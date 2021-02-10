掀開演藝圈性騷擾文化：台灣民主化這麼久了，還有人觀念停在清朝前

警語：感謝生在台灣這個女權相對高的土地，大部分台灣人善良又彼此尊重。性平概念不是為了要分化，而是不同性別能彼此尊重（原本要寫兩性，但發現已不合時宜）。

這次網路上的名人，掀開演藝圈不成文性騷擾的文化，造成後續很多女性跳出來，說出自己被騷擾的經驗。先不問誰對誰錯、炒新聞或是什麼杯，我想分享一下觀察到的現象。

不管是物權或是身體自主權，都是要當事人說了算

像是郭台銘這麼有錢，也不會有人可以去搶他。郭董這麼有錢大家都知道都看到，給我一些沒關係嗎？物權很清楚，身體自主權呢？就算我長得很醜、身材很差也不能隨便給人家碰啊。

尤其現在網紅社會，很多人都想把自己的外貌和名氣轉換成商品（這我很佩服，很多有名氣、美色卻不一定能轉成功）。物權和身體自主權，都要當事人說了算。我沒事亂摸我老公，也會被抱怨不舒服走開，更何況沒見過幾次的人。

台灣民主化這麼久了，還有人觀念停在清朝前

常常都是女人為難女人，看到有些女性回答很丟臉，我真不懂。女生穿得性感不代表可以隨便摸，就像人家穿戴珠寶不代表可以搶。還講為什麼要戴珠寶出門？不是該檢討治安怎麼這麼差，小偷很不應該嗎？

更何況之前看過統計，性侵犯最愛找老人小孩下手，因為沒有防備心好下手。難道小孩和老人有穿著性感或是露事業線？我看到新聞提到阿富汗常有小男孩被性侵，少數出來報案被家人打死，除了難過怎麼好有既視感？重點是在加害者，不該檢討受害者。

順從和沈默只會讓加害者步步逼近

心理學的理論——如果遇到某些行為只是沈默，其實就是變相鼓勵。大家可以在滿街屁孩作亂，爸媽視而不見得到驗證。剛剛那些說很丟臉的人，不知道自己有沒有遇過性騷擾。今天這個人會騷擾你，如果是在職場或是家族長輩很難躲開。今天開黃腔，後天拉小手，下周拖去開房間，漸漸達到他們的目的。對他們來說，反正你沒有說不要啊？沒有不要就是要。

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台灣人的以和為貴

台灣人好喜歡說和氣生財，以和為貴。當然這樣更容易成為有權勢者權勢為所欲為的溫床，不應該發生或違法的事，反而變成不成文規定。大家為了有飯吃，敢怒不敢言。像十幾年前我剛入銀行，業績不到時，主管會要求下來加班，或是櫃檯因為帳太多留下來。通常都是不能報加班費，所以我那段時光因為每天操12小時爆肥，常常生病。也聽到有些同事回家都八點多了，回家陪孩子不到一小時，孩子就要睡了。

後來因為有同事勇敢檢舉、常常被勞檢，大家終於可以六點多下班。有人說這樣錢就變少了、業務加班可以賺比較多。但賺錢不就是為了家庭、為了生活？狂加班和家人不熟，多賺拿去買藥好像沒有很划算。

離題了，感謝之前同事檢舉，讓大家能有正常的生活。這個事件不管誰對誰錯，至少其他女性更敢反擊性騷擾，色男慾女也會有所警惕。

為了炒氣氛的言語或肢體性騷擾，常常是加害者的藉口

我以前陪我爸看歌廳秀那種吃豆腐，除非是事前套好大家接受，現在觀眾對於這種老掉牙的笑料也不買單。而且直接吃豆腐有什麼炒熱氣氛？真的是不大懂，難道口才這麼差嗎？可能自肥成分居多。隨著網紅分掉大家眼球的時間，很多老藝人越來越沒有舞台。

人和人的互信機制？

有看到網友說，以後大家都告來告去，信任基礎在哪？信任基礎取決於雙方言行啊？不小心還是故意，這很難分清楚嗎？不小心碰到胸部說個對不起，還是私下手來腳來很好區別。難道我看到王陽明就可以直接摸他屁股，或是問問他老婆幸不幸福？就算我很想也都會忍下來啊。避嫌真的不難，手不要亂放，話不要亂講，這點技巧我們一般業務都覺得不難掌握，這些在演藝圈打滾應該更懂。

不管是不是炒新聞，我覺得對我們這些有被騷擾過的女性，更有立場當下反應出來外，對台灣人互相尊重的層次又更上了一層樓，社會又更好了一些。衝突不是壞事，壞事是對惡視而不見，讓惡得以坐大。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航