：《SPQR》

Photo Credit: 聯經出版

看完了東西方不同的兩個帝國，接著我們就來看古今最具特色的兩個帝國。講起古典時代的帝國，羅馬帝國絕對是最特別的。除了他成功稱霸當時西方已知的世界之外，他的「政體」在古代的帝國中也是數一數二的特別。

羅馬共和時期的執政官，在進入帝政時期之後雖然遭到皇帝取代，但羅馬的元老院以及人民大會仍然存在。雖然跟共和時期相比，兩者都被剝奪了大量的權力，但他們的存在，仍然讓羅馬的皇帝並非單純的中央集權，仍然在一定程度上保有「混合政體」的特色。這讓羅馬皇帝、元老院、人民大會之間的關係，有點像是今日民主國家中總統與兩個國會之間的關係。

Mary Beard的《SPQR：璀璨帝國，盛世羅馬，元老院與人民的榮光古史》，就是一本探討羅馬如何在這樣複雜又特別的體制中成長茁壯，一路走向稱霸西方世界，最後又為何步入衰頹的道路。

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形塑今日世界樣貌的秩序守護者：《巨人》

Photo Credit: 廣場出版

在我們看過了那些曾在歷史上存在的帝國之後，當然不能忘記我們身處的時代，也存在著一個偉大的帝國，那就是被暱稱為「美帝」的美利堅合眾國。有人會問，美國不是民主國家嗎？怎麼會是「帝國」？

雖然在政體上，美國並不實行帝政，但美國所投射出的國力，對全球秩序的塑造有絕對的影響，這讓美國就像古代帝國般充滿權力。美國對全球秩序帶來的影響，也是左翼人士批判「帝國主義」的重要部分。

剛卸任的美國前總統川普，在任內所喊出的口號是「讓美國再次偉大」。仔細想想，這句簡短的口號裡包含了3個重要的問題。第一個是「過去的美國為什麼偉大？」第二個是「為什麼美國不再偉大？」第三個是「美國要如何再次偉大？」

這本Niall Ferguson的《巨人：美國帝國如何崛起，未來能否避免衰落？》不只回答了前兩個問題，也讓我們得以透過前兩個問題的答案去思考第三個問題。作者更試圖從一個全新的「善霸論」觀點，去反駁來自左翼人士對美國帝國主義的批判。

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要如何建立一個帝國，又要如何確保他長治久安？：《帝國何以成為帝國》

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Photo Credit: 八旗文化出版

在看完了東西古今的帝國之後，最後一本書我們來該看如何建立帝國？當然我們之中的多數人，在未來可能沒什麼機會成為一個開創帝國霸業的始祖。但既然要做白日夢就要做全套，就算自己無法建立帝國，難保我們的子孫未來不會有機會開創一個全新的帝國。

所以這本Jane Burbank跟Frederick Cooper合著的《帝國何以成為帝國：一部關於權力、差異、與互動的全球政治史》就該是一本傳諸子孫的家傳好書。讓你的子孫在未來有機會建立一個帝國時，可以學習過往歷史上偉大帝國的治世之道，同時避免走上那些失敗帝國覆亡的道路。

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趁著這個年假，讓我們一起漫步在帝國興亡的歷史長河，一起做一場好夢吧。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航